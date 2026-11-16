Je to přesně ten příklad banálního rozhodnutí, které může skončit tragicky. Voda na silnici totiž představuje mnohem větší nebezpečí, než by si řada motoristů připouštěla. Problém není jen v samotné hloubce. Zaplavená silnice může vypadat docela nevinně, ale stačí pár centimetrů vody a auto se může stát neovladatelným. Rozhodující je totiž síla proudu vody, která dokáže automobil nadlehčit a odnést mimo vozovku.
S častějšími přívalovými dešti přibývá situací, kdy se během krátké doby zaplaví podjezdy, níže položené silnice nebo úseky vozovky v blízkosti vodních toků. A řidič tak může na vodu narazit i tam, kde ji vůbec nečeká. Vyplatí se riskovat?
S hledáním odpovědi můžeme začít na Katedře produktového designu anglické Loughborough University, v kanceláři, kde běžně sedí docent Matthew Watkins. Právě tady se v posledních měsících sbíhala data a informace z dopravních hlášení. O tragédiích na britských silnicích, které souvisely se záplavami a povodněmi. Které úzce odpovídaly té popisované modelové situaci, pokusům přejet nějaký ten nečekaně rozvodněný úsek silnice.
V Británii je to teď velmi živé téma. Záplavy tu zažili v roce 2021 v Derbyshiru, o dvě léta později v Liverpoolu a v roce 2024 pak v Lancashiru. A právě během nich nasbírali velmi nehezkou bilanci. Snaha přejet vozem přes rozvodněnou říčku nebo potokem náhle zaplavený úsek silnice se tu během zmíněných událostí stala jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Watkins tedy tenhle fenomén podrobil akademickému bádání.
Jinými slovy, vyptal se necelých dvou stovek řidičů, jak rozvažují nad riziky průjezdu přes silnici překrytou vodou. A pak o tom sepsal studii. Která je pro naše čtenáře zajímavá hlavně tím, že – byť sedí za volantem na opačné straně auta – nesmýšlejí řidiči v Anglii zas tak odlišně.
Obecně řečeno, motoristé si velmi přímočaře spojují průjezd hlubší vodou především s rizikem poškození vozidla. Předpokládají, že tím nejhorším následkem takového off-road experimentu bude poškozený motor, elektronika a nákladná oprava. Dává to smysl: voda se může dostat do sání motoru, poškodit elektroniku nebo způsobit jiné technické komplikace. A docela správně odhadují, že voda hlubší než 25 centimetrů není bezpečná pro průjezd.
Jenže to není ten největší problém. Ve skutečnosti se vozidlo může začít ve vodě vznášet. Ztratit kontakt s vozovkou. A proud ho pak může odnést. V takové situaci už řidič nemá prakticky možnost automobil ovládat. Pokud navíc unášené vozidlo narazí do stromu, svodidel nebo jiné překážky, může se převrátit. Pro posádku se tak během několika okamžiků může původně nenápadná situace změnit v boj o život.
„Nestačí sledovat pouze hloubku vody,“ shrnuje to na základě zkoumaných tragédií Watkins. „Rychlost proudění vody je ten kritický faktor.“ Řidič by proto neměl sledovat jen výšku hladiny. Varovným signálem jsou také vlnky a další viditelný pohyb na povrchu vody, který naznačuje, že voda proudí.
Hluboká stojatá voda může způsobit, že se automobil zastaví nebo dojde k poškození motoru. Proudící voda však dokáže s vozidlem fyzicky pohnout. Moderní automobily jsou poměrně dobře utěsněné, takže mohou po určitou dobu fungovat podobně jako plovoucí předmět. Jakmile pneumatiky ztratí pevný kontakt s vozovkou, proud může automobil začít unášet.
Z místa, které ještě před několika sekundami vypadalo jako obyčejná zaplavená silnice, se tak může stát smrtelná past. Relativně mělká, ale rychle tekoucí voda může být nebezpečnější než hlubší stojatá voda. Řidič přitom může mít jen minimum času na reakci.
Nic proti řidičům, ale v rámci silničního provozu jsou vlastně podvědomě nabádáni k až stádnímu chování. Silniční provoz nás přirozeně učí sledovat chování ostatních. Co dělá auto před námi, často slouží jako vodítko pro naše vlastní rozhodování. U zaplavené silnice však může být právě tahle zkušenost zrádná. Pokud zaplaveným úsekem bez problémů projede auto před nimi, mohou nabýt dojmu, že cesta je bezpečná. Pravda to být nemusí.
Dva automobily podobných rozměrů nemusí vodu zvládnout stejně. Liší se světlou výškou, konstrukcí i umístěním důležitých součástí. Rozdílně může být například umístěno sání motoru, do něhož se voda při průjezdu nesmí dostat. To, že jeden vůz projel, tedy nic nezaručuje tomu následujícímu.
Pod kalnou hladinou mohou být výmoly, poškozená vozovka, otevřená kanalizace nebo předměty, které voda přinesla. „A to nejhlubší místo navíc nemusí být nutně uprostřed nebo tam, kde ho řidič očekává,“ dodává Watkins. „Při pohledu z kabiny automobilu je navíc velmi obtížné skutečnou hloubku vody správně odhadnout.“
Britská motoristická organizace AA doporučuje nevjíždět s běžným osobním automobilem do vody hlubší než přibližně deset centimetrů. Zvlášť nebezpečná je proudící voda, do které by řidiči neměli vjíždět vůbec. Povodeň navíc dokáže poškodit samotnou vozovku. Pod hladinou tedy nemusí být silnice v takovém stavu, v jakém si ji motorista pamatuje.
Pokud voda proudí, není možné určit její hloubku nebo má řidič jednoduše pochybnosti, nejbezpečnějším řešením je „do rizika“ nevjíždět. Otočit se a hledat objížďku pochopitelně může znamenat zdržení a najeté kilometry navíc. Ale ve srovnání s tím, co se může stát ve chvíli, kdy auto přestane stát pevně na silnici a začne ho unášet voda, je to velmi malá cena.