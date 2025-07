Elektromobil SU7 vystavovalo Xiaomi už na několika veletrzích, možnost prolézt jej skrz na skrz jsme však měli až letos v lednu. A to přímo v Praze u příležitosti světové premiéry nových smartphonů. Xiaomi přivezlo do Karlína hned dva exempláře. Vyrobit si nechalo i jejich věrné zmenšeniny ve sběratelském měřítku 1:18, a to hned ve dvou verzích: SU7 Max a sportovně laděné SU7 Ultra.

Oba modely uvedla společnost na trh již loni, první v polovině roku, ten druhý pak na konci října. K dostání byly na oficiálním e-shopu Xiaomi. A podle neoficiálních informací iDNES.cz byla nějakou dobu čekací lhůta na tyto modely delší než ta na skutečný vůz.

Mají kovovou, plně otevíratelnou karoserii, detailně propracovaný interiér i natáčecí přední nápravu. Samozřejmě propojenou s volantem. Tedy vše, co je u tohoto měřítka standardem. Zajímavostí je, že každý kus je lakován ručně. Zatímco zmenšenina verze Max byla na trh uvedena v pěti barvách (pastelových Aqua Blue, Lava Orange a Mineral Gray a metalízách Olive Green a Radiant Purple), tak model výkonnějšího provedení Ultra dostal pouze výrazné žluté lakování (Lightning Yellow) s „rychlými“ pruhy. A to navzdory tomu, že u reálného vozu je paleta dostupných barev bohatší. Xiaomi to v případě zmenšeniny alespoň vyvážilo dvěma exkluzivními edicemi.

Oba, tedy SU7 Max i SU7 Ultra, byly standardně k dostání uložené v polystyrenovém boxu s papírovým přebalem. Tedy tak, jak bývaly nejčastěji baleny běžně dostupné dražší sběratelské modely. Ovšem pouze provedení Ultra pak xiaomi dodávalo ještě ve dvou speciálních baleních. A to v dárkovém a prémiovém. V obou případech je model přišroubován k dřevěnému podstavci, který je potažený kůží, hezkým detailem je kovová plaketka se základními technickými údaji. A zatímco součástí dárkové edice je plastová vitrína (viz galerie), tak v případě prémiového provedení je model s podstavcem uložen v kůží potaženém kufříku. A tomu samozřejmě odpovídaly i ceny.

Model SU7 Ultra ve standardním balení vyšel na 599 čínských jüanů, tedy v přepočtu zhruba 1 800 korun. To je na takto zpracovaný model velmi solidní cena, běžně dostupné modely v tomto měřítku a v takové kvalitě se pohybují okolo tří tisíc korun (cena závisí i na výrobci daného modelu, může se pohybovat i na dvou či trojnásobku této uvedené částky). Za takovou částku se dala u Xiaomi pořídit jedna z oněch exkluzivnějších variant: v dárkovém boxu vyšel model ultra na v přepočtu zhruba 2 400 korun (799 jüanů), za zhruba šestisetkorunový příplatek pak bylo k mání prémiové balení (999 jüanů). V současnosti jsou však ceny tohoto modelu znatelně vyšší.

Dáno je to zejména jejich omezenou dostupností, nešlo totiž o velkosériovou záležitost. V současnosti lze modely vozů Xiaomi SU7 Max a Xiaomi SU7 Ultra v měřítku 1:18, které pro Xiaomi vyrobila společnost Dongguan Genesis Dragon Automobile Model, zakoupit již pouze na bazarových či aukčních portálech. Ceny se v závislosti na verzi a u varianty Ultra i balení pohybují mezi zhruba třemi až sedmi tisíci korun. Je nicméně otázkou, pro kolik sběratelů budou takové ceny akceptovatelné – tyto modely totiž mezi sběrateli nebudou patřit mezi ty nejvyhledávanější kousky pro rozšíření jejich sbírek. To však neznamená, že jsou opovrženíhodné. Jako zpestření sbírky běžně dostupných modelů určitě minimálně stojí za zvážení.

Není nic neobvyklého, že se v oficiálních nabídkách některých automobilek objeví i věrné zmenšeniny jimi vyráběných vozů. Vesměs jde však o již licencovaný běžně dostupný model, kterému je nad rámec provedení prodávaných v běžné distribuční síti věnována pozornost navíc. Ať už v podobě speciálního odstínu laku či propracovanějších detailů.

Obvyklé u takzvaných dealerských edicí je i ono exkluzivnější balení, v němž je model sběrateli dodán. Navíc jde často o limitované, tedy početně omezené edice. To vše se propisuje do koncové ceny, která může být i výrazně vyšší, než na kolik vyjde stejný model v běžném provedení, Ovšem ze sběratelského hlediska jde o exkluzivnější kousky. A u takových se s vyšší investicí musí počítat.