Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zastava se stala automobilovou latimérií, vyráběla se skoro 40 let. Byl to křáp

Autor: ,
Model s označením 101 přežil ve výrobním programu srbské automobilky Zastava nástup modernějších vozů, ekonomické sankce proti Miloševičově Jugoslávii i bombardování továrny v roce 1999. První sériové vozy sjely z výrobní linky před pětapadesáti lety, 15. října 1971.

Ještě o téměř čtyři dekády později se dala tato automobilová „latimérie podivná“ v Srbsku koupit.

Živoucí motoristické fosilii se až v listopadu 2008 stala osudnou dohoda srbské vlády s italským Fiatem, který převzal zastaralou továrnu v jihosrbském městě Kragujevac.

Zastava 101/1100
Definitivní tečka za výrobou legendárního modelu byla učiněna až 21. listopadu 2008. Celkem bylo vyrobeno přes 1 033 841 kusů pětidveřových hatchbacků Zastava 101, k nimž je třeba připočítat více než 225 tisíc vyrobených sedanů. Továrna v Kragujevaci nakonec skončila v rukou Fiatu, který zde později začal vyrábět moderní vozy, čímž symbolicky uzavřel jednu kapitolu automobilové historie.
Zastava 101 (1971–2008) – 37 let: Vůz, jehož výroba trvala neuvěřitelných 37 let, se stal ikonou a symbolem motorizace v Jugoslávii a oblíbeným exportním artiklem. Historie modelu 101 začíná úzkou licenční spoluprací s italským Fiatem, která probíhala od 50. let. Zastava 101 vycházela z technicky vyspělého modelu Fiat 128, který byl v roce 1970 zvolen evropským Autem roku. Fiat 128 přinesl moderní koncepci s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol, což maximalizovalo vnitřní prostor. Výroba pokračovala i v době, kdy byla Zastava již technicky a ekonomicky zaostalá, a v posledních letech produkce nesl vůz označení Zastava Skala nebo Yugo Skala.
30 fotografií

Spolu s vozem, přezdívaným „stojadin“ nebo „kec“, definitivně tehdy skončily i další dva letité modely, Koral a Florida. Ty ovšem vydržely ve výrobním programu vlastně poměrně krátkou dobu – první z nich se začal vyrábět v roce 1981 a ve své době elegantní Florida ještě o šest let později.

Zastava 101 patří k několika málo vozům, které v Evropě po druhé světové válce vydržely sjíždět z výrobních pásů tak dlouho. Mezi dodnes vyráběné patří už jen ruská Lada Niva (od roku 1977) nebo malosériový Caterham Seven (jeho předchůdce Lotus Seven vznikl už v roce 1957).

První kusy Zastavy 101 opustily výrobní pás na podzim 1971. Jeho předobraz, Fiat 128, se ale poprvé objevil ještě o dva roky dříve. Během téměř čtyř desítek let vůz prošel jen drobnými modifikacemi. Srbský zákazník si tak ještě před 18 lety mohl v přepočtu zhruba za 100 000 korun koupit auto, které se od začátku 70. let příliš nezměnilo. Jen originální kulatá světla vystřídala hranatá a interiér ovládl místo původní koženky plast, jenž nahradil i chrom na náraznících a vnějších zrcátkách.

Jugoslávská fešanda se narodila před 40 lety. Měla hodně tuhý kořínek

Jinak si ale člověk v novém „stojadinu“ připadal jako ve stroji času: místo vstřikování měl motor až do konce tradiční karburátor a airbag nebyl ani v příplatkové výbavě. Změn se během výroby nedočkala ani diskutabilní kvalita.

V jugoslávském časopisu Auto Revija se už v srpnu 1972 objevily kritické ohlasy majitelů. Ivica Krašovec ze Záhřebu kupříkladu psal, že se mu u zcela nového vozu třikrát po sobě zablokovaly brzdy, Dušan Ćurčić z Bělehradu si zase stěžoval na elektroinstalaci.

Jak začínala Zastava. Bitvu o Terst vyhrál zapomenutý frajer z Itálie

Od roku 1971 se vyrobilo přes milion „stojadinů“, z výrobního pásu v Kragujevaci sjelo ještě 250 000 vozů Zastava 128, což je vlastně původní sedan Fiat. V posledních letech výroby ale továrnu opouštělo jen kolem 2 000 vozů ročně, celková výroba dosahovala pouhých 20 000 aut.

Krátce po přelomu století se továrna pokusila uspět s licenčním Fiatem Punto, přejmenovaným na Zastavu 10, skutečný impuls ale přinesli až Italové, kteří v Kragujevaci od roku 2012 vyráběli Fiat 500L. Dnes koncern Stellantis v továrně produkuje modely Fiat Grande Panda a Citroën C3.

Lamentovali i v Československu

Zastavu 101 (s označením 1100) je možné potkat i v České republice, ve druhé polovině 70. let ji prodávala Mototechna. Auto za 65 000 korun tehdy patřilo k těm dražším, stejně stála Lada 1300, Škoda 120 byla o 7 000 korun levnější. Na kvalitu zpracování si však stěžovali i recenzenti tehdejších časopisů Automobil a Svět motorů. V Československu se mezi roky 1976 a 1980 prodalo jen deset tisíc „stojadinů“, které se z Jugoslávie dovážely v rámci barterového obchodu. Dnes jich je v provozu už jen zlomek.

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

„Stojadin“ je docela populární i v bývalé Jugoslávii, přestože není tak kultovním vozítkem jako jeho předchůdce ve výrobním programu kragujevacké automobilky – „fićo“, tedy jugoslávská verze Fiatu 600, která se vyráběla v letech 1955 až 1985. Známá kapela Hladno pivo třeba zpívá, že „Ty nové značky padají z pásů/jsou to jen vraky bez duší/ten můj (stojadin) je čistá ruční práce/od nárazníku k výfuku.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase

II. výstava československého strojírenství Brno 1956

Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...

Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku

Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —...

Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...

Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...

Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat. Na autosalonu v Paříži vytáhla trumfy

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je František Dvořák, vedoucí redakce Auto iDNES. Pořad...

Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

Autoškola pro průjezd Brnem: naučte se příkazy regulovčíků na křižovatce

V Olomouci se uskutečnilo regionální kolo soutěže dopravních policistů, jejíž...

Začátkem týdne v Brně nastal dopravní chaos. Kolony nebraly konce, a tak se policisté rozhodli, že vypnou semafory, které situaci jen zhoršují a osobně převezmou řízení zcela ucpaných křižovatek.

15. října 2026

Zastava se stala automobilovou latimérií, vyráběla se skoro 40 let. Byl to křáp

Zastava 101/1100

Model s označením 101 přežil ve výrobním programu srbské automobilky Zastava nástup modernějších vozů, ekonomické sankce proti Miloševičově Jugoslávii i bombardování továrny v roce 1999. První...

15. října 2026

Renault si vzpomněl, co znamená espace. Obývák na kolech s přídí TGV je zpět

Renault E-Space Concept

Renault si hýčká svoji retrohorečku a na pařížském autosalonu se blýskl konceptem E-Space, který je moderní interpretací přelomového MPV z roku 1984. Elektrický obývák na kolech s přídí ve stylu...

15. října 2026

Škodovka můj život změnila k lepšímu, vzpomíná v Paříži její bývalý šéf Maier

Premium
Bernhard Maier, bývalý šéf Škody Auto na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Je brzké ráno 12. října a pařížský autosalon se probouzí do svého úvodního dne. Pomalu se sem trousí první novináři a zaměstnanci narychlo dolešťují exponáty. U škodovky pro Tour de France postává...

15. října 2026

OBRAZEM: Nablýskaná krása králů silnic. V Brně vystavují dvacet Douglasů

Zahájení výstavy anglických motocyklů Douglas – král silnic v Technickém muzeu...

Více než stoletá historie, závodní úspěchy i příběhy lidí, kteří se nebáli vyrazit na silnice v době, kdy motocykly teprve dobývaly svět. Technické muzeum v Brně vystavuje vzácné stroje britské...

14. října 2026  11:17

Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat. Na autosalonu v Paříži vytáhla trumfy

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je František Dvořák, vedoucí redakce Auto iDNES. Pořad...

Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...

14. října 2026

Fiat oživil odkaz Multiply. Městským šmejdidlem a švýcarským nožíkem na kolech

Italové opět jedli vtipnou kaši. V Paříži oslnili předobrazem chystaného...

Italové opět jedli vtipnou kaši. V Paříži oslnili předobrazem chystaného čtyřmístného vozítka Multiplina do města, inspirovaného legendárním Fiatem 600 Multipla z 50. let. A hned naservírovali i...

14. října 2026,  aktualizováno  9:29

Zákazníci si spočítali, že se jim levné elektro vyplatí, říká šéf Leapmotoru

Exkluzivně
Leapmotor B03 na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Vezmou si do ruky tužku a papír, začnou počítat a dojdou k tomu, že elektromobilita za naše ceny je pro ně cesta, jak ušetřit. V tomto poměru ceny a techniky tu aktuálně nemáme konkurenci; nikdo jiný...

14. října 2026

Šéf VW v Paříži vyzývá Evropu k ochraně autoprůmyslu před čínskými nájezdníky

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume na autosalonu v Paříži

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume očekává, že evropští politici vytvoří rámec nezbytný pro úspěšnou restrukturalizaci této německé automobilky.

14. října 2026

Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč

Citroën 2CV Concept

Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...

13. října 2026,  aktualizováno  15:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...

13. října 2026  11:30

Zemřel utajený skromný génius. Oblékl Škodu Favorit, pro Lamborghini navrhl MPV

Škoda Favorit

Ve věku 82 let zemřel Marc Deschamps, geniální a skromný francouzský mistr automobilového designu. Bývalý šéfdesignér slavného italského studia Bertone se řadu let potýkal s následky těžkého zranění.

13. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×