Komise v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 (oxidu uhličitého) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.
Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem
Babiš krok komise považuje za nedostatečný a žádá o úplné zastavení plánů na další snižování emisí v automobilové dopravě. „Nějaký krok stranou nebo zvolnění pro nás není dostatečné, trváme na tom, aby to bylo zrušeno,“ řekl. „Považujeme za nepřijatelné, aby někdo zakazoval klasická auta, která tolik investovala do snížení emisí a spotřeby,“ uvedl premiér.
Kritizoval také současnou situaci na evropském automobilovém trhu. „Vidíme, jak elektroauta čínské provenience válcují evropská auta,“ řekl Babiš. V takové situaci podle něj není namístě tlačit na další posilování elektromobility na úkor vozidel se spalovacím motorem.
Česko podle Babiše bude také usilovat o to, aby se na nadcházejícím řádném summitu EU řešily systémy emisních povolenek ETS 1 i ETS 2. Vláda usiluje o to, aby systém ETS 2, který zavádí povolenky na emise z dopravy a z vytápění pro domácnosti, byl zrušen.
