Před čtvrteční schůzkou se zástupci automobilového průmyslu Merz v rozhovoru s televizí ntv řekl, že si myslí, že chystaný zákaz v EU je „chybný“.
|
Německá deprese a asijský tah na branku. Čínská auta zazářila i v ulicích Mnichova
Nicméně sociální demokraté, koaliční partneři Merzových křesťanských demokratů, konec prodeje aut se spalovacími motory v EU od roku 2035 nezpochybňují, protože jim jde o možnost plánovaní pro výrobce.
Německý kancléř Friedrich Merz zahajuje mnichovský autosalon IAA Mobility 2025
EU nedávno po tlaku ze strany firem působících v automobilovém průmyslu slíbila, že urychlí revizi svého záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. „Nechci, aby Německo bylo jednou ze zemí podporujících tento zákaz,“ řekl dnes šéf německé vlády Merz.
|
EU ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi. Autoprůmysl je příliš pomalý
V kancléřském úřadu se ve čtvrtek na schůzce k situaci v automobilovém průmyslu sejdou zástupci různých spolkových zemí, branže a odborů, píše agentura DPA. Němečtí výrobci automobilů se podle ní potýkají s poklesem prodeje, konkurencí z Číny a americkými cly. Mnoho firem proto najelo na úsporný kurz a propouští.
|
Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech