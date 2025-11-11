|
Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil
Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač
KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?
V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...
Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou
V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...
Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá
Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.
Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii
Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...
Festival domů na kolech roste. Přivítá expediční speciály i Škodu Obytnaq
Brněnské výstaviště hostí veletrh Caravaning, největší výstavu svého druhu v Česku. Jaké novinky ve výstavních pavilonech neminout?
Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...
Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku
Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...
Žádný přebytečný luxus. Městský elektromobil sází na promyšlenou koncepci
„Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní estetiku, technickou logiku a svobodu pohybu bez odpadu,“ tak popisuje svůj návrh auta budoucnosti Dušan...
Čtyřkolový kaktus by byl prima auto. Kdyby neměl problémové motory
Rostoucí obliba crossoverů a SUV a jejich následné „přemnožení“ na trhu donutily automobilky přicházet se stále extravagantnějšími modely. Což je přesně něco, co historicky sedí k automobilce...
Elektrická blecha v akci. Citroën Ami je malý velký zázrak základní mobility
Pokud se někdy mobilita měla zredukovat na naprosté minimum, jmenuje se Citroën Ami. Toto vozítko, které by snadno zvládlo i roli rekvizity ve sci-fi z 80. let, je ve skutečnosti reálný dopravní...
Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud
Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.
Auto z 3D tiskárny v designsoutěži iDNES.cz, postavíte si ho sami
Elektrická miniatura má výměnné baterie a vytisknete si ji na 3D tiskárně, autor návrhu počítá s tím, že by data pro stavbu malého vozu do města byla volně dostupná. Podívejte se na další příspěvek v...
Místopředseda Evropské komise: EU musí bránit autoprůmysl před Čínou
Evropská unie musí bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to...
V sedmi letech jsem stopovala do Bibione. Žena má výhodu, líčí mistryně v autostopu
Anna Houštecká je současnou mistryní České republiky v autostopu. V létě vyhrála se svým kamarádem závod z Prahy do Albánie a zpět. „Celkem jsme vystřídali padesát aut. Nejdelší cestu jsme měli s...
Český pilot závodí v kopcích už 27. sezonu. Jeho lambo servisují na dálku
„Tak toto je Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, tovární auto,“ začíná s úsměvem Martin, zkušený jezdec s více než sedmadvacetiletou kariérou. „Evo 2 značí nejnovější a nejvyspělejší specifikaci...
Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré
„Pro čínské automobilky nastal okamžik pravdy,“ shrnuje lapidárně magazín Caradisiac důležité rozhodnutí čínské vlády, které vyplývá z nového plánu pro patnáctou pětiletku této světové supervelmoci....