Firma oznámila, že již v příštích týdnech zahájí v Mnichově testovací jízdy svých autonomních vozů. Dodala, že během této testovací fáze budou automobily mapovat silniční síť, řídit je prozatím budou vyškolení profesionálové. Testování má zajistit, aby se systém přizpůsobil specifikům místní dopravy před spuštěním komerčního provozu taxislužby v závěru příštího roku.
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„Mnichov je světovým centrem mobility a strojírenství. To, že se staneme součástí tohoto města, je důležitým mezníkem v naší globální expanzi,“ uvedla šéfka podniku Tekedra Mawakanaová. „V rámci přípravy na spuštění služeb je naší nejvyšší prioritou, abychom si získali důvěru komunity,“ dodala.
Společnost Waymo je podle serveru CNBC dominantním hráčem v oblasti taxislužeb bez řidiče ve Spojených státech. V současnosti působí v 11 amerických městech a pracuje na expanzi do 19 dalších. Mnichov je po Londýně a Tokiu teprve třetím městem mimo USA, kde Waymo plánuje spuštění služeb, píše CNBC
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Klíčovou součástí konglomerátu Alphabet je internetová společnost Google. Ta provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí také za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
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První zemí v Evropě, kde začal fungovat komerční provoz taxi bez řidiče, je od letošního května Chorvatsko. Místní startup Verne v Záhřebu provozuje deset elektromobilů Arcfox Alpha T5 od čínského výrobce BAIC Motor. Vozy jsou vybavené softwarem pro autonomní řízení od čínské firmy Pony AI.
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