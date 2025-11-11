Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

,
Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru prohánělo auto budoucnosti. Jsme v koncích, pomůžete nám ho identifikovat?

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Pobřežní ulici v Praze
