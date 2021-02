Český závoďák má novou verzi. Na pragovce zapracuje i slavný designér

Praga R1 je závodní speciál české značky (vyráběný na Slovensku), která s ním před lety našla zajímavou skulinu na trhu. Díky základní ceně kolem zhruba pěti milionů korun je vůz atraktivní vstupenkou do světa závodních aut s významným aerodynamickým přítlakem. V zatáčkách umožňuje jezdcům dosahovat přetížení až 3G. Je to auto postavené ve stylu závodních prototypů LMP, ovšem s cenou a provozními náklady na úrovni (nebo dokonce níže) než vozy kategorii GT. Praga vyzdvihuje, že o vůz se zvládne starat jediný mechanik.

Velké úspěchy slaví malá česká automobilka, která navazuje na tradici československé značky založené v roce 1907 (historii Pragy čtěte zde), především ve Velké Británii, kde Praga R1 loni ovládla závodní sérii Britcar Endurance Championship. V ní by letos mělo startovat nejméně deset speciálů R1, budou tu mít vlastní kategorii a pro příští rok výrobce plánuje značkový závodní seriál.

Pro letošek firma představila zbrusu nové provedení speciálu R1, který je již pátou generací vozu. I když si zachovává charakteristický účelový vzhled závodních prototypů jako předchozí provedení, je nová R1 skutečně nová a na voze nezůstalo nic původní. Monokok z uhlíkových vláken je zbrusu nový, nová je podlaha, přední splitter i zadní spojler, auto dostalo vylepšení motoru, přepracovanou elektroniku, větší nádrž, přepracované odpružení či nové světlomety.

„Nenechte se mýlit, i když zůstává silueta R1 na první pohled shodná s předchozími provedeními, téměř každá část vozu byla vylepšena a upravena tak, aby výsledek přinášel řidičům co nejlepší pocit spojení s vozem,“ říká Jan Martínek, vedoucí vývoje vozu. Auto má podle něj ve srovnání s předchozím provedením o 15 % vyšší přítlak a přitom o 5 % nižší aerodynamický odpor. Větší 92l nádrž (nárůst o 32 litrů) je vylepšením pro vytrvalostní závody, totéž platí o světlometech, které lépe vyhoví požadavkům na jízdu v noci.

Pod kapotou speciálu zůstává dvoulitrový motor Renault Alpine laděný specialisty značky Praga. Výkon setrvává na úrovni 365 koní, což při hmotnosti auta 643 kilogramů představuje poměr výkonu a hmotnosti přes 567 koní na tunu. Inženýři vylepšili odezvu přeplňovaného agregátu na sešlápnutí plynového pedálu a zlepšili průběh výkonu a točivého momentu tak, že je auto mnohem ovladatelnější.



Krátce po představení novinky automobilka oznámila zatím trochu záhadnou spolupráci s automobilovým designérem Frankem Stephensonem. Výsledkem „kreativního partnerství“ má být již v průběhu letošního roku několik projektů, víc automobilka ani designér neprozradili.



Ikona automobilového designu

„Přísně aerodynamická karoserie, jejíž tvary jsou určené technickými požadavky, není srovnatelná s ničím jiným ve startovním poli. To ve mně budí nadšení, obdivuji design, který posouvá hranice možného,“ chválí Stephenson nový speciál Praga R1. „Máme několik nápadů na navazující projekty pro pozdější fázi roku 2021, teď se ovšem nemohu dočkat, až odhalíme překvapení, kterým naši spolupráci odstartujeme,“ dodává.

Co by tím překvapením mohlo být, o tom můžeme jen spekulovat. V podstatě může jít o cokoli, od nových „válečných barev“ pro závodní R1 až po designové úpravy případné silniční verze speciálu. Praga totiž kromě čistě závodních R1 vyrábí (v menších počtech) i provedení R1R homologované pro silniční provoz – a to zatím v nové generaci automobilka nepředstavila, Stephenson by mohl být pro takový projekt přínosem.

Frank Stephenson patří k nejvýznamnějším automobilovým designérům několika posledních dekád a má bohaté zkušenosti s návrhem jak běžných silničních aut, tak velmi „divokých“ supersportů. Než v roce 2017 pověsil na hřebík kariéru designéra u různých světových automobilek a založil vlastní designové studio, šéfoval od roku 2008 designu tehdy nově se formující divize McLaren Automotive. Pod jeho vedením vznikl design prvního novodobého sériového McLarenu, typu MP4-12C i modelů jako P1, 675LT, 570S a 720S.

K McLarenu přestoupil z Itálie, kde krátce šéfoval designu značky Alfa Romeo, předtím vedl designové studio Fiatu a Lancie (pod jeho vedením vznikla krásná třetí generace Punta, model Bravo a z konceptu se v sériový vůz proměnil Fiat 500), ovšem zodpovědnost za design u masových značek si vysloužil svými úspěchy u Ferrari a Maserati.



Tady vedl designové práce na modelech jako Maserati GrandSport, MC12, nebo Ferrari FXX a Ferrari 430, spolupracoval také na uvádění designů Pininfariny do sériové výroby (Maserati Quattroporte, GranTurismo, Ferrari 612 Scaglietti). Před italskou kariérou Stephenson působil u BMW, navrhl dnes již ikonickou první generaci BMW X5 nebo první novodobé mini.

První vůz, kterým se Frank Stephenson proslavil, byl Ford Escort RS Cosworth, úpravy designu oproti běžnému sériovému Escortu byly jedním z raných úkolů Stephensonovy kariéry. Charakteristický obří dvojitý zadní spojler je jeho dílem. Skvělý skicař s hlavou plnou nápadů čerpá inspiraci mimo jiné z přírody (jak tvoří, sledujte zde). Vzhledem k jeho výsledkům jsme skutečně zvědavi, co Stephenson a Praga předvedou.