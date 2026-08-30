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Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí
Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...
Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion
Nezmeškejte šanci získat auto, které řídila samotná legenda! Už několik týdnů se takto snaží prodat svou „bestii“ zápasník ve výslužbě Karlos „Terminátor“ Vémola. Svůj mohutně upravený Mercedes G...
A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek
Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože...
Čínský most, který sbírá rekordy, má další atrakci – světelnou vodní stěnu
Velký most nad Chua-ťiang, tedy Květinovou řekou, je jako stvořený k tomu, aby ohromoval a překonával dosavadní inženýrské rekordy. Však se taky v Číně hodně snaží o to, aby ani střípek z jeho slávy...
Chodí si do práce hrát s Legem, až ho od skládání bolí ruce
„Náš funkční Koenigsegg z LEGO Technic tvoří přes 320 tisíc kostiček. Sloupky a detaily jsme ladili měsíce,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Lubor Zelinka, český designér, který tráví...
Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis
Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...
Rodiče a řidiči, čtěte! Mamataxi je zlo. Naučte děti chodit do školy
„Prázdniny končí. Na silnice se vracejí děti. Řidiči musí ubrat plyn i ego,“ připomíná v rizikových poprázdninových dnech expert na dopravní bezpečnost Roman Budský z Platformy VIZE 0. Metodička...
Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec
Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své...
Zwickau v nejistotě spílá vedení VW. Proslavil ho trabant, zabíjí ho elektro
Město Zwickau je považováno za kolébku automobilového průmyslu v Sasku. V dobách Německé demokratické republiky se proslavilo výrobou trabantů. Zaměstnanci Volkswagenu v tamní továrně žijí v...
Těchto pět věcí řidiči v Česku ignorují nebo je neumějí. Děláte je také?
Pravidlo zipu, rozjezd na zelenou, jízda v pruzích, přednost vozidel IZS a připojování na dálnici. Pět situací, ve kterých se řidič prozradí během několika vteřin. Vybrali jsme nešvary, se kterými se...
Pokuty ze zahraničí do koše neházejte. Dožene vás a může to být drahé
Pokutě se nemusíte vyhnout ani během letní dovolené. Nejvýhodnější variantou bývá uhradit finanční sankci ihned na místě. Pokud ale výzva k zaplacení přicestuje až do domácí poštovní schránky po...
Na jeden zátah 1 400 kilometrů a nemusíte jet na naftu. Stačí plyn
Málokteré auto dnes zvládne dojet více než 1 000 kilometrů bez tankování. My jsme jedno takové, co zvládne těch kilometrů až 1 400, vyzkoušeli na cestě do jednoho z největších nizozemských vojenských...
Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí
Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...
Tehdy byla u Fiatu dolce vita. Barchetta je symbolem fantastických devadesátek
Lidový roadster Fiat Barchetta sice loni oslavil již třicáté narozeniny, to mu ovšem nijak neubralo na půvabu a řidičské atraktivitě. A kdy jindy na něj zavzpomínat, než za horkého léta?
Spotřeba sto na sto a za volant leze oknem. To je závoďák českého šampiona
Martin Doubek přijede na domácí závod Nascar Euro Series v Mostě povzbuzený dvěma vítězstvími z posledního podniku v britském Brands Hatch. Úspěšný český pilot exkluzivně pro iDNES.cz popisuje svůj...
Zlaté české ručičky postavily ze Škody Pick-up vychytaný cestovatelský speciál
Byl doma, ve vynikajícím stavu a nejezdil. Tak se zrodil nápad, udělat z něj cestovatele. Přitom jsme chtěli co nejméně úprav, protože pickupů už moc nejezdí a navíc tento měl bohatou rodinnou...
Bílý Fiat Uno. Prohnilí gangsteři s ním sedm let po Itálii rozváželi smrt
Jaké auto si k ústupu asi zvolí parta lumpů? Škola akčních filmů nám nabídne buď silné rychlé káry, nebo těžká auta v černé metalíze s tónovanými skly. Realita tomu nemůže být vzdálenější....