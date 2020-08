Autofotka týdne: Za prostředníček vztyčený na radar čtyřicet tisíc pokuty

Na provokační fotce z německých Horních Franků je 26letý řidič, který na dálnici překročil maximální rychlostní limit o 11 km/h a zaznamenal ho radar. To by nebylo tak neobvyklé. Ovšem v době záznamu vztyčil prostředníček a to už je velký problém.

Místo obvyklé dvacetieurové pokuty začala policie v Oberfrankenu případ posuzovat jako urážku úřední osoby, za což řidiči hrozí další pokuta ve výší až

1 500 eur, tedy asi čtyřicet tisíc korun. To se samozřejmě řidiči nelíbí a odvolal se k okresnímu soudu v Kulmbachu. Ten ve zkráceném řízení rozhodl a udělil kromě vysoké pokuty i měsíční zákaz řízení. Hanlivé výrazy na adresu policistů jsou kromě Německa velmi přísně trestány i v Rakousku nebo Francii.



Druhá zajímavá pokuta je z Rakouska. Tu dostal nejeden řidič kamionu za to, že měl na palubní desce položenou poličku v oblasti čelního skla. Tento přestupek vyhodnotila tamní policie jako omezení viditelnosti řidiče a vytvoření slepého místa. V Rakousku je tato část zakotvena zákonu o motorových vozidlech. Rakouští kontroloři proto neváhali udělit za tento přestupek pokutu ve výši 110 eur a situaci poslali do správního řízení.

Na specializovaném webu dispečink365 se také dočtete, že podobnou pokutu dostalo více českých nebo slovenských řidičů v rozdílných státech a různé výši.

Poličky, které si na přístrojovou desku často umisťují kamiony, mohou při policejní kontrole znamenat pokutu.

Řidička Romana dostala pokutu od našich policistů za umístěné vlaječky na člením skle ve výši 200 Kč, šofér František popisuje, že někdo dostal pokutu

2 000 Kč za podobnou podložku ve Zlíně a Jiří upozorňuje na pokutování u Sokolova na Karlovarsku.

Řidič Josef pak dostal sankci 120 eur v Rakousku za přestupek s omezeným výhledem ze svého auta a se stejným přestupkem pokutovala rakouská policie v Tyrolsku dalšího řidiče kamionu ještě vyšší sankcí 220 eur. Milan pak upozorňuje na stejný problém v Norsku. Buďte tedy opatrní na to, co umisťujete do zorného pole řidiče.