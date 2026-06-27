Jedno z chytlavých úsloví praví, že: „Budeme-li posuzovat rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, dospějeme nepochybně k názoru, že je docela nemožná.“ A v inkluzivním dovětku k tomu můžeme dodat, že chudák ryba prožije celou svou existenci s vědomím, že je neschopná.
Jak se ovšem ukazuje, tento citát, mylně připisovaný géniovi Albertu Einsteinovi, ani fakticky neilustruje myšlenkou o rozmanitém nadání každé bytosti. On totiž není ani přesný. Například ryba posazená za volant automobilu by si vůbec nevedla špatně, a řídila by nejspíš lépe, než mnozí lidé.
Ne, ještě jsme se úplně nezbláznili. Velmi podobný model praktické demonstrace rybích schopností v docela odlišném prostředí nyní skutečně předložili světu výzkumníci z Ben-Gurionovy univerzity v Negevu.
Izraelští badatelé se svým originálním experimentem rozhodli zodpovědět zdánlivě absurdní otázku: jsou navigační schopnosti zvířat vázané na prostředí, ve kterém žijí nebo jsou něčím univerzálnějším? A aby to zjistili, zkonstruovali speciální vozítko, které ovládala ryba.
Akvárium na kolečkách
To vozítko, nazvané zkratkou FOV (tedy Fish-Operated Vehicle, rybou řízené vozidlo), si můžete představit jako akvárium 40 × 40 × 19 centimetrů, zasazené do rámové konstrukce na vyosených kolečkách, připojených k elektormotorům. Je vybaveno kamerou, která monitoruje polohu ryby uvnitř. Takže když se ryba nachází u jedné ze stěny akvária s hlavou v tomto směru, FOV se natočí tímto směrem. Elektromotor FOV pohotově sepne a vyrazí ve směru předurčeném rybou.
Rybě uvnitř stačilo necelých deset dnů, aby se po učení podmiňovaném odměnou naučila tento ovládací mechanismus využívat.
V praxi pokročilejších testů to vypadalo tak, že ryba viděla, řekněme, v desetimetrové vzdálenosti od své pozice barevný plastový terčík. Cíl, který stačilo zmáčknout stěnou akvária, aby dostala krmení. A tak FOV nastavila správným směrem a vyrazila k němu.
Ryby se tak rychle naučily orientovat v prostředí, které je pro ně zcela cizí, a také vykonávat neznámé motorické činnosti.
Vědci, konkrétně Shahar Givon a Matan Samina podle magazínu Haaretz tvrdí, že v průběhu procesu učení se řízení ryb změnilo z náhodného na úmyslné. Umístili ona FOV na různá místa v laboratoři a ryby byly schopny najít plastový terč, dojet si k němu, ať už byl umístěn kdekoli.
„Doposud musela ryba používat svaly, aby se dostala na určité místo,“ říká Shahar. „Ale v novém experimentálním prostředí to dělala bez plavání, což je zcela v rozporu s jejími přirozenými instinkty. Stačilo, aby byla ve vozítku v určité pozici, aby se dostala požadovaným směrem.“
Závojnatky za volantem
Z hlediska mechaniky učení to není nepodobné lidské jízdě na kole. I ta je vlastně docela nepřirozeným způsobem pohybu: k cíli se dostáváte v sedě, a nohama přitom zabíráte způsobem, který by vás bez bicyklu těžko někam dostal. Žádá si to osvojení nových motorických schopností, ustálení se v novém rovnovážném modelu fyzické aktivity. Ale když se to jednou naučíte, je to skvělé. Z kopce pak můžete na kole celé kilometry svištět padesátkou (i víc), tedy rychlostí, k jejímuž dosažení na takovou vzdálenost fyzicky adaptovaní nejste.
Tento proces učení a motorické adaptace obsáhly i ryby z laboratoří Ben-Gurionovy univerzity.
Pokus byl zrealizován na katedře biologických věd, a jeho hrdinkami se stalo šest příslušnic druhu karas zlatý (Carassius auratus). Tedy těch populárních a dobře známých zlatých rybek. A z experimentu plyne mimo jiné i to, že zlaté rybky mají schopnost naučit se plnit složitý úkol v prostředí zcela odlišném od toho, ve kterém se evolučně vyvinuly.
Vědci v nadsázce podotýkají, že rybí instinkty by asi byly překážkou při snaze získat řidičské oprávnění. Ale nic to neubírá na skutečnosti, že ryby jsou po troše učení osvojit základy řízení v kvalitě, která si z adepty na řidičské oprávnění příliš nezadá.
Zábavný experiment taky překresluje význam onoho úvodního chytlavého úsloví. Posuzovat ryby podle jejich schopností vylézt na strom? Když dáte konstrukčně vyladěnému akváriu křídla, možná by se i ptáci začali divit, co ryby všechno dokáží.