K nezaplacení? Bohužel ano. V Česku poměrně oblíbená aplikace Waze vám tam totiž nemusí na cestách do zahraničí jen prospět, ale naopak může způsobit nemalé komplikace. Ukáže vám sice nejrychlejší trasu, poradí vám, kudy se protáhnout, abyste se vyhnuli čekání v kolonách. Ale taky vás velkomyslně varuje, kde na silnici před vámi stojí policejní kontroly a radary. A právě toto je v řadě evropských zemí problém. Ne sice tak horký, jak naznačují poplašné zprávy kolující internetem, ale i tak poměrně zásadní.
Dopravní policie některých evropských zemí si totiž může tu dobrou radu aplikace Waze vyložit jako vaši snahu vyhnout se neférově kontrolám. Pokus obcházet systém. Proto je někde její používání přinejmenším na hraně zákona, a jinde je vyloženě zakázané. Na tom, zda je v pořádku vědět, že je vaše rychlost právě měřena, se evropští legislativci jednotně neshodnou.
Obecně jsou v některých evropských státech zakázané všechny pasivní antiradary. Ale někde jdou ještě o krok dál, a vymezují se i proti zařízením, které blížící se radary ukazují řidiči i v mobilních aplikacích. Waze je sice v celé Evropské unii docela legální nástroj, ale některé funkce této aplikace už narážejí na místní zákony. Liší se stát od státu a vyžadují rozdílný přístup.
Zatímco někde stačí jen v navigaci vypnout varování před radary, jinde může být problém už samotná přítomnost aplikace ve vašem telefonu.
Pro příklad přitom nemusíme jezdit daleko, trable na vás čekají hned za hranicemi. V Německu jsou zákony v tomto ohledu jasné: zakázané je jakékoli zařízení, které dokáže řidiče varovat před radary nebo policejními hlídkami. Řidič nesmí za jízdy dostávat žádné varování před radary, ať už je založené na detekci paprsku, nebo na databázi GPS souřadnic jednotlivých radarů.
|
Neodbočuj vlevo, vyhni se přestřelkám. Navigace Waze chystá nové prvky
Do této kategorie mimochodem spadá nejen Waze, ale i Google Mapy, které podobnou funkci rovněž nabízejí. Samotná přítomnost aplikace v telefonu zakázaná není, pokud ale necháte zapnutá upozornění na radary, riskujete pokutu až 100 eur. Tedy přibližně 2 500 korun. Německá policie je přitom umí být docela důsledná a vymáhání předpisů bere velmi vážně.
V Německu je přitom jen máloco jednoduché. Aplikace, která v sobě má samotnou databázi radarů, nelegální není. „Takže pokud si v takové aplikaci trasu prohlédnete předem, než usednete za volant, je všechno v nejlepším pořádku. Pokud ale aplikace funguje na systému varování – pípne před blížícím se radarem – je to už problém,“ vysvětluje Aktuálně.
Přehodnotit to, jaké aplikace máte ve svém chytrém telefonu, se rozhodně vyplatí i ve Francii. Ta patří v Evropě k těm nejpřísnějším zemím. Jakékoli zařízení přesně detekující radary je tady zakázané, povolené a tolerované jsou jen aplikace, které vymezí měřený prostor nekonkrétně, jako „nebezpečnou zónu“.
Odradit od pokusů podvádět při kontrole rychlosti má ve Francii hrozba pokuty až 1 500 eur. V praxi ale toto opatření není vymáháno tak, jak se na internetu straší.
|
Britská policie dává do aplikace Waze falešná hlášení o kontrolách
To ve Švýcarsku jsou pravidla ještě přísnější než ve Francii. Pokuta tu dosahuje výše šestadvaceti tisíc korun, tedy 1 000 franků. A vůči aplikaci Waze, stejně jako dalším podobným, jsou tamní policisté nekompromisní. Pokud zjistí, že máte v telefonu aktivní funkci varování před radary, hrozí vám nejen finanční postih, ale i okamžité zabavení telefonu. Aplikace s databázemi radarů jsou zde postaveny zcela mimo zákon.
Na jihu Evropy platí podobně přísná pravidla. Ve Španělsku vás, obecně řečeno, „použití aplikace, která upozorňuje na radary“ přijde na pokutu ve výši dvou stovek eur. Což cestou na dovolenou nepotěší. Pro zjevně temperamentní Španělsko pak platí ještě jedna taková dopravní kuriozita. Pokud byste polohu radaru někde aktivně sdíleli, například přes sociální sítě nebo skrze aplikace jako WhatsApp, riskujete astronomickou pokutu až 20 000 eur.
Když tu skoro půlmilionovou palbu v korunách porovnáte s tím, jak běžné je v Česku naladit si tu správnou „zelenou vlnu“, anebo v běžném vysílání zaslechnout „kde už zase Kryštofové rozbalují mikrovlnku“, docela vás to zasáhne. Španělské úřady tím drakonickým finančním trestem ale chtějí dát jasně najevo, že jakákoli koordinace řidičů s cílem obejít dopravní kontroly je pro ně nepřijatelná.
|
Newyorská policie píše Googlu, aby zrušil varování před hlídkami
Nepříjemné je, že počet států v Evropě, které na rozšířené funkce aplikace Waze hledí nevraživě, se rychle rozrůstá. Pokud míříte do států, kde podobné funkce narušují zákony, je nejbezpečnější Waze raději rovnou odinstalovat a využívat jinou navigaci. Ideálně takovou, která varování před radary nebo policejními kontrolami vůbec nenabízí.