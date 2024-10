Na český trh se mohou dostat zaplavená auta, jsou na odpis, varují obchodníci

Letošní povodně zasáhly několik evropských zemí a zničily tisíce vozidel. Vedle České republiky se prohnaly také Polskem, Slovenskem, Německem, Rakouskem či Rumunskem. Zatímco některá vozidla byla zničena zcela, mnoho z nich bylo pouze zaplaveno či částečně mechanicky poškozeno.

„Zaplavená auta se často vyvážejí z dané země a prodávají jinde. Je pravděpodobné, že se k nám některá auta z těchto zemí dostanou, a dokonce se mohou falešně tvářit jako vozy s německým původem,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Překupníci podle společnosti Cebia buď zaplavené auto vykoupí levně v aukci po pojistné události, nebo přímo od majitele v případě, že nebylo pojištěné. Vysuší ho a uvedou do stavu, kdy na první pohled nejsou stopy po zaplavení patrné. Auta nejsou většinou viditelně poškozena na karoserii, často se dají poměrně dobře vyčistit a vysušit a na první pohled mohou vypadat jako velmi dobrá koupě, upozornila společnost.

Nejnáchylnější na poškození jsou podle ní především elektroinstalace a emisní systémy. Pokud se do katalyzátorů či filtrů sazí umístěných ve výfukovém potrubí anebo do nádrží na palivo dostane kalná voda nebo bahno, často není vůbec možné tato místa vyčistit natolik, aby postižené systémy nadále spolehlivě fungovaly. Voda s bahnem se při povodni dostane do všech zákoutí karoserie, do všech kabelových svazků a řídících jednotek. „I přes veškerou snahu auto vyčistit a vysušit není obvykle v lidských silách auto uvést do stejného stavu jako před zaplavením,“ varovala Cebia.

Poškození vodou je podle společného generálního ředitele Aures Holdings Petra Vaněčka to nejhorší, co může automobil potkat. Co se týče zaplavených elektromobilů, neměli by se majitelé vůbec snažit je uvádět do provozu.

Většinu zaplavených aut se podle expertů nevyplatí opravovat, náklady mohou převýšit jejich cenu. „Správně by po zatopení auta měla být vyměněna veškerá elektroinstalace, což znamená náklady v řádu vyšších desítek tisíc korun,“ uvedl Vaněček. Moderní vozy plné elektronické výbavy a bezpečnostních prvků po zatopení podle odborníka vykazují výrazně zvýšenou náchylnost k poruchám. Může kolabovat elektronika, například ABS, ESP nebo přednárazový asistent. Nepříjemné jsou i častá selhání informačních systémů, které jsou na vodu velmi citlivé, dalším negativním efektem bývá v delším časovém horizontu koroze na neobvyklých a skrytých místech, dodal.

Že byl vůz pod vodou, se podle expertů nejčastěji pozná podle zatuchlého zápachu v interiéru, bláta nebo písku pod čalouněním nebo třeba vyměněnými sedačkami a dalšími díly, které nelze zcela vyčistit.