Zájemce o elektromobil straší nedostatek nabíječek. Řešení mají nad hlavou

Zuzana Stiboříková
Ve spolupráci   4:00
Elektromobilita v Česku roste, ale zdaleka ne tak rychle, jak by mohla. Jak je to možné, když má stále více lidí zájem o ekologičtější dopravu? Nejde jen o cenu aut, mnohem důležitější je nabíjení elektromobilů. Většina obyvatel větších měst totiž nemá možnost si doma nainstalovat wallbox nebo jinou nabíjecí stanici. Existuje nějaké řešení?

Veřejná sloupová nabíjecí stanice | foto: inChaNet

Elektromobily lákají především nulovými emisemi a nízkými náklady na provoz. Rozhodujícím faktorem, zda zájemce zvolí elektromobil, nebo zůstane u spalovacího motoru, je dnes však hlavně dostupnost veřejného nabíjení.

Proč jsou veřejné dobíjecí body tak důležité?

Ideální představa je večer zaparkovat v garáži, zapojit kabel do wallboxu a ráno odjet s plnou baterií. Jenže realita ve městech je jiná. Většina lidí ve městě totiž bydlí v bytovém domě bez vlastní garáže nebo parkovacího stání. Parkují pak na ulici před domem a nemají možnost instalovat chytrý wallbox ani přivést samostatnou přípojku. Lidé pak s koupí elektromobilu váhají zejména kvůli obavám z vybití baterie a elektromobilita zůstává výsadou těch, kdo mají vlastní garáž.

Proto budoucnost elektromobility nestojí na rozšíření rezidentního nabíjení elektromobilů, ale naopak na dostupnosti městských nabíjecích hubů, tedy na místech, kde je instalováno více nabíjecích stanic pro elektromobily.

Veřejná sloupová nabíjecí stanice

Základem je městská nabíjecí infrastruktura

Mezinárodní studie rovněž potvrzují, že bariérou k plnému přechodu na elektromobilitu je především nedostatek veřejně dostupné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. I v ČR je vidět, že tam, kde je dostatek veřejných dobíjecích bodů, roste rychleji i počet elektromobilů.

V první řadě je tedy třeba vybudovat místně i cenově dostupnou síť veřejných i soukromých nabíjecích stanic. Města už testují AC dobíjecí body v ulicích, včetně nabíjecí stanice ve verzi pro zabudování do stožáru veřejného osvětlení.

Možnosti EV nabíjení: Jaký je rozdíl mezi AC a DC nabíjením

1. Pomalé AC nabíjení střídavým proudem: Je ideální hlavně pro nabíjení přes noc a v současnosti je nejrozšířenější.

  • domácí wallboxy
              • firemní parkoviště
              • veřejné dobíjecí body v ulicích
              • nabíjení z pouličních lamp a EV ready stožáry VO
              • Park and Ride parkoviště

2. Rychlé DC nabíjení: Je využíváno hlavně na dálkových trasách.

  • hlavní městské tahy
  • u nákupních center
  • na velkých parkovištích
  • poblíž hlavních dopravních uzlů
  • na okraji měst nebo v průmyslových zónách

Platby za dobíjení EV?

Budoucí majitele elektromobilů často odrazuje i nezkušenost s obsluhou dobíjecích stanic, které fungují prostřednictvím aplikací, tarifů, čipů etc. Provozovatelé proto stále častěji sázejí na nabíjecí stanice s platebním terminálem. A dosavadní zkušenosti dokazují, že právě jednoduché platby za dobíjení EV výrazně zvyšují využívání veřejných dobíjecích bodů.

Nabíjecí stanice v lampě VO s terminálem
Nabíjecí stanice v lampě VO s terminálem

Nabíjecí stanice v lampě VO s terminálem

Nenápadné, ale účinné řešení je nabíjení z pouličních lamp

Jedním z nejslibnějších směrů rozvoje městské elektromobility je nabíjení elektromobilů přímo ze stožárů veřejného osvětlení, které jsou na tuto funkci technicky připravené.

Systémy chytrého veřejného osvětlení s nabíjením jsou navržené tak, aby do jednoho prvku v ulici integrovaly více funkcí. Veřejné dobíjení elektromobilů se u nich propojuje s moderním designem, modulární konstrukcí a možností postupného doplňování dalších městských funkcí podle potřeb konkrétní lokality. Díky tomu se nabíjecí infrastruktura nestává rušivým prvkem, ale přirozenou součástí městského prostoru.

Takzvané EV ready stožáry mohou využít část již existující infrastruktury, nevyžadují rozsáhlé stavební zásahy a nezatěžují veřejný prostor dalšími samostatnými sloupy nebo technologickými skříněmi. Pro města jde o řešení, které umožňuje postupné a flexibilní rozšiřování sítě veřejných dobíjecích bodů, ale současně šetří náklady i prostor, zachovává estetiku ulic.

Nabíjecí stanice v lampě VO teplárny Brno

„Řešení jako Cubish Tower a lampa Cubish Street umožňují nabíjení dvou vozidel současně s výkonem až 2×22 kW, přičemž Cubish Tower je volně stojící nerezová stanice vhodná pro veřejná i firemní parkoviště a Cubish Street je navržena přímo pro integraci do některých typů stožárů veřejného osvětlení. Nabíjecí stanici tak lze vybudovat bez nutnosti dalších sloupů či stavebních zásahů. Ideální příležitost k instalaci nabíjecí stanice do stožáru VO přichází v době jejich pravidelné výměny či rekonstrukce,“ vysvětluje dále Vojtěch Kubiš. „Oba typy podporují standardní komunikaci OCPP. Díky robustní konstrukci a připojení k síti přes LTE či ethernet lze tato řešení bezpečně a efektivně začlenit do městské elektrické sítě, a to bez nutnosti výkupu nebo pronájmu pozemků a složitého projektování samostatných sloupků či wallboxů,“ doplňuje Vojtěch Kubiš.

Podobné projekty, které spojují veřejný prostor a elektromobilitu, včetně nabíjecích stanic typu Cubish Tower a Cubish Street, budou také jedním z témat letošního veletrhu AMPER v Brně, který bude probíhat od 17. do 19. března 2026.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností inChaNet s.r.o.

Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

Denza/Yangwang U8

VIDEO Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovala auta neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba...

Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od...

VIDEO Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala...

Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

VIDEO Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Musk je tím, kdo Teslu brzdí. Automobilka nemá čím zaujmout, tvrdí odborníci

Tesla Model 3 Standard

VIDEO Ještě před pár lety byla Tesla symbolem elektromobility. Elonu Muskovi se povedlo vybudovat značku,...

Účet za elektřinu klesne, elektroautaři to u nabíječek nepocítí. Ušetří doma

Škoda Eynaq u nabíjecí stanice Ionity

VIDEO Stát převzal od 1. ledna platbu za podporu obnovitelných zdrojů, což pro odběratele elektřiny...

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

