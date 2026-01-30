|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...
Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila
V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...
Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci
Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...
Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova
Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...
Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...
Průměrná česká ojetina se prodává za tři sta tisíc
Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu se loni zvýšila o 12 tisíc Kč na 296 tisíc korun, tedy o 4,2 procenta. Auta začala zdražovat na začátku druhého kvartálu a tento trend se udržel...
Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda
Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...
První auto světa dnes slaví 140 let, stále se dá koupit. Svezli jsme se
Právě před 140 lety si Karl Benz nechal patentovat svoji tříkolku poháněnou spalovacím motorem. Tento den je oficiálně považován za „narození“ automobilu. První auto světa si lze koupit i dnes....
Ferrari zaparkoval na balkoně jeřábem, vídeňské úřady byly proti
Vídeň má své kouzlo, ale Dubaj to prostě není. Poměrně nákladně se o tom přesvědčil Amar Dezic, osmadvacetiletý podnikatel a sběratel luxusních supersportů. Jeho nápad, hodný Spojených arabských...
Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů
Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...
Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci
Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...
Konečně to někdo spočítal. Spotřeba elektroaut v mrazu stoupá až o 90 procent
Že elektroauto v zimě nedojede stejně daleko jako v létě, ví dnes i školáci. Ale o kolik? Pokud o pořízení vozidla na elektrický pohon uvažujete a hledáte přesná čísla, jistě jste už narazili na...
EXKLUZIVNĚ: Veteránské lahůdkářství večer před otevřením. Jsme na pařížském Retromobile
Od našeho zpravodaje v Paříži Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 28. ledna do 1. února. Redakce Auto.iDNES.cz už je na místě, a tak vám...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...
Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU
Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574. Téměř 1 000 z nich bylo takzvaných rychlonabíječek, což přestavuje podíl 12,8 procenta dobíjecích bodů....