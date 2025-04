Před čtyřmi lety Lei Jun, šéfmanažer společnosti Xiaomi, přišel s nápadem, že by mohl své portfolio rozšířit o elektromobily. Za dva roky bylo hotovo, úspěch to byl nepopiratelný. Nyní plánuje trumfnout evropské automobilky na čínském trhu, a pak pokračovat ve vítězném tažení až do srdce Evropy.