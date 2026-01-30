Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

František Dvořák
Od našeho zpravodaje v Paříži - Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na výstavě, kde se také s veterány (i těmi opravdu nejdražšími) obchoduje, přibývá závoďáků. Podívejte, co je v Paříži k vidění.
Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Retromobile 2026, večer před otevřením Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026) Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Wartburg 1000

Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...

Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila

Nissan GT-R modelový rok 2017

V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...

Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci

Jawa 730 Twin

Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova

Laika Ecovip H 2109 nabízí v zadní části velké dvojlůžko, které je přístupné po...

Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...

Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...

30. ledna 2026

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

30. ledna 2026  9:04

Průměrná česká ojetina se prodává za tři sta tisíc

Ilustrační snímek

Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu se loni zvýšila o 12 tisíc Kč na 296 tisíc korun, tedy o 4,2 procenta. Auta začala zdražovat na začátku druhého kvartálu a tento trend se udržel...

30. ledna 2026

První auto světa dnes slaví 140 let, stále se dá koupit. Svezli jsme se

Benzův patentovaný motorový vůz

Právě před 140 lety si Karl Benz nechal patentovat svoji tříkolku poháněnou spalovacím motorem. Tento den je oficiálně považován za „narození“ automobilu. První auto světa si lze koupit i dnes....

29. ledna 2026,  aktualizováno  15:10

Ferrari zaparkoval na balkoně jeřábem, vídeňské úřady byly proti

Ferrari 296 GTB

Vídeň má své kouzlo, ale Dubaj to prostě není. Poměrně nákladně se o tom přesvědčil Amar Dezic, osmadvacetiletý podnikatel a sběratel luxusních supersportů. Jeho nápad, hodný Spojených arabských...

29. ledna 2026

Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů

Veteránské Talboty českých sběratelů na salonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...

29. ledna 2026

Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci

Jawa 730 Twin

Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...

28. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  14:15

Konečně to někdo spočítal. Spotřeba elektroaut v mrazu stoupá až o 90 procent

Pokud nemáte možnost vlastního předkondicionování vozu ve vlastní garáži,...

Že elektroauto v zimě nedojede stejně daleko jako v létě, ví dnes i školáci. Ale o kolik? Pokud o pořízení vozidla na elektrický pohon uvažujete a hledáte přesná čísla, jistě jste už narazili na...

28. ledna 2026

EXKLUZIVNĚ: Veteránské lahůdkářství večer před otevřením. Jsme na pařížském Retromobile

Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském...

Od našeho zpravodaje v Paříži Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 28. ledna do 1. února. Redakce Auto.iDNES.cz už je na místě, a tak vám...

27. ledna 2026  20:12

Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Wartburg 1000

Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...

27. ledna 2026

Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574. Téměř 1 000 z nich bylo takzvaných rychlonabíječek, což přestavuje podíl 12,8 procenta dobíjecích bodů....

27. ledna 2026

