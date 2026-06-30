Wartburg 353 byl představen v červnu 1966, a než bys řekl švec, začala 1. července jeho sériová výroba. Ta běžela bez zásadní modernizace až do roku 1988. Dlouhé období výroby typu, který přitom statečně zastarával, samozřejmě není pochvala, tak to v době centrálně řízených ekonomik s chronickým nedostatkem investic zkrátka chodilo.
Tento vůz, na který mnozí z jeho šťastných majitelů nedali dopustit, si u příležitosti jeho šedesátého výročí připomeneme prostřednictvím rozsáhlé fotogalerie.
Uvidíme i zlomek výjevů z Československa, kde se Wartburg 353 také v relativně hojném počtu prodával.