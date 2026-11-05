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Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

Tomáš Málek
Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i dva historické skvosty – vozy Tatra 815 6×6, které se v 80. letech objevily na slavné dakarské rallye.
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Iveco Daily 3.0 4×4 od VejnyWood

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood

Výstavní premiéru má v Brně sytě žlutá expediční dodávka Iveco Daily 4×4 určená pro výpravy mimo asfalt. Iveca jsou postavená na klasickém žebřinovém rámu, zatímco konkurence pracuje se samonosnými karoseriemi. Navíc Italové u modelu nabízejí možnost uzamčení až tří diferenciálů – mezinápravového, zadního a předního – což zajišťuje maximální trakci v těžkém terénu. Stejné technické řešení bývá u pravověrných offroadů. Nechybí expediční doplňky jako naviják, zahrádka či nosič rezervy. Na zadních dveřích se nachází i na míru vyrobený box na lyže s držáky, do kterého se při letním provozu dají vložit police a vytvořit z něj třeba botník na špinavé pohorky. Na palubě je i kamerový systém pokrývající okolí vozu.

Iveco Daily 4×4 by VejnyWood
motor: 3.0 l diesel (čtyřválec)
převodovka: automatická, 8 stupňů HI-MATIC

pohon 4×4: ano
uzávěrky diferenciálů: ano

počet lidí na jízdu: 5
počet míst na spaní: 5
čistá voda: 300 l
podlahové topení: ano

nástavbové baterie: 600Ah (lifepo4)

Její majitelé původně cestovali v menších volkswagenech, teď mají dodávku, která nabízí cestování i spaní až pro pět lidí. Vůz převáží 300 litrů čisté vody, kterou je možné doplnit takřka kdekoliv, protože součástí vybavení je filtrace.

A ačkoliv trendem poslední doby je vaření „na naftě“, zde dali majitelé přednost plynu. Dodávka má hned dvě místa, kde se dá připravovat teplé jídlo: tradiční kuchyňku v interiéru, a k tomu venkovní výsuvnou kuchyň s místem pro přenosný plynový gril. Toto řešení je známé především z expedičních offroadů a pickupů. Zadní kuchyně se dá navíc vyjmout, čímž se uvolní prostor v garáži.

K vychytávkám vozu patří vytápěná podlaha, která zpříjemňuje zimní kempování. Pro teplotní komfort cestovatelů, kteří spí pod zvedací střechou, vede od „1. patra“ výdech topení.

Iveco Daily 4×4 z dílny jičínských VejnyWood je na veletrhu Caravaning Brno 2026 k vidění v hale V v rámci Adventure Village.

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
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