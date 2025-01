Zbarvení sanitek v EU se sjednotí. Budou zeleno-žluté, i přes odpor záchranářů

Víte, proč mají majáky na vozech policistů, záchranářů, ale i hasičů červenou barvu? Zatímco modrá je dobře vidět v noci, červená zase během dne, za slunečného počasí, ale i v mlze. Červené a modré majáky jsou evropským standardem, a proto jej do IZS vozového parku postupně zařazuje každý, koho se to týká. Jenomže standardy EU rozhodně nekončí jen u majáků. Zaměřuje se i na samotný vzhled sanitních vozů tak, aby byly snadno rozpoznatelné pro každého účastníka provozu, chodce nevyjímaje. A to nejen pro ty domácí, ale třeba i pro turisty ze zahraničí.

Od února, případně března bychom tak měli na silnicích potkávat vozy záchranné služby, které budou ve žluto-zeleném provedení. Vyhláška, která barvy sanitek upravuje, už prošla meziresortním připomínkovým řízením a teď se s ní seznamuje Evropská komise. Doposud přitom platilo, že každý kraj měl sice záchranky v prvé řadě žluté, následně měl ale tuto barvu doplněnou buď modrou, červenou nebo i zelenou. Případně kombinací těchto barev. Stejně tak uniformy záchranářů se napříč kraji mohou lehce lišit.

„Oni navazují na evropské předpisy a harmonizují je tak, aby vozidlo zdravotnické záchranné služby vypadalo úplně stejně v České republice, v Rakousku, v Německu, v Holandsku a tak dále,“ popsal pro iRozhlas prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý. „Vybraná k tomu byla žluto-zelená šachovnice.“

Záchranáři ale nadšení nebyli

Sami záchranáři fakt, že se plánuje změna vyhlášky, velmi řešili už zhruba v květnu loňského roku. To už bylo jasné, že ke změnám dojde, ale nikdo z povolaných z toho dvakrát radostí neskákal. Vadila jim jak jednotnost, tak absence červené barvy v polepu. Ten zelený je totiž podle nich velmi špatně viditelný.

„Červená signální barva slouží v kombinaci se žlutou k rychlé identifikaci sanitních vozů v provozu jak řidiči, tak chodci. Navrhovaná zelená barva je z hlediska bezpečného rozpoznání zcela nevyhovující, odstín je temný a není dostatečně viditelný za zhoršených světelných podmínek, jako je déšť, mlha a podobně. Zelená barva v České republice navíc není pevně svázána s neodkladnou pomocí. V Evropě je zelená na sanitních vozech používána jen ve Velké Británii a několika dalších zemích, kde však odpovídá i provedení pracovních stejnokrojů a je pro oblast neodkladné péče zažitou barvou,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

A pražská záchranka také dodala: „Červená je v ČR považována obecně za barvu výstražnou, čemuž odpovídá skutečnost, že v posledních letech jsou i výstražná světla sanitních vozů záchranné služby stále více zaváděna právě v kombinaci červené a modré. Náhrada signálních červených pruhů na zádi a přední části sanitek nevýraznou zelenou je z pohledu pražské záchranné služby krokem zpět, který rozhodně nepřispívá k vyšší bezpečnosti záchranářů a ostatních účastníků silničního provozu. Nutnost přelepovat přední a zadní části vozů polepy v nové barvě by navíc pro záchranné služby znamenala další zbytečné náklady.“

Ovšem záchranáři z Olomouckého kraje (ZZS OK) s pražskými kolegy nesouhlasí. Navíc už mají sanitky ve žluto zeleném provedení už od roku 2012, zkušenosti tedy mají. Drahomír Sigmund, hlavní sestra ZZS OK už v květnu na pražskou záchranku reagoval: „Neznám jedinou studii, která by prokázala, že červená signální barva slouží se žlutou k rychlé identifikaci sanitních vozidel v provozu. Ano, dříve ne žluté, ale bílé sanitky, když byly označeny červeným křížem (dnes už modrou hvězdou života), tak se jim kolem dokola přidal ještě červený pruh. To je ale doba dávno minulá, kdy účastnící silničního provozu jezdili ve Škodě 100, Wartburgu 353, Trabantu 601, Ladě 20101 a Moskviči 412. Hned další argument mě ale jako hlavní sestru ZZS Olomouckého kraje musel nadzvednout ze židle.“

„Jak mohou použít takovou žádnou odbornou studií nepodloženou podpásovku, že zelenožlutá retroreflexní kombinace je z hlediska bezpečného rozpoznání zcela nevyhovující, odstín je temný a není dostatečně viditelný za zhoršených světelných podmínek? Na ZZS OK jsme platnou vyhlášku ctili a sanitní vozidla vyrobená po roku 2012 máme v dikci vyhlášky polepená výhradně v kombinaci zeleno-žluté retroreflexe. Za dobu více než deseti let používání této kombinace jsme neměli jedinou nehodu, která by se dala spojit s nedostatečnou viditelností!“

A dodal: „HZS používá barvy dvě, červenou a bílou, PČR také dvě barvy, modrou a žlutou (a nevidím v tom bezpečnostní riziko) a vozidla ZZS by měla mít také jednotně dvě barvy, zelenou a žlutou.“