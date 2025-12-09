„EU se musí jednou provždy zbavit ideologického dogmatismu, který srazil na kolena celá výrobní odvětví, aniž by přinesl hmatatelný přínos v oblasti globálních emisí. Je nezbytné plně uplatňovat princip technologické neutrality,“ cituje ANSA z dopisu, ke kterému získala přístup. Výzva přichází v době, kdy Evropská komise dokončuje přezkum plánu na ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035.
Odcházející český ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že Česko na jednání v Bruselu opět prosazovalo zrušení zákazu spalovacích motorů. Dodal, že k českému návrhu se připojila také Itálie, Polsko, Slovensko a Bulharsko.
Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 prosazuje též německá vláda. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s „vysoce efektivními spalovacími motory“ či auta s hybridním pohonem.
Česko proti zákazu spalovacích motorů
„Reagujeme i na otevřený dopis (německého) kancléře Merze a otevíráme dál dveře k tomu, aby tento zákaz padl, protože je zbytečný,“ poznamenal Kupka. „Ve výsledku by mohl další rozvoj automobilismu v Evropě spíše ohrozit zvýšením cen jak elektrických vozidel, tak spalovacích vozidel,“ dodal český ministr.
Evropská komise, europarlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně Česka či Slovenska.
16. května 2025
Původní plán naznačoval, že by komise měla revizi předložit ve středu 10. prosince. Následovaly spekulace, že se tak nestane a rozhodnutí bude odloženo až na leden. Ministr Kupka má podle svých slov podobné informace. O věci hovořil i se svým kyperským kolegou, jehož země bude unii předsedat od ledna.
Podle zdroje Reuters je ale nyní cílovým datem 16. prosinec, i když termín se může ještě změnit.
„Je důležité, aby toto téma, pokud možno, projednávala Rada ministrů dopravy. Osvědčilo se to opakovaně u těch záležitostí, které míří k technickým parametrům,“ řekl Kupka. „Tady má vítězit fyzika, nikoli ideologie, a já jsem přesvědčený o tom, že by vývoji prospělo, kdyby to znovu projednávali ministři dopravy a podařilo se zákaz zrušit. Je zbytečný a pro ochranu životního prostředí ve výsledku kontraproduktivní,“ dodal. Téma se původně projednávalo na jednání ministrů odpovědných za otázky životního prostředí.
V revizi zákazu prodeje aut se spalovacími motory doufají výrobci automobilů, kteří lobbují v Bruselu za větší flexibilitu . Požadují, aby byla tolerována paliva s neutrálními emisemi oxidu uhličitého a plug-in hybridy.
Automobilové odvětví se snaží zvládnout nákladný přechod na elektromobily. Zároveň čelí konkurenci z Číny a clům, která mu snižují marže.