Diář petrolheada: Za veterány do Slaného, Praha přivítá i filmovou legendu

Masarykovo náměstí ve Slaném zaplní v sobotu 20. července desítky rozličných veteránů s datem výroby do roku 1983. Koná se zde již patnáctý ročník Slánského okruhu. Jak je zvykem, vozy a motocykly účastníků lze v centru někdejšího královského města obdivovat do dvanácté hodiny, v pravé poledne většina z nich vyrazí na závod.

Jde o orientační jízdu v délce cca 50 km okolím města, během níž účastníky čekají různé dovednostní a vědomostní úkoly. Soutěž navazuje na stejnojmennou historickou akci, která se poprvé uskutečnila 14. září 1952. Tehdy závod vyhrál legendární motocyklový závodník František Šťastný na motocyklu Norton.

Veteránské setkání ve Slaném není ovšem zdaleka jedinou motoristickou akcí o nadcházejícím víkendu. Pokud jste si tento víkend naplánovali rodinnou návštěvu pražské zoologické zahrady a voní vám benzín, tak vězte, že v její těsné blízkosti, v parku Trojského zámku, se po oba víkendové dny koná akce právě pro vás. Nese název Petrol Palace a jde o přehlídku vybraných aut a všeho kolem dvou stop kombinovanou s food festivalem. Kromě obdivování aut tak můžete i poškádlit své chuťové pohárky.

V Praze ještě chvilku zůstaneme, tentokrát by měli zbystřit příznivci dvou amerických automobilových legend, respektive kultovní filmové trilogie Návrat do budoucnosti. V sobotu se totiž na Smíchově uskuteční vytříbené setkání čtyřkolé filmové legendy. Na zahrádce smíchovského Andělského pivovaru proběhne od 13:00 sraz majitelů a fanoušků vozu DeLorean DMC-12, který ve zmíněné filmové trilogii doktor Emmett Brown promění v pomyslný stroj času.

Nebo jsou vašemu srdci bližší legendární corvetty? Pak nezapomeňte před sobotním polednem zavítat na Letenskou pláň, kde se sejdou účastníci 22. mezinárodního Corvette srazu. Ten se po několika letech konání v Plzni letos vrací zpět do Prahy. Na programu je i tradiční spanilá jízda, na kterou účastníci setkání vyrazí hodinu po poledni. Trasa hodinové vyjížďky povede přes pražské centrum zpět na Letnou, odkud ovšem účastníci vzápětí zamíří zpět na hotel.

Za veterány můžete kromě do výše zmíněného středočeského Slaného zavítat například i do pražských Klánovic, kde se koná Memoriál Rudolfa Utěšitele, jehož součástí je i závod s úkoly a šipkovým itinerářem, či například i do Lomnici nad Lužnicí, kde se na Farské louce koná již čtvrtý ročník setkání historických vozidel. Jste z Náchodska nebo tam trávíte dovolenou? Pak můžete zavítat do kempu Brodský u Červeného Kostelce, kde se koná pátý ročník akce Veteráni na Broďáku, tedy výstava a orientační jízda veteránů Podkrkonoším.

Příznivci japonských vozů mohou vyrazit na letiště Tchořovice nedaleko Blatné na již třetí ročník Seppuku Japan car meet, jehož největším lákadlem je speed slalom.

Plzenští sice letos přijdou o výše zmíněný Corvette sraz, nicméně severně od této západočeské metropole se koná jiná neméně zajímavá akce. Řeč je o divácky velmi atraktivní traktoriádě v Žebnici. Start závodu je naplánován 12:30, na trasu kromě běžných traktorů vyrazí i jednoosé frézy či doma sestrojené „závodní“ speciály. Jaké nástrahy na účastníky Traktoriády Žebnice na krkolomné trati čekají, se můžete podívat ve fotoreportáži z 16. ročníku.

V jihočeském Suchdole nad Lužnicí se v sobotu koná Den integrovaného záchranného systému slibující statické i dynamické ukázky představující široké veřejnosti práci hasičů, Policie ČR a záchranářů.

Pokud máte čas až v neděli, tak i pro takový případ přinášíme jeden tip. V dobřenické Cabrio Gallery, v níž jsou k vidění nevšední československé i zahraniční kabriolety a sportovní vozy, se 21. července koná open day.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.