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Zaplatili za zimní pneumatiky, nedostali nic. Policie varuje před falešnými e-shopy

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Předvánoční nákupy jsou pro internetové podvodníky ideální příležitostí. Lákají na podezřele levné zboží, provozují falešné e-shopy a stále častěji se vydávají také za státní instituce. Policisté nyní upozornili na dva případy, kdy lidé zaplatili za zimní pneumatiky, které nikdy nedostali.

S blížící se zimou a předvánočním obdobím roste počet lidí, kteří nakupují přes internet. S tím přibývají také příležitosti pro podvodníky. Vytvářejí stále propracovanější falešné internetové obchody, které na první pohled působí důvěryhodně. Zákazníky lákají především na výrazně nižší ceny, než jaké nabízí konkurence. Právě podezřele výhodná nabídka by však měla být varovným signálem.

Podobnému triku nedávno naletěli dva lidé na jižní Moravě. Koncem října si přes internet objednali sady zimních pneumatik a obě objednávky předem zaplatili. Zboží ovšem nedorazilo a prodejce s nimi přestal komunikovat. Celková škoda přesáhla 30 tisíc korun. „V obou případech narazili na internetové stránky, které působily věrohodně. Až později zjistili, že naletěli podvodníkům. V jednom z případů dokonce kupujícího kontaktovala jeho banka s upozorněním, že účet, na který odeslal platbu, se jeví jako podvodný. Webové stránky, na kterých poškození pneumatiky zakoupili, jsou dnes již nedostupné a telefonní kontakt uvedený u prodejce neexistuje,“ popsala případ krajská policejní tisková mluvčí Kateřina Batelková.

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Podvodníci se vydávají i za ministerstvo

Falešné e-shopy ale nejsou jedinou nástrahou, na kterou mohou lidé na internetu narazit. Ministerstvo dopravy v posledních měsících opakovaně varovalo před podvodnými SMS zprávami, které se tváří jako oficiální výzvy k zaplacení dopravní pokuty, mýtného nebo jiného poplatku.

Zprávy často obsahují naléhavé upozornění a hrozbu sankcí, například penále, omezení provozu vozidla nebo soudního řízení. Součástí je odkaz na falešnou internetovou stránku, která se podobá oficiálním webům státních institucí. Po otevření mají lidé zadat údaje o platební kartě, případně další citlivé informace.

„Podvodníci se snaží vyvolat strach a tlak k rychlému zaplacení. Apelujeme na všechny řidiče, aby byli obezřetní a tyto zprávy jednoduše ignorovali,“ varovala Radka Nastoupilová, mluvčí společnosti Cendis, která provozuje oficiální e-shop pro elektronické dálniční známky.

Ministerstvo dopravy upozornilo také na falešné webové stránky napodobující Portál dopravy. Ty se snaží získat přihlašovací údaje uživatelů. Útočníci mohou napodobit vzhled oficiálního portálu, proto je důležité kontrolovat především adresu webové stránky. Jedinou oficiální adresou Portálu dopravy je doprava.gov.cz. Přihlášení probíhá prostřednictvím nástrojů identity občana, například bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu. Jakýkoli jiný způsob přihlášení na údajný Portál dopravy je podezřelý.

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Jak poznat, že může jít o podvod?

Policisté doporučují před nákupem ověřit si prodejce, zkontrolovat kontaktní údaje a vyhledat zkušenosti ostatních zákazníků. Ani pozitivní recenze však nejsou stoprocentní zárukou, protože podvodníci mohou používat falešná hodnocení.

Opatrnost je namístě také u výzev k platbě, které přijdou prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Na odkazy v podezřelých zprávách neklikejte, nezadávejte přes ně údaje o platební kartě a nic nestahujte. Pokud si nejste jistí, zda je výzva pravá, ověřte si ji přímo u příslušné instituce prostřednictvím jejích oficiálních kontaktních údajů.

Elektronickou dálniční známku je nejbezpečnější kupovat výhradně přes oficiální e-shop edalnice.gov.cz. Ministerstvo dopravy zároveň upozorňuje na stránky, které se za oficiální prodejce pouze vydávají a mohou zákazníkům účtovat zbytečné poplatky.

Několik minut věnovaných kontrole internetového obchodu nebo odkazu ve zprávě může ušetřit tisíce korun. A pokud už člověk peníze podvodníkům odešle nebo zadá údaje o kartě na podezřelé stránce, měl by co nejrychleji kontaktovat svou banku a případ oznámit policii.

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