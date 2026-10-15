Zastava se stala automobilovou latimérií, vyráběla se skoro 40 let. Byl to křáp

Ještě o téměř čtyři dekády později se dala tato automobilová „latimérie podivná“ v Srbsku koupit.
Živoucí motoristické fosilii se až v listopadu 2008 stala osudnou dohoda srbské vlády s italským Fiatem, který převzal zastaralou továrnu v jihosrbském městě Kragujevac.
Spolu s vozem, přezdívaným „stojadin“ nebo „kec“, definitivně tehdy skončily i další dva letité modely, Koral a Florida. Ty ovšem vydržely ve výrobním programu vlastně poměrně krátkou dobu – první z nich se začal vyrábět v roce 1981 a ve své době elegantní Florida ještě o šest let později.
Zastava 101 patří k několika málo vozům, které v Evropě po druhé světové válce vydržely sjíždět z výrobních pásů tak dlouho. Mezi dodnes vyráběné patří už jen ruská Lada Niva (od roku 1977) nebo malosériový Caterham Seven (jeho předchůdce Lotus Seven vznikl už v roce 1957).
První kusy Zastavy 101 opustily výrobní pás na podzim 1971. Jeho předobraz, Fiat 128, se ale poprvé objevil ještě o dva roky dříve. Během téměř čtyř desítek let vůz prošel jen drobnými modifikacemi. Srbský zákazník si tak ještě před 18 lety mohl v přepočtu zhruba za 100 000 korun koupit auto, které se od začátku 70. let příliš nezměnilo. Jen originální kulatá světla vystřídala hranatá a interiér ovládl místo původní koženky plast, jenž nahradil i chrom na náraznících a vnějších zrcátkách.
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Jinak si ale člověk v novém „stojadinu“ připadal jako ve stroji času: místo vstřikování měl motor až do konce tradiční karburátor a airbag nebyl ani v příplatkové výbavě. Změn se během výroby nedočkala ani diskutabilní kvalita.
V jugoslávském časopisu Auto Revija se už v srpnu 1972 objevily kritické ohlasy majitelů. Ivica Krašovec ze Záhřebu kupříkladu psal, že se mu u zcela nového vozu třikrát po sobě zablokovaly brzdy, Dušan Ćurčić z Bělehradu si zase stěžoval na elektroinstalaci.
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Od roku 1971 se vyrobilo přes milion „stojadinů“, z výrobního pásu v Kragujevaci sjelo ještě 250 000 vozů Zastava 128, což je vlastně původní sedan Fiat. V posledních letech výroby ale továrnu opouštělo jen kolem 2 000 vozů ročně, celková výroba dosahovala pouhých 20 000 aut.
Krátce po přelomu století se továrna pokusila uspět s licenčním Fiatem Punto, přejmenovaným na Zastavu 10, skutečný impuls ale přinesli až Italové, kteří v Kragujevaci od roku 2012 vyráběli Fiat 500L. Dnes koncern Stellantis v továrně produkuje modely Fiat Grande Panda a Citroën C3.
Lamentovali i v Československu
Zastavu 101 (s označením 1100) je možné potkat i v České republice, ve druhé polovině 70. let ji prodávala Mototechna. Auto za 65 000 korun tehdy patřilo k těm dražším, stejně stála Lada 1300, Škoda 120 byla o 7 000 korun levnější. Na kvalitu zpracování si však stěžovali i recenzenti tehdejších časopisů Automobil a Svět motorů. V Československu se mezi roky 1976 a 1980 prodalo jen deset tisíc „stojadinů“, které se z Jugoslávie dovážely v rámci barterového obchodu. Dnes jich je v provozu už jen zlomek.
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„Stojadin“ je docela populární i v bývalé Jugoslávii, přestože není tak kultovním vozítkem jako jeho předchůdce ve výrobním programu kragujevacké automobilky – „fićo“, tedy jugoslávská verze Fiatu 600, která se vyráběla v letech 1955 až 1985. Známá kapela Hladno pivo třeba zpívá, že „Ty nové značky padají z pásů/jsou to jen vraky bez duší/ten můj (stojadin) je čistá ruční práce/od nárazníku k výfuku.“