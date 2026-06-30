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Wartburg 353 překvapoval prostorností. Netaktní mu nadávali za málo taktů

Radek Folprecht
Mezi automobilovými legendami Východního bloku si vybojoval nezastupitelné místo Wartburg 353 z NDR. K jeho největším přednostem patřil prostorný interiér. Není ovšem zlato všechno, co se třpytí. Dvoudobý motor příliš radosti nepřinášel, především jeho okolí z něho nadšeno nebylo.

Wartburg 353 byl představen v červnu 1966, a než bys řekl švec, začala 1. července jeho sériová výroba. Ta běžela bez zásadní modernizace až do roku 1988. Dlouhé období výroby typu, který přitom statečně zastarával, samozřejmě není pochvala, tak to v době centrálně řízených ekonomik s chronickým nedostatkem investic zkrátka chodilo.

Tento vůz, na který mnozí z jeho šťastných majitelů nedali dopustit, si u příležitosti jeho šedesátého výročí připomeneme prostřednictvím rozsáhlé fotogalerie.

Wartburg 353
Wartburg 353
Wartburg 353
Wartburg 353
Wartburg 353
120 fotografií

Uvidíme i zlomek výjevů z Československa, kde se Wartburg 353 také v relativně hojném počtu prodával.

Snímek pořízený roku 1973 kdesi v ČSSR. V místě se právě koná pouť (světská s kolotoči), kde vidíme i oblíbené labutě. Wartburg má espézetku Liptovského Mikuláše.

Hlavní vchod pražského Rudolfina, rok 1974. Druhé auto zprava je Wartburg 353.

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