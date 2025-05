Už pátá generace populárních elektrických koloběžek Xiaomi vozí jezdce především v městském provozu. Model Electric Scooter 5 Max stojí téměř na špičce aktuální nabídky a my jsme se na něm projeli a...

Velké Británie se zavázala, že do roku 2050 nahradí miliony svých benzínových a naftových vozidel čistšími alternativami, a dosáhne tím nulových emisí v silničním provozu. Ambiciózní plán přechodu na...

Designér Škody nahlédli do bohaté letos 130leté historie značky. Inspirováni legendárními modely vytvořili jejich novodobou podobu. Jak by vypadaly dnes, v době designového jazyka Modern Solid?...

Stovka za 2,8 sekundy a cena 10 milionů. Zkoumali jsme nové Ferrari 296 Speciale

Premium

V Maranellu říkají, že to bude nejvíc fun-to-drive Ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho nebude jen vrozená italská velkohubost. Ferrari 296 Speciale, jak...