Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Radomír Dohnal
Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle... Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií... Počet vystavovaných exponátů? Ten prý přesahuje 4 400 exemplářů. Tolik veteránů... Nikdo je pro tuhle výstavu pod širým nebem předem nearanžoval, neopatřil... S tím, že nebyly nikterak aranžovány, pak do značné míry souvisí i to, jak dnes... Rezaví, rozpadají se. Obrůstají mechem, trsy trav. A některými již dávno... Je jich tu hodně přes čtyři tisícovky, ale přesný počet se dá jen tipovat. U... Ať už jste automobilový nadšenec, milovník zdivočelé přírody, anebo fotograf,... Ta otázka tu doslova visí ve vzduchu: „Jak to vlastně celé vzniklo?“ Nenápadně.... Pochopitelně, ne každé auto šlo opravit. Takové pak často skončilo odstavené na... Řada z těch nejstarších exemplářů se tu ocitla během Velké hospodářské krize ve... Ze strany manželů Lewisových nešlo o žádné sběratelství. Byla to zavedená...
Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii se k tomu dopracovalo postupným hromaděním. A stárnutím. Dnes je největší svého druhu na světě.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí

UAZ 2206 "Buchanka“

Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...

Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion

Karlos Terminátor Vémola a jeho vozový park

Nezmeškejte šanci získat auto, které řídila samotná legenda! Už několik týdnů se takto snaží prodat svou „bestii“ zápasník ve výslužbě Karlos „Terminátor“ Vémola. Svůj mohutně upravený Mercedes G...

A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek

Momentka z indického Rádžastánu. Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Tady...

Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože...

Čínský most, který sbírá rekordy, má další atrakci – světelnou vodní stěnu

Velký most nad Chua-ťiang, tedy Květinovou řekou, je jako stvořený k tomu, aby...

Velký most nad Chua-ťiang, tedy Květinovou řekou, je jako stvořený k tomu, aby ohromoval a překonával dosavadní inženýrské rekordy. Však se taky v Číně hodně snaží o to, aby ani střípek z jeho slávy...

Chodí si do práce hrát s Legem, až ho od skládání bolí ruce

LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear

„Náš funkční Koenigsegg z LEGO Technic tvoří přes 320 tisíc kostiček. Sloupky a detaily jsme ladili měsíce,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Lubor Zelinka, český designér, který tráví...

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle...

Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...

30. srpna 2026

Rodiče a řidiči, čtěte! Mamataxi je zlo. Naučte děti chodit do školy

ilustrační snímek

„Prázdniny končí. Na silnice se vracejí děti. Řidiči musí ubrat plyn i ego,“ připomíná v rizikových poprázdninových dnech expert na dopravní bezpečnost Roman Budský z Platformy VIZE 0. Metodička...

30. srpna 2026

Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec

Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci...

Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své...

29. srpna 2026

Zwickau v nejistotě spílá vedení VW. Proslavil ho trabant, zabíjí ho elektro

Zaměstnanci závodu Volkswagen ve Zwickau se shromažďují před branami továrny...

Město Zwickau je považováno za kolébku automobilového průmyslu v Sasku. V dobách Německé demokratické republiky se proslavilo výrobou trabantů. Zaměstnanci Volkswagenu v tamní továrně žijí v...

29. srpna 2026

Těchto pět věcí řidiči v Česku ignorují nebo je neumějí. Děláte je také?

ilustrační snímek

Pravidlo zipu, rozjezd na zelenou, jízda v pruzích, přednost vozidel IZS a připojování na dálnici. Pět situací, ve kterých se řidič prozradí během několika vteřin. Vybrali jsme nešvary, se kterými se...

28. srpna 2026  11:05

Pokuty ze zahraničí do koše neházejte. Dožene vás a může to být drahé

Nic osobního, žádná skutečná pokuta. Jen takové malé připomenutí zaměstnancům,...

Pokutě se nemusíte vyhnout ani během letní dovolené. Nejvýhodnější variantou bývá uhradit finanční sankci ihned na místě. Pokud ale výzva k zaplacení přicestuje až do domácí poštovní schránky po...

28. srpna 2026

Na jeden zátah 1 400 kilometrů a nemusíte jet na naftu. Stačí plyn

Renault Symbioz LPG

Málokteré auto dnes zvládne dojet více než 1 000 kilometrů bez tankování. My jsme jedno takové, co zvládne těch kilometrů až 1 400, vyzkoušeli na cestě do jednoho z největších nizozemských vojenských...

28. srpna 2026

Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí

UAZ 2206 "Buchanka“

Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...

28. srpna 2026

Tehdy byla u Fiatu dolce vita. Barchetta je symbolem fantastických devadesátek

Fiat Barchetta

Lidový roadster Fiat Barchetta sice loni oslavil již třicáté narozeniny, to mu ovšem nijak neubralo na půvabu a řidičské atraktivitě. A kdy jindy na něj zavzpomínat, než za horkého léta?

27. srpna 2026,  aktualizováno  13:51

Spotřeba sto na sto a za volant leze oknem. To je závoďák českého šampiona

Závodní speciály EuroNascar jsou čtyřistakoňové bestie.

Martin Doubek přijede na domácí závod Nascar Euro Series v Mostě povzbuzený dvěma vítězstvími z posledního podniku v britském Brands Hatch. Úspěšný český pilot exkluzivně pro iDNES.cz popisuje svůj...

27. srpna 2026  12:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlaté české ručičky postavily ze Škody Pick-up vychytaný cestovatelský speciál

Soutěž

Byl doma, ve vynikajícím stavu a nejezdil. Tak se zrodil nápad, udělat z něj cestovatele. Přitom jsme chtěli co nejméně úprav, protože pickupů už moc nejezdí a navíc tento měl bohatou rodinnou...

27. srpna 2026

Bílý Fiat Uno. Prohnilí gangsteři s ním sedm let po Itálii rozváželi smrt

Premium
Auto, které už snad ani nemohlo být obyčejnější. O nechtěnou slávu se mu...

Jaké auto si k ústupu asi zvolí parta lumpů? Škola akčních filmů nám nabídne buď silné rychlé káry, nebo těžká auta v černé metalíze s tónovanými skly. Realita tomu nemůže být vzdálenější....

26. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.