Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na výstavě, kde se také s veterány (i těmi opravdu nejdražšími) obchoduje, přibývá závoďáků. Podívejte, co je v Paříži k vidění.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Mazda 787B je legendární závodní vůz, který v roce 1991 jako první japonský automobil a jediný s rotačním motorem (Wankel) vyhrál slavný závod 24 hodin Le Mans. Vůz s číslem 55, poháněný čtyřrotorovým motorem R26B, řídili Volker Weidler, Johnny Herbert a Bertrand Gachot.
Porsche 924 Carrera GTR ze začátku 80. let minulého století. Továrna jich vyrobila celkem 17 vozů, tento kousek byl poslední. Porsche udává výkon 375 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za necelých 5 sekund.
Na Rétromobile oslavuje Škoda Auto 125 let svých aktivit na poli motorsportu, do Paříž přivezla osm exponátů ze svého muzea. Nechybí jedna z nejkrásnějších a nejvzácnějších závodních škodovek vůbec - 1100 OHC (1957). Závodní vůz, jehož vývoj se datuje do let 1956 – 1957, je postaven na trubkovém podvozku a karoserii má ze sklolaminátu. Dva exempláře s otevřenou karoserií debutovaly v roce 1958 na městském okruhu v Mladé Boleslavi a různých závodů se účastnily až do roku 1963.
A samozřejmě nesmí chybět slavná Škoda 130 RS, hrdinka rally. Jedna z ikon sportovní historie značky Škoda se vyráběla v letech 1975 až 1980, přičemž celkem vzniklo zhruba 300 kusů. Na přelomu 70. a 80. let patřilo „ereso“ k nejúspěšnějším rallyovým i okruhovým automobilům v Evropě a připsalo si i vítězství v Rallye Monte Carlo 1977.
Piloti ji měli rádi pro její skvělou ovladatelnost. Jen ten volant, kdyby nebyl skloněný jak v náklaďáku...
Na stánku Škody je ale také jeden moc zajímavý exponát - rozříznutá Fabia RS. Návštěvníci tak vidí do útrob závodního speciálu.
Škoda Fabia první generace se podívala dokonce do nejvyšší kategorie rally - WRC.
Škoda Favorit v úpravě pdo okruhové závodění. Současně s uvedením modelu v roce 1989 probíhal vývoj jeho závodního provedení, které se účastnilo rallye, okruhových závodů i závodů do vrchu. Vystavený exemplář absolvoval zejména Veedol Cup na Nürburgringu, kde závodil až do roku 1992.
Pařížská výstava Rétromobile se řadí k nejprestižnějším akcím svého druhu na světě a každoročně přitahuje zhruba 130 tisíc návštěvníků.
Porsche 904 Carrera GTS, ikonický sportovní automobil z 60. let měl laminátovou karoserii a v útrobách čtyřválec boxer odvozený z motoru z brouka.
Na Rétromobilu vidíte autům do útrob. Staré italské motory jsou pastvou pro oči.
Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)
Jednou z nejobletovanějších expozic je ta BMW. Mnichovská značmka totiž svou účast na Rétromobilu postavila na slavných Art Cars.
BMW Art Car Project představil francouzský závodník a dražitel Hervé Poulain, který chtěl pozvat umělce, aby vytvořil plátno na automobil.
Od té doby oslovuje BMW umělce, aby ztvárnili jeho závodní speciály pro Le Mans po svém.
BMW M1 Art Car, který v roce 1979 ručně namaloval americký umělec Andy Warhol. Je to čtvrtý Art Car BMW v pořadí. Říká se, že Warhol zvládl malbu na voze za 28 minut.
BMW Art Car z roku 1977, konkrétně závodní speciál BMW 320i skupiny 5, který navrhl americký pop-artový umělec Roy Lichtenstein.
BMW Art Car #2 - model BMW 3.0 CSL z roku 1976, který umělecky upravil americký minimalistický malíř Frank Stella.
Každý ročník se na Rétromobilu vyrojí spousta exemplářů některé z ikon automobilismu. Po „gullwingových letech“ je letošek ve znamení Lancie Stratos. Narážíte na ně v halách věnovaných autosalonu na každém kroku.
Lotus 97T, který závodil v sezóně Formule 1 v roce 1985. Svá první vítězství s ním dobil Ayrton Senna.
Ferrari 275 P je závodní prototyp, který byl navržen pro vytrvalostní závody.
Ferrari 750 Monza, úspěšný závodní speciál se čtyřválcovým třílitrem pod kapotou.
Na Rétromobilu nechybí monoposty pro královskou disciplinu motorsportu.
Jubilejní 50. ročník výstavy Rétromobile probíhá v pařížském Porte de Versailles od středy 28. ledna do neděle 1. února.
Závodní speciály britské stáje Connaught Engineering startovaly v Grand Prix v padesátých letech, za jeho volantem se objevil i slavný Stirling Moss.
Ligier JS27, monopost Formule 1, který francouzský tým Ligier používal v sezóně 1986.
DB 6 Monoposto (1947) - monopost vyrobený v Champigny a poháněný dvoulitrovým motorem Citroën s dvojitými karburátory, představuje první závoďák z dílny Charlese Deutsche a Reného Bonneta.
Sir Sirling Moss vyhrál v roce 1955 závod Mille Miglia s tímto Mercedesem 300 SLR a stále drží rychlostní rekord tohoto slavného podniku. Celou trasu zvládl za něco málo přes deset hodin průměrnou rychlostí téměř 160 km/h.
Mercedes-Benz 220 S Ponton připravený na veteránský závod Mile Miglia. Velký sedan kdysi opravdu závodil.
Opel Manta 400 v barvách týmu Rothmans Rally Team. Tento konkrétní vůz, přezdívaný mechaniky „Achmed“. Byl postaven pro rallyovou skupinu B.
Je to 20. z celkových 38 vyrobených vozů tohoto typu. Je vybaven 2,4litrovým atmosférickým motorem. Historie tohoto modelu jako rallye vozu začala na Rallye Korsika v roce 1983.
Alfa Romeo 33/2 Daytona z roku 1968 (motor V8, 1995 cm3, 270 k) je dvoulitrový závodní prototyp, který ovládl vytrvalostní závody a časovky své doby a zajistil si rovněž vítězství ve třídě na Targa Florio ročníku 1968.
BMW M1 - jedno z nejslavnějších sportovních aut sedmdesátých let. Design je dílem Giorgetta Giugiara.
Porsche 963 týmu Hertz Team Jota pro čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans
Ferrari 512 S z roku 1969. Je známý mimo jiné z filmu „Le Mans“. Tento konkrétní exemplář vlastní bubeník skupiny Pink Floyd Nick Mason.
BMW V12 LMR, vítěz 24 hodin Le Mans v roce 1999. Poháněn šestilitrovým motorem BMW V12.
BMW 3.0 CSL „Batmobile“ z roku 1973. Model CSL znamená Coupé Sport Leichtbau (kupé, sport, nízká hmotnost). Má nápadný zadní spoiler a aerodynamické prvky, díky nimž získal přezdívku „Batmobile“. Objem motoru je 3153 ccm.
Puristické kabiny závodních speciálů vždy vyznávaly strohost. Ovšem pojem „bezpečnost“ poznaly až v posledních dekádách.
Jak udělat z dvoumístného kokpitu jednomístný? Kdysi stačilo zakrýt sedadlo kopilota panelem.
Tato disciplina už se dnes moc nenosí. Od poloviny sedmdesátých až do nějaké poloviny devadesátých let bylo populární postavit z obyčejného hatchbacku přemotorovanou bestii - na místo zadních míst namontovat motor, a rallyové monstrum bylo na světě. Zde z legendárního Peugeotu 205.
Lancia Fulvia má delikátní dolce vita tvary, ale uměla zazářit i na rallyových tratích.
Je to poslední vůz s pohonem zadní nápravy, který kdy zvítězil ve světovém mistrovství světa v rallye. Pak už vládly „čtyřkolky“.
Nejzářivější rallyovou legendou ale asi navždy zůstane Lancia Delta
Fiat Abarth X1/9 Prototipo z roku 1973. Vůz byl vyvinut divizí Abarth jako rallye speciál, který měl nahradit model 124 Spider Abarth. Poháněl ho motor o objemu 1756 cm³ umístěný upro střed. Vůz měl pohon zadních kol.
Ford Cortina Lotus Mk I Racing z roku 1963. Vůz byl výsledkem spolupráce mezi společnostmi Ford a Lotus. Je vybaven čtyřválcovým motorem o objemu 1558 cm³.
Toyota Celica GT-Four (ST165) skupiny A v barvách týmu Repsol. Tento konkrétní vůz byl nasazen do Rallye de Portugal, kde jej řídili mistr světa Juha Kankkunen (1989) a Armin Schwarz (1990).
Mini Cooper S byl známý svými úspěchy v motoristickém sportu, včetně vítězství na Rallye Monte Carlo.
Stratos je jedno z nejrychlejších rallyových aut sedmdesátých let a rozhodně patří k nejuctívanějším lanciím.
Audi Sport Quattro S1. Vůz byl vyvinut pro skupinu B Mistrovství světa v rallye.
Lada Niva 4x4, známý sovětský terénní vůz, který se účastnil Rallye Dakar. Tento model se poprvé zúčastnil úvodního ročníku Rallye Dakar v roce 1979.
Vůz byl v terénu vysoce konkurenceschopný a dvakrát po sobě se umístil na druhém místě v celkovém pořadí.
