Smaragdový fešák pod drobnohledem. Elektrické SUV Xiaomi zaparkuje v obýváku

Lukáš Hron
Uvedení loňské automobilové novinky, luxusního SUV pojmenovaného YU7, doprovodilo čínské Xiaomi opět její věrnou zmenšeninou. Propracovaný model jsme prolezli skrz naskrz. Svůj smaragdově zelený hábit, v němž už minimálně jeden reálný exemplář křižuje české cesty, ovšem zprvu skrýval pod slušivým převlekem.

Do segmentu elektromobilů vstoupilo Xiaomi už koncem roku 2023. Loni v květnu své dvoustopé portfolio zahrnující do té doby pouze sedan SU7, který se dočkal i sportovně laděného derivátu s přídomkem Ultra, tento čínský výrobce smartphonů a jiné elektroniky rozšířil o luxusní elektrické SUV, model YU7. A jak se u Xiaomi stává zvykem, dočkala se i tato novinka věrné zmenšeniny ve sběratelském měřítku 1:18.

Ručně vyráběný kovový model vyniká precizním zpracováním, oproti předchozí dvojici modelů SU7 Max a SU7 Ultra je patrný větší důraz na kvalitu zpracování: přední kapota, která je mimochodem u reálného vozu podle Xiaomi údajně největší kapotou mezi sériově vyráběnými vozy (její rozměry jsou 1 960 × 1 587 mm a její plocha činí 3,11 m²), má realisticky provedené uchycení a nechybí jí ani „plynové“ vzpěry.

Xiaomi YU7 v měřítku 1:18

Sběratelský model elektromobilu Xiaomi YU7 v měříku 1:18
Sběratelský model elektromobilu Xiaomi YU7 v měříku 1:18
Sběratelský model elektromobilu Xiaomi YU7 v měříku 1:18
Sběratelský model elektromobilu Xiaomi YU7 v měříku 1:18
Sběratelský model elektromobilu Xiaomi YU7 v měříku 1:18
54 fotografií

Model byl v závislosti na balení (standardní, dárkové a prémiové) k dispozici za 599 až 999 čínských jüanů, tedy v přepočtu za zhruba 1 800 až tři tisíce korun. My měli možnost prošmejdit model v dárkovém balení, součástí tak byla plastová vitrínka a dřevěná, kůží potažená základna, k níž je model přišroubován. Hezkým detailem je opět kovová plaketka se základními technickými údaji.

Osmnáctkrát zmenšený model Xiaomi YU7 byl dostupný ve smaragdové zelené a titanově stříbrné barvě. Nám do redakce dorazila první zmíněná barevná varianta. Jenže zprvu nám zůstala skryta, Xiaomi totiž modelu tentokrát dopřálo i slušivé textilní „pyžámko“. Unboxing tak hned získal nádech luxusu – takováto drobnost je totiž standardem až u luxusních sběratelských modelů předních výrobců.

YU7 může křivkami někomu připomínat historicky první SUV se vzpínajícím se hřebcem ve znaku, Ferrari Purosangue. My v liniích čínského vozu vidíme podobnost s Porsche Macan. Jiní poukazují na inspiraci Mazdou CX-30. Pětimetrové YU7, které lze spatřit již i v Česku (jde o individiuální dovoz, Xiaomi oficiálně své elektromobily do Česka zatím nedováží), sdílí designový jazyk s dříve představeným sedanem SU7. Ovšem třeba světla prošla evolucí. A to jak ta přední, tak zadní.

Horní část ikonických kapkovitých předních světel tvoří nově vzduchové kanály, které jsou propojené s větracími otvory na kapotě. Světla jsou díky tomu vizuálně agresivnější. Zadní skupinová světla se pak dočkala čistšího, sošnějšího vzhledu.

Zájem o novinku YU7 předčilo očekávání čínské společnosti. Za pouhé tři minuty od spuštění rezervačního systému totiž obdržela 200 000 předobjednávek (podle agentury Reuters zhruba třikrát vyšší zájem než o sedan SU7). V prvním měsíci výroby se však podařilo dodat jen něco málo přes šest tisíc vozů. Xiaomi YU7 je dostupné ve třech variantách (Standard, Pro a Max), cena startuje na necelých 254 tisících čínských jüanů, tedy v přepočtu zhruba tři čtvrtě milionu korun. Vůz se vyrábí v Číně ve dvou výrobních závodech, oba mají výrobní kapacitu přibližně 150 000 vozů ročně. Zpočátku však byla produkce značně omezena z důvodů dokončovacích úprav výrobních linek.

