Na Česko se žene velká voda. Auto broďte nejvýš po břicho

Kvůli výstrahám před extrémními dešti a varováním přirovnávaným k velkým ničivým povodním v letech 1997 a 2002 panuje v Česku značná nervozita. Nejsilnější deště předpokládají meteorologové v nadcházejících dnech na Moravě, výstraha dál platí také proti větru.

„Na silnicích může panovat značná nervozita. I malá jiskřička agresivity může způsobit nedozírné následky. V extrémních podmínkách je potřeba se chovat extrémně opatrně,“ apeluje Roman Budský z Platformy Vize 0.

Auta brodící se louží by neměla přijít k úhoně, ale do hluboké vody z přeteklých řek a potoků se s nimi nepouštějte. Obzvlášť pokud nevíte, co se pod ní skrývá.

Manuál Škody Rapid například uvádí, že hladina vody smí sahat maximálně ke stojině pod prahem vozidla. Je to místo, kam se umisťuje hever auta. Ostatní auta budou mít brodivost určenou podobně. Offroady se samozřejmě chlubí mnohem větší brodivostí, obecně se udává výška někam po sání motoru. To bývá asi tak po zpětná zrcátka. Pracovní teréňáky občas mívají dokonce v podlaze špunty, kterými se pak voda z interiéru vypouští.

Když už se vodou brodit musíte, držte se pravidla offroadistů: jeďte nanejvýš rychlostí chůze. „Při vyšší rychlosti by se mohla před vozidlem vytvořit vlna, která může způsobit proniknutí vody do systému sání motoru,“ uvádí manuál k rapidu. Počítejte také s tím, že i protijedoucí auta vytvářejí vlny. Ve vodě nezastavujte, necouvejte a nevypínejte motor.

Průjezd vodou nebo bahnem také může snížit účinnost brzd a prodloužit brzdnou dráhu. Po průjezdu vodou brzdy co nejdříve vysušte a očistěte přerušovaným brzděním.

Jako ve vaně

Na mostech, v zatáčkách a v blízkosti vodních ploch je riziko smyku nadprůměrně vysoké. Řiďte zde zvlášť opatrně. Při jízdě po mokrém povrchu musí pneumatiky zajistit potřebnou přilnavost.

Za silného deště se tedy musejí pneumatiky vypořádat s obrovským množstvím vody. Podle expertů na dopravní bezpečnost se to dokonce rovná tomu, jako byste jezdili v naplněné vaně.

Při jízdě po mokrém povrchu musí pneumatiky každou sekundu úspěšně odvést do stran velké množství vody. V případě silnějšího deště, kdy je na vozovce zhruba půlcentimetrová vrstva vody, a při rychlosti 130 km/h se musí pneumatika o šířce 205 milimetrů vypořádat se zhruba 35 litry. Čtyři takové gumy u auta tedy v součtu každou sekundu odvedou 140 litrů vody.

Uvádějí to odborníci z českého Týmu silniční bezpečnosti. Zároveň varují řidiče, aby za deště, zvláště silnějšího, automaticky nespoléhali ani na zbrusu nové pneumatiky od renomovaného výrobce. Za deště se zvyšuje riziko vzniku nehody 2,5krát, na dálnici dokonce pětkrát. V nočních hodinách uvedené nebezpečí vzroste ještě více než dvakrát, říkají statistiky

Automobil jedoucí za mokra rychlostí 80 km/h na zbrusu nových pláštích se bude moci pochlubit brzdnou dráhou přibližně 42 metrů, vozidlo obuté do pneumatik s drážkami hlubokými tři milimetry však bude potřebovat o deset metrů více.

A vůz s pneumatikami o hloubce dezénu 1,6 milimetru si bude nárokovat 61 metrů. Zatímco v prvním případě stačí řidič před případnou překážkou zastavit, druhý do ní narazí rychlostí 34 km/h. A třetí bude ještě o deset kilometrů rychlejší.

Dotyková plocha pneumatiky s vozovkou se totiž úměrně zmenšuje se zvyšující se rychlostí jízdy a opotřebením běhounu. Nová pneumatika se při rychlosti 75 km/hod stýká s povrchem vozovky o čtvrtinu menší plochou než při jízdě krokem, pneumatika ojetá na 4 milimetry jen z 58 procent. A pokud máte pneumatiky na zákonném minimu, tedy 1,6 milimetru, dotýkají se s vozovkou už jen ze 16 procent.

Když je vody moc

Pokud byla voda autu přibližně po prahy, nic velkého by se stát nemělo. Pokud byla hladina vyšší, je třeba se připravit na nejhorší. Voda se totiž snadno dostane nejen do celého interiéru, ale nateče všemi otvory i do motoru, elektroinstalace a dutin v karoserii. Zatopenou elektroinstalaci lze sice vysušit, dříve nebo později se však i tak začnou projevovat různé závady elektroniky.

Pokud auto zaplavila voda, jako úplně první věc odpojte akumulátor. Hlavním pravidlem je nestartovat.

Vzhledem k tomu, že kapalina je zcela nestlačitelná, často její přítomnost ve válci způsobuje ohnutí klikové hřídele a zničení motoru. Oprava se často nevyplatí.

Mokrý nebo navlhlý vůz musí důkladně vyschnout, jinak při startování nastane zkrat a zničí se elektroinstalace. Auta jsou stále více prošpikována elektronikou, takže se pak opravy mohou vyšplhat až na desetitisíce korun a je dost pravděpodobné, že auto nevyléčíte nikdy.

Kromě zmiňované choulostivé elektroinstalace je třeba po zatopení vozu pro jistotu vyměnit náplně: olej, brzdovou kapalinu i palivo v nádrži. Čeká vás samozřejmě i výměna všech filtrů, v horším případě i čerpadel a turbodmychadla. Ušetřena by mohla zůstat klimatizace, jejíž okruh je uzavřený, ale určitě bude třeba vyměnit filtr.

Elektronika, klíčová pro provoz automobilu (např. ovladače), je zpravidla umístěna nad úrovní kol a na místech efektivně chráněných před působením vody. Nicméně nastávají situace, kdy tato ochrana nestačí. Řídicí jednotka motoru, která se často nachází v prostoru pod čelním sklem, pod mechanikou stěračů, se může ocitnout ve vodě v případě, že dojde k ucpání odtoku z těchto míst. Velmi často se tam shromažďuje listí nebo jiné nečistoty, a proto je třeba tato místa pravidelně čistit. Občas je potřeba nečistoty vysát.

U některých modelů aut se stává, že voda stéká po svazcích kabelů. Abychom tomu zabránili, je třeba hlídat, aby všechny kabelové svazky měly originální funkční těsnicí průchodky v otvorech přepážky. Pokud objevíte stopy vody například v pojistkové skříňce, je třeba bezodkladně vypátrat místo průniku vody a namočené součástky vysušit.