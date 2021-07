Električtí pidižvíci do města: nejlevnější vůz světa a Ikeauto

Virtuálním „kit carem“, jehož záměrem bylo představit způsob, jak levně zapojit co nejvíc lidí do programu čisté městské mobility, se student designu na College for Creative Studies v Detroitu rychle dostal do širokého povědomí. Schlotthauerova idea spojuje myšlenku dvoumístného modulárního modelu à la Citroën Ami a principu švédského nábytkářského gigantu. Tedy že si z dílů z několika krabic sestavíte městské přibližovadlo stejně snadno a rychle, jako si spíchnete skřínku či válendu z Ikey.



Lego pro dospělé

Höga (ve švédštině vysoký) má podobně jako Ami přední a zadní část symetrickou, aby se optimalizovaly náklady. Je to v podstatě takové lego pro dospělé, stavebnice, kterou zvládne smontovat jedna osoba během několika hodin.



Virtuální vozítko se skládá celkem z 374 dílů; s 2,23 metru je stále o 18 centimetrů kratší než Citroën Ami, šířkou 1,56 metru a výškou 1,8 metru ho však překonává. Höga je modulární, takže nabízí řadu možností, v závislosti na momentálních potřebách. Lze mít dvě sedadla vpředu, nebo jen sedadlo řidiče a spoustu nákladového prostoru, popřípadě druhou řadu sedadel.

Navzdory relativně malé zastavěné ploše je vozítko uvnitř prostorné. Díky symetrickému designu jsou na přední i zadní straně vozidla k dispozici úložné prostory. Vejdou se tam kufry, jízdní kolo, kočárek nebo ještě větší předměty, jako je televize či třeba krabice s nábytkem z Ikey.

Spodní část tvoří jakýsi elektrický „skateboard“ s bateriemi a elektromotorem, na němž je usazena rámová konstrukce (jako na stan na kolech) s panely karoserie z recyklovatelného plastu. Symetrický design umožňuje použít minimální počet dílů, všechny komponenty v interiéru jsou navíc navrženy tak, aby mohly být znovu použity v těchto autíčkách s pravostranným i levostranným řízením.

Jednotlivé díly se do sebe zacvakají či sešroubují. Ikea by v Schlotthauerovových představách mohla tyto panely karoserie v případě poškození získat zpět a zrecyklovat je na nové výrobky. Minimalistické vozítko počítá s tím, že místo přístrojů a středového panelu použijete vlastní mobilní telefon a tablet. Kvůli snadné orientaci jsou jednotlivé ovládací prvky barevně odlišené.

Při nastupování se zvedá celá přední část včetně volantu, stejně jako u BMW Isetta, ale na rozdíl od ní ne do boku, ale směrem nahoru. Přístup je však oproti ní možný i zezadu.

Rychlost mezi motýlem a bobrem

O pohonu se tvůrce nezmiňuje, ale stejně jako v případě Citroënu Ami by se jednalo o malý elektromotor. Také o provozních vlastnostech lze jen spekulovat. Jak poznamenal na internetu jeden z diskutujících, tak to vypadá na to, že nejvyšší rychlost by mohla být „někde mezi motýlem a bobrem“. Stejně jako Ami by i virtuální vozítko Höga spadalo do kategorie „uzavřený skútr“. Ty lze v některých zemích řídit bez řidičského průkazu od šestnácti let a v mnoha městech také legálně zaparkovat i na chodníku.

Model Ami stojí v přepočtu zhruba 160 tisíc korun, ale v podstatě není na prodej, neboť je určený primárně pro program sdílení vozidel. Odhadovaná cena Höga je v přepočtu přibližně 135 000 korun, ale zlaté české ručičky by něco podobného určitě dokázaly spíchnout za zlomek této ceny.

Cílem vozítka Höga Ryana Schlotthauera je být „chytrým, levným a udržitelným“ dopravním prostředkem, bez jakýchkoli kompromisů v oblasti bezpečnosti cestujících, použitelného vnitřního prostoru nebo snadného použití. To zní pro tak malé vozidlo jako docela nemožný úkol, ale papír snese vše.

Král elektrotrpaslíků

Svérázný přístup ke konstrukci městského vozítka ukazuje i italský start-up XEV s čínskými kořeny. Jeho koncept elektrického mikroauta XEV Yoyo má podobné parametry jako Citroën Ami, jeho díly se navíc dají vytisknout na 3D tiskárně. Start-up rozjel crowdfundingovou kampaň na serveru Kickstarter, ale nepodařilo se mu vybrat ani polovinu částky, přesto na stránkách firmy slibují rozjetí výroby ještě letos. Vozítko s 10,3kWh výměnnými bateriemi dosáhne rychlosti 80 km/h a na jedno nabití ujede až 150 kilometrů.

Skutečným králem elektrických „trpaslíků“ je čínský model Wuling Hongguang Mini EV, který je na domácím čínském trhu opravdovým hitem. Produkt čínsko-amerického joint venture automobilek SAIC-GM-Wuling je s 2,9 metru jen nepatrně delší než Smart ForTwo. Oproti němu má delší rozvor a dokáže převézt čtveřici cestujících. S elektromotorem o výkonu 13 kW (18 k) dosáhne nejvyšší rychlosti 100 km/h a podle toho, zda má baterii s 9,2, nebo 13,8 kWh, ujede na jedno nabití 120, nebo až 200 kilometrů. V Číně ho lze koupit již za v přepočtu 90 tisíc korun. Na výstavě Auto Shanghai 2021 byl dokonce představen v provedení kabriolet.

V některých evropských zemích Wuling Hongguang Mini EV prodává lotyšská značka Dartz, a to i pod nedávno oživenou ruskou značkou FreZe jako Nikrob EV. Kromě Lotyšska se prodává i v Litvě a chystá se také do Německa, Norska a Francie. Jeho prodejní cena se má pohybovat v přepočtu okolo 255 000 korun. Jedná se tedy o suverénně nejlevnější elektrické auto na evropském trhu. Kdy – a zda vůbec – se objeví v Česku, zatím není jasné.