Autofotka týdne: Chytrá finta designérů nové Škody Superb

Jednoznačně nejvýraznější českou automobilovou událostí tohoto týdne byla světová premiéra nové generace Škody Superb, kterou značka uspořádala na netradičním místě v Dolních Břežanech.

Ani sami škodováci často nevěděli o zajímavém detailu, který čtvrtému vydání vlajkové lodi Škody nadělili designéři. Zadní světlomety jsou stejné pro liftback i kombík. Není důvod to automobilce vyčítat. „Byla to vlastně taková základní myšlenka. Pokusit se o to, a povedlo se nám to. Je to jednodušší pro konstrukci auta. Světla vyvinutá pro kombík se tak nakonec dostala i do liftbacku,“ popsal pro iDNES.cz designér exteriéru Jiří Hadaščok. Lampy jsou tedy zcela identické. Hadaščok upozorňuje na nové pojetí grafického ztvárnění světel, tradiční škodovácké C, které je podpisem koncových světel škodovek už dvacet let, je nově rozdělené.

„C-signatury jsme rozsegmentovali. A co je poprvé použité u superbů, jsou krystaly vyrůstající z c-signatury ven,“ upozorňuje Hadaščok, který pro iDNES.cz uvedl, že Škoda má tříčlenný tým designérů osvětlení vozu. „Jsou to návrháři, kteří znají i techniku. Musí to být člověk, který má nejen estetické cítění, je nějakým způsobem umělecky nadaný, ale musí samozřejmě znát i veškeré technické předpoklady, které světlo musí mít,“ vysvětluje s tím, že design světel je vlastně specifická samostatná disciplína. „Náš tým je takové zlaté vejce, které si hýčkáme, protože na to musí být člověk odborník. Nemůže to dělat jakýkoliv designér, který sedí ve studiu,“ doplňuje koordinátor týmu exteriérových designérů Škody Auto.

Není to poprvé, co ve Škodovce použili tuto myšlenku. Známý je případ revolučního modelu Favorit. Ten vznikal nejprve jako hatchback, kombi v plánu původně nebylo, vývojáři si ho vymohli. Z úsporných důvodů zvolili ve světě pravděpodobně jindy nepoužité řešení: kombík má stejné víko kufru jako výchozí hatchback, stejná jsou tedy i zadní světla. Toto jednoduché a úsporné řešení poté přebrala také Felicia, která z Favoritu technicky vycházela a nahradila ho v nabídce.

Stejné díly uspoří

Nápad ušetřit práci designérovi a vývojáři použitím stejných dílů na víc než jedno auto samozřejmě neměli jen v Mladé Boleslavi. Chytře na to šli kupříkladu Italové při vývoji slavného kapesního Fiatu Panda. První generace s hranatým utilitárním designem od Giorgetta Giugiara dostala plochá (nezakřivená) boční okna, zaprvé je jejich výroba levnější, ale hlavně se nemuselo vyrábět zvlášť levé a pravé. Samozřejmě můžeme vzpomenout na unifikovaná zadní světla náklaďáků, či různých stavebních strojů a zemědělské techniky.

Sofistikovaněji na to šli před lety designéři Citroënu. Při návrhu konceptu C-Cactus představeného v roce 2007 je napadlo, že mohou díl, který tvoří čelní masku, použít i na zádi.

O patnáct let později zase dorazila elektrická blecha Citroën Ami. V případě tohoto čtyřkolového skútru s bublinovitou karoserií je zřetelná snaha o maximální jednoduchost, z níž plyne také minimalizace nákladů na výrobu nebo případné opravy následků kolizí. Přední i zadní čela karoserie jsou tvořena shodnými výlisky, jiné jsou jen světlomety. Mezi levou a pravou stranou Ami jsou vzájemně zaměnitelné také blatníky (v jednom celku s polovinami prahů) a „trojúhelníková“ okénka.

K dokonalosti je standardizace dovedena ve dveřích: na obou stranách jsou stejné, a to včetně odjišťovacích tlačítek, závěsů a zámků, takže na straně řidiče se otevírají proti a u spolujezdce po směru jízdy.

Podobnou disciplinou je pak přebírání dílů mezi různými modely, pomineme-li motory a převodovky či infotainmenty, jsou to hlavně rozměry malé, ovšem vývojově a výrobně komplikované komponenty, které si často půjčují hlavně malosérioví výrobci od velkých automobilek. Malé díly a ovladače z plebejských fiatů v kokpitech ferrari z osmdesátých let jsou evergreenem, ale věděli jste třeba, že Lamborghini Diablo dostávalo přední světla z Nissanu 300ZX a bájný Jaguar XJ220 měl zrcátka vypůjčená od Citroënu CX?