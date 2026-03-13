Zájemce o elektromobil straší nedostatek nabíječek. Řešení mají nad hlavou

Elektromobily lákají především nulovými emisemi a nízkými náklady na provoz. Rozhodujícím faktorem, zda zájemce zvolí elektromobil, nebo zůstane u spalovacího motoru, je dnes však hlavně dostupnost veřejného nabíjení.
Proč jsou veřejné dobíjecí body tak důležité?
Ideální představa je večer zaparkovat v garáži, zapojit kabel do wallboxu a ráno odjet s plnou baterií. Jenže realita ve městech je jiná. Většina lidí ve městě totiž bydlí v bytovém domě bez vlastní garáže nebo parkovacího stání. Parkují pak na ulici před domem a nemají možnost instalovat chytrý wallbox ani přivést samostatnou přípojku. Lidé pak s koupí elektromobilu váhají zejména kvůli obavám z vybití baterie a elektromobilita zůstává výsadou těch, kdo mají vlastní garáž.
Proto budoucnost elektromobility nestojí na rozšíření rezidentního nabíjení elektromobilů, ale naopak na dostupnosti městských nabíjecích hubů, tedy na místech, kde je instalováno více nabíjecích stanic pro elektromobily.
Základem je městská nabíjecí infrastruktura
Mezinárodní studie rovněž potvrzují, že bariérou k plnému přechodu na elektromobilitu je především nedostatek veřejně dostupné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. I v ČR je vidět, že tam, kde je dostatek veřejných dobíjecích bodů, roste rychleji i počet elektromobilů.
V první řadě je tedy třeba vybudovat místně i cenově dostupnou síť veřejných i soukromých nabíjecích stanic. Města už testují AC dobíjecí body v ulicích, včetně nabíjecí stanice ve verzi pro zabudování do stožáru veřejného osvětlení.
Možnosti EV nabíjení: Jaký je rozdíl mezi AC a DC nabíjením
1. Pomalé AC nabíjení střídavým proudem: Je ideální hlavně pro nabíjení přes noc a v současnosti je nejrozšířenější.
2. Rychlé DC nabíjení: Je využíváno hlavně na dálkových trasách.
Platby za dobíjení EV?
Budoucí majitele elektromobilů často odrazuje i nezkušenost s obsluhou dobíjecích stanic, které fungují prostřednictvím aplikací, tarifů, čipů etc. Provozovatelé proto stále častěji sázejí na nabíjecí stanice s platebním terminálem. A dosavadní zkušenosti dokazují, že právě jednoduché platby za dobíjení EV výrazně zvyšují využívání veřejných dobíjecích bodů.
Nabíjecí stanice v lampě VO s terminálem
Nenápadné, ale účinné řešení je nabíjení z pouličních lamp
Jedním z nejslibnějších směrů rozvoje městské elektromobility je nabíjení elektromobilů přímo ze stožárů veřejného osvětlení, které jsou na tuto funkci technicky připravené.
Systémy chytrého veřejného osvětlení s nabíjením jsou navržené tak, aby do jednoho prvku v ulici integrovaly více funkcí. Veřejné dobíjení elektromobilů se u nich propojuje s moderním designem, modulární konstrukcí a možností postupného doplňování dalších městských funkcí podle potřeb konkrétní lokality. Díky tomu se nabíjecí infrastruktura nestává rušivým prvkem, ale přirozenou součástí městského prostoru.
Takzvané EV ready stožáry mohou využít část již existující infrastruktury, nevyžadují rozsáhlé stavební zásahy a nezatěžují veřejný prostor dalšími samostatnými sloupy nebo technologickými skříněmi. Pro města jde o řešení, které umožňuje postupné a flexibilní rozšiřování sítě veřejných dobíjecích bodů, ale současně šetří náklady i prostor, zachovává estetiku ulic.
„Řešení jako Cubish Tower a lampa Cubish Street umožňují nabíjení dvou vozidel současně s výkonem až 2×22 kW, přičemž Cubish Tower je volně stojící nerezová stanice vhodná pro veřejná i firemní parkoviště a Cubish Street je navržena přímo pro integraci do některých typů stožárů veřejného osvětlení. Nabíjecí stanici tak lze vybudovat bez nutnosti dalších sloupů či stavebních zásahů. Ideální příležitost k instalaci nabíjecí stanice do stožáru VO přichází v době jejich pravidelné výměny či rekonstrukce,“ vysvětluje dále Vojtěch Kubiš. „Oba typy podporují standardní komunikaci OCPP. Díky robustní konstrukci a připojení k síti přes LTE či ethernet lze tato řešení bezpečně a efektivně začlenit do městské elektrické sítě, a to bez nutnosti výkupu nebo pronájmu pozemků a složitého projektování samostatných sloupků či wallboxů,“ doplňuje Vojtěch Kubiš.
Podobné projekty, které spojují veřejný prostor a elektromobilitu, včetně nabíjecích stanic typu Cubish Tower a Cubish Street, budou také jedním z témat letošního veletrhu AMPER v Brně, který bude probíhat od 17. do 19. března 2026.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností inChaNet s.r.o.