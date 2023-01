Elektromobily škodí hospodářství. Senátoři Wyomingu je navrhují zakázat

Ke Kalifornii, kde začal platit zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory loni v srpnu, se přidal ještě stát New York, Washington, Oregon, Massachusetts. I tady doufají, že když osobní auta na fosilní paliva zmizí nejpozději do roku 2035 z autoprodejen, tak se ztratí i ze silnic. Přísnější emisní kritéria až případný zákaz spalováků nyní zvažuje dalších sedmnáct států. Pokud by k tomu nakonec došlo, pro stát Wyoming by to představovalo nemalý hospodářský problém.

S ročním průměrem 85,5 milionů barelů je totiž Wyoming osmým největším producentem ropy v USA. Také je jednou z nejdůležitějších křižovatek ropy a zemního plynu ve Státech. Přes jeho území vede na 50 000 kilometrů délky produktovodů, a celý ten „fosilní“ průmysl tu dává práci bezmála 70 000 lidem. Když se jiné americké státy tak ostře vymezují vůči ropě a benzinu, staví se tím i proti stabilnímu hospodářství Wyomingu.

Alespoň tak to vidí šestice tamních legislativců. Přesněji tedy čtyři senátoři a dva poslanci z Republikánské strany, kteří se tomu rozhodli učinit přítrž. Ve svém návrhu nového zákona SJ0004 proto předkládají, aby ve Wyomingu došlo k postupnému ukončení prodeje nových elektrických vozidel do roku 2035.

Elektromobilita škodí hospodářství

Rádi by naservírovali lidem to samé jako Kalifornie, jen v opačném gardu.

S odůvodněním, že pro historii státu vždy představovala produkce zemního plynu a ropy ekonomické jistoty, a tato hodnota by neměla být obětována pro vizi zelené budoucnosti. Doplňují ještě, že od svého založení v roce 1890 Wyoming vždy „rostl“ na ropě. A snaha investovat do inovací tu garantovala zaměstnanost a relativní blahobyt.

Přechod na elektromobilitu by podle nich tedy měl velmi závažné negativní dopady na komunity ve Wyomingu, učinil by průmysl nekonkurenceschopný a poškodil by ekonomiku. Proto by chtěli zákonem zajistit, aby se tu postupně snižovalo procentní zastoupení nových prodávaných elektromobilů, až po jejich úplně vyřazení z prodeje v roce 2035.

„Ten zákon v podstatě říká, že jestli se vám nelíbí naše auta se spalovacími motory, tak nám se nelíbí vaše elektromobily,“ objasňuje návrh zákona jeden z jeho autorů, senátor Jim Anderson.

Dodává také, že se mu ani za mák nepozdává „hra na udržitelnost“, při níž jsou neudržitelně spotřebovávány vzácné zemní minerály a kovy na výrobu baterií elektromobilů, jež však je zatím nesnadné recyklovat. Upozornil i na výrazný nedostatek dobíjecích stanic na území států Wyoming.

Šance na přijetí? Pramalé…

Podobného názoru je i senátor Brian Boner, spoluautor návrhu zákona SJ0004. Byť sám připouští, že jimi podaný návrh má symbolický rozměr a slouží spíše k otevření širší společenské debaty, vůči elektromobilitě se ostře staví do opozice.

„Pro mě je podstatné to, zda jsou řešení navrhovaná v souvislosti s tou takzvanou klimatickou krizí skutečně praktická. A opravdu se mi nelíbí, když se nám jiné státy snaží vnutit technologii, která ještě není připravená.“

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu zajišťuje práci tisíců lidí.

Iniciativa zákonodárců ze státu Wyoming má, vzhledem k momentálním trendům ve Spojených státech amerických, pranepatrnou šanci na dosažení úspěchu. Rozhodně ale k šestici legislativců přitáhla pozornost, prakticky celého světa. Zákonem omezit a nakonec úplně zakázat prodeje elektromobilů, to je skutečně kovbojský počin.