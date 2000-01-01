Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry výjimečného vozu byla zahájena před sedmdesáti lety, přesněji 2. ledna 1956. V USA potom zabodoval sportovně střižený Wartburg 313.
Připomeňme si vozy typové řady Wartburg 311, 312 a 313 prostřednictvím bohaté galerie. Uvidíte především řadu fotografií z let jejich regulérního provozu, které mají vyšší vypovídající hodnotu než novodobé pohledy na vozidla veteránská, kterým se ale také vyhýbat nebudeme. Své kouzlo mají i dobové reklamní fotografie a prospekty. Ještě dodejme, že na fotografiích si kromě objektu primárního zájmu často všimneme i dalších věcí, které zato stojí. Například zde mimo jiné stojí také Polski Fiat 125p.
Na některých fotkách bude wartburg v minimalistickém podání, ale o to víc tam právě najdeme již zmiňovaných dalších zajímavých věcí. Zde konkrétně vidíme v Budapešti nejen modrý Wartburg 311 s bílou střechou, ale také například červenou Škodu Octavia a hlavně letoun Douglas DC-7 v barvách společnosti Trans Meridian London (i když ty „barvy“ tam tedy moc nevidíme).
V souvislosti s vývojem Wartburgu 311 se občas vypráví legenda, že vůz vznikal tajně bez posvěcení strany a vlády. Ředitel automobilky Martin Zimmerman měl kvůli tomu dostat pokutu pět tisíc východoněmeckých marek, což nebyly zrovna malé peníze (v té době to mohlo odpovídat plus mínus desetinásobku průměrného měsíčního platu v NDR). Když se však soudruzi z vrcholu potravního řetězce s vozem seznámili, nadšení neznalo mezí a zaplacená pokuta byla Zimmermanovi vrácena formou odměny. Uvádí se ovšem i příběh pravděpodobnější, kdy vývoj Wartburgu 311 byl zcela oficiální s posvěcením shora, byť Zimmerman sice uvedený trest dostal, ale pouze za neoprávněné použití materiálových zdrojů (při předsériové výrobě v roce 1955) z hromady, která byla určena pro jiné účely.
V každém případě Wartburg 311 se povedl. V době vzniku představoval vůz moderní a byl schopný obstát v mezinárodní konkurenci. Vyvážel se do více než padesáti zemí, a to včetně západních.
Když už jsme v samém úvodu vyzdvihli krásu, tak se to u těchto zaoblených wartburgů myslí obecně. Samozřejmě to do velké míry platí u nejrozšířenější karosářské verze sedan. Ovšem vyloženě krásou oplývající byly kupé (viz foto) a roadster, o vyloženě sportovně střiženém typu Wartburg 313 ani nemluvě. Na druhé straně spektra, kde už ta krása poněkud absentovala, byly pick-up a kübelwagen.
Udržovaný veterán Wartburg 311 Coupé vyfotografovaný u barokního zámku Wachau, který leží nedaleko Drážďan. Na této fotce to tak nevypadá, ale zámek je ze všech stran obklopen vodním příkopem.
Wartburg 311 Luxuslimousine. I v provedení luxusního sedanu s dvoubarevným řešením a trochou chromovaných ozdobných lišt byl Wartburg 311 velice pohledný vůz.
V šedivé ulici a na dobré fotce Wartburg 311 vždy vynikne, a to i v provedení „obyčejného“ sedanu jednobarevného bez ozdobných lišt.
Propagační fotografie s Wartburgem 311 Coupé
Propagační fotografie s Wartburgem 311 Camping-Limousine
Wartburg 311 dostal rámový podvozek vycházející z předchozího typu IFA F 9. Nový vůz nového jména Wartburg byl vyvíjen jako jeho nástupce. Podvozek ovšem musel být modifikován, hlavně tedy prodloužen (rozvor se zvětšil o 100 mm), aby byl nový vůz prostornější. IFA F 9 byla dvoudveřová, ale základní karosářskou verzí nového wartburgu byl čtyřdveřový sedan (viz foto).
Rozvor kol činí 2 450 mm, základní karosářskou verzí je sedan.
Rámový podvozek vozu Wartburg 311. Jedná se o vůz s motorem vpředu a pohonem předních kol. Chladič je situován za motorem.
Právě konstrukčně samostatný podvozek (rám) je tím, co umožňuje vykouzlit řadu karosářských verzí. Vozy se samonosnou karosérií v této disciplíně už z principu zaostávají. I tak ovšem musíme soudruhy z NDR pochválit, protože těch sériově vyráběných karosářských verzí Wartburgů 311 bylo neobvykle dost, zvláště když si uvědomíme, že se jednalo o zemi s centrálně řízenou ekonomikou. Ostatně typ následující generace, tedy Wartburg 353, měl stále rámový podvozek (což už bylo na pováženou), ale jeho portfolio karosářských verzí bylo mnohem menší. (foto: Wartburg ve verzi Camping-Limousine)
Wartburgy vyráběl VEB Automobilwerk Eisenach (zkratka VEB znamená Volkseigener Betrieb, jednalo se tedy o ekvivalent našeho tehdejšího státního podniku). Firma měla dlouhou historii, kdy už dávno předtím za německého císařství vznikla jako soukromá. Pro nástupce vozu IFA F 9 byla zavedena nová značka Wartburg, pojmenovaná podle majestátního hradu nad městem Eisenach. A Wartburg 311 byl tak prvním vozem toho jména. Výroba některých verzí probíhala ve specializovaných karosárnách, jedna byla například v Drážďanech, jiná v Halle.
Pokochejme se hradem Wartburg, podle kterého dostaly jméno automobily vyráběné v Eisenachu, počínaje typem Wartburg 311 sériově vyráběným od začátku roku 1956.
Do roku 1967 bylo vyrobeno více než 293 tisíc Wartburgů 311, 312 a 313. Wartburg 311 byl totiž v roce 1965 ve výrobě nahrazen Wartburgem 312, který titulujeme jako mezityp před zahájením výroby nového Wartburgu 353. Wartburg 312 měl modernizovaný podvozek připravovaný pro 353 a na něm původní karoserii z typu 311. A typovou rodinu ještě doplňuje sportovně střižený Wartburg 313 vyráběný v lete 1957 až 1960.
Modernizovaný podvozek pro Wartburg 353, který dostal už mezityp Wartburg 312, měl všechna čtyři kola nezávisle zavěšena, to znamená nově i zadní, a odpružení příčnými listovými pery bylo nahrazeno vinutými pružnami. A protože měl nový podvozek menší třináctipalcová kola místo patnáctipalcových u starého podvozku, utrpěl Wartburg 312 trochu na estetice. Zkrátka kola byla v karoserii poněkud utopena, jak vidíme na této fotografii.
A zde nám vedle sebe hezky stojí nový Wartburg 353 a mezityp Wartburg 312, které měly stejný podvozek na třináctipalcových kolech.
Je tedy pravda, že výroba sedanů 312 skončila už v roce 1966, kdy byla právě zahájena výroba nového Wartburgu 353. Do roku 1967 ale ještě dobíhala výroba jiných verzí Wartburgu 312, a to Coupé, Camping-Limousine (viz foto) a Combi.
A teď zase pohled na začátky původního Wartburgu 311. Zde právě vidíme jeden raný exemplář s původní maskou.
Pod kapotou těchto wartburgů pracoval dvoudobý tříválec až se z něj kouřilo. Wartburg 311 začínal s motorem o zdvihovém objemu 900 ccm a výkonu 37 koní. V roce 1962 byl motor modifikován, když to řekneme bez servítek tak převrtán na 992 ccm, a ten už dával 45 koní. Tento Wartburg 311 s litrovým motorem se také označoval jako Wartburg 1000, což můžeme vidět na dobových prospektech (na jeden se díváte) a reálné vozy takové označení nesly na víku kufru. S tímto motorem pokračoval i Wartburg 312 a Wartburg 353.
Wartburg 311 se vyráběl v sedmi karosářských verzích. Byly to sedan (limousine), kabriolet, coupé, kübelwagen, pick-up a kombi. A dále se to ještě u sedanu dělilo na čtyři provedení, každé s vlastním specifickým označením: standardní, luxusní, s volantem na pravé straně a se střešním otvorem. Většina z těchto verzí se týkala i mezitypu Wartburg 312.
Než se na jednotlivé produkční verze podíváme, tak musíme zmínit jednu, která vznikla pouze v prototypu. Jednalo se o Wartburg 311 Bellevue z roku 1957. Střecha nad předními sedadly byla prosklená, partie se zadními sedadly byla otevřená s natahovací plátěnou střechou (na tomto vyobrazení je plátěná střecha natažena).
Největší objem produkce zaujímal sedan ve standardním provedení (typ 311/0 a následně typ 312/0), v originále Standardlimousine. Je ovšem třeba uřesnit, že jeho výrazný podíl se týkal množiny Wartburg 311, u mezitypu Wartburg 312 už to tak žhavé v porovnání s jinými karosářskými verzemi nebylo, jak už bylo také zmíněno.
Vozy Standardlimousine měly buď celou karoserii v jedné barvě, jak jsme viděli na předchozí fotografii, nebo s odlišně lakovanou střechou (většinou světlou).
Luxusní sedan (typ 311/1 a typ 312/1), tedy Luxuslimousine, měl dvoubarevné lakování a zvýrazňující chromované ozdobné prvky. To však nebylo zdaleka vše, těch prvků zvyšujících jeho postavení a samozřejmě i cenu bylo daleko víc, včetně kvalitního čalounění.
Wartburg 311 De Luxe. Podoba dvoubarevného lakování se v průběhu výroby měnila (můžeme porovnat s předchozí fotografií, kde má střecha stejnou barvu jako spodek pontonu karoserie).
Wartburg 312 De Luxe
Dvoudveřový otevřený vůz Wartburg 311 Cabrio (typ 311/2) vyráběla karosárna VEB Karosseriewerke Dresden v letech 1956 až 1960, kdy vznikl pouze ve 2 670 exemplářích. Vůz se mohl pochlubit interiérem, kde se ve velké míře uplatnila pravá kůže. Primárně byl určen pro export na západní trhy.
Dvoudveřový Wartburg 311 Coupé (typ 311/3) se vyráběl nejprve v karosárně VEB Karosseriewerk Meerane, ale už v roce 1959 se jeho výroba přesunula do Drážďan. Wartburg 311 Coupé byl vyroben v 5 487 exemplářích. Na Západě získal několik ocenění za vydařený design.
Wartburg 311 Coupé s pozměněnou zadní částí karoserie
Když se v roce 1965 začal místo Wartburgu 311 vyrábět mezityp Wartburg 312, nebylo ji klasické kupé v nabídce. A tak drážďanská karosárna připravila kabriolet Wartburg 312/300 HT, který byl dodáván s laminátovou oddělitelnou střechou (odtud označení HT - Hardtop).
Wartburg 312/300 HT měl i přepracovanou příď a dokonce kapotu vyrobenou z duroplastu, tedy z metriálu, který známe z trabantů.
Wartburg 311 Kübelwagen (typ 311/4) vyráběla drážďanská karosárna Karosseriewerk Dresden pro Lidovou policii (VP / Volkspolizei) a Národní lidovou armádu (NVA / Nationale Volksarmee). Výroba byla tak tajné, že se zdroje neshodnou ne její situování v čase. Mohlo to být buď v letech 1959 až 1964 nebo 1957 až 1961. Výrobní objem byl v řádu stovek kusů.
Bezesporu zajímavá byla verze kempingová, v originále Camping-Limousine. Té vzniklo celkem 15 718 kusů, a to 8 362 Wartburgů 311 Camping-Limousine (typ 311/5) a následně 7 356 Wartburgů 311 Camping-Limousine (typ 312/5). Speciální karoserie pro kempingové provedení se vyráběly v karosárně VEB Karosseriewerk Dresden.
I když se tento vůz zval kempingový, musíme zůstat trochu při zemi. Samozřejmě to nebyl žádný obytný automobil. Kempingová verze umožnila jednoduché vytvoření útulného spacího prostoru pro dvě dospělé osoby.
A do třetice vůz verze Camping-Limousine
V malém počtu v řádu stovek kusů se vyráběl sedan s volantem vpravo pro levostranný provoz (typ 311/6 a typ 312/6). Zde vidíme Wartburg 312 s volantem vpravo.
Vozy v provedení pick-up (typ 311/7 a typ 312/7), v originále v tomto případě značené jako Schnelltransportwagen, vyráběla karosárna VEB Karosseriewerke Halle. Dělaly se pro ně i jednonápravové přívěsy. Nákladních Wartburgů 311 vzniklo 4 938 a nákladních Wartburgů 312 pouze 512.
Jako verze s rozlišující osmičkou v typovém označení zde máme sedany se střešním otvorem (oknem), který se u zakrýval shrnovací textilií (typ 311/008 vycházel se standardního sedanu a typ 331/108 z luxusního sedanu.
Wartburg ve verzi luxusního sedanu se střešním oknem. Na obrázku z prospektu v polštině vidíme i Tupolev Tu-104 v barvách ČSA.
Pohled alespoň trochu shora na Wartburg 311 se střešním oknem, kde tento prvek konečně vynikne.
A konečně přichází na řadu kombíky (typ 311/9 a typ 312/9). Ty byly třídveřové, tedy se dvěma dveřmi vpředu a třetími na zadní stěně. Vyráběly se v karosárně VEB Karosseriewerke Halle.
Wartburgy 311 Kombi se vyráběly i v provedení De Luxe, které mělo trochu vylepšený interiér, ale nevzniklo jich zdaleka tolik jako kombíků obyčejných.
Kombíky se často využívaly pro přepravu různých menších nákladů.
Wartburgů 311 Kombi bylo vyrobeno 23 568 a Wartburgů 312 Kombi 2 842.
Vrcholným typem z představované rodiny vozů se stal Wartburg 313 Sportwagen, který konstrukčně vycházel z Wartburgu 311. Měl také motor o zdvihovém objemu 900 ccm, ale se zvýšeným kompresním poměrem a s dvojitým karburátorem, čímž se podařilo dosáhnout výkonu 50 koní namísto původních 37 koní. Maximální rychlost stoupla na 140 km/h, u původního sedanu to bylo 115 km/h a u kombíka 100 km/h.
Když nebudeme počítat válce a doby, tak ve východním bloku v té době snad lepšího vozu nebylo. Na americké výstavě dovážených vozů v New Yorku v roce 1958 získal Wartburg 313 titul nejkrásnějšího evropského osobního automobilu.
Wartburg 313 se vyráběl v letech 1957 až 1960, po většinu tohoto období přímo v Eisenachu a pouze v kratším mezidobí v Drážďanech. Celkový objem výroby dosáhl pouhých 469 kusů.
Sportovně střižený roadster Wartburg 313 se dodával s odnímatelnou ocelovou střechou. Od roku 1958 byla v nabídce za příplatek plátěná skládací střecha.
Velká část produkce těchto wartburgů šla na export. Zde vidíme vůz s maďarskou espézetkou na sídlišti ve městě Pécs v roce 1961. Ovšem pro soudruhy z NDR (stejně jako pro soudruhy z jiných zemí, kde vládli) byl životně důležitý export na Západ. Ten totiž přinášel tolik potřebnou tvrdou měnu do hospodářství socialistických a rozvojových států.
Uveďme si země z východu i západu, do kterých bylo exportováno nejvíce Wartburgů 311. Ze zemí Východního bloku šlo 29 795 vozů Československa, 13 781 do Polska a 11 232 do Maďarska. Ze zemí západní Evropy to bylo 13 656 vozů do Finska, 5 419 do Belgie a 4 684 do Norska.
V menším množství se podařilo exportovat Wartburgy 311 a 313 i do USA, celkem to dělalo 1 215 vozů.
Podívejme se dále na dobové fotky z provozu těchto wartburgů v Evropě. Samozřejmě začneme s Československem, budeme pokračovat Východním Německem, když se tam vyráběli, a pak se podíváme i do některých dalších zemí.
Svatebčané před Staroměstskou radnicí v Praze, rok 1958. Vypadá to na dva nezávislé oddíly, kdy před tím vlevo vidíme automobil Wartburg 311, který je do svatby evidentně také zapojen.
Wartburg 311 s pražskou espézetku a před ním Škoda Octavia, Václavské náměstí v Praze, rok 1965
Wartburg s olomouckou espézetkou vyfotografovaný v době letní dovolené v jugoslávském, respektive chorvatském Splitu, rok 1967
Wartburg 311 parkující před pražským Divadlem Na zábradlí
Wartburg 312 na Hradčanském náměstí, rok 1969. Vozidla parkují při Kanovnickém domě a dále vidíme část Arcibiskupského paláce opatřeného lešením.
Hotel u Popradského plesa ve vysokých Tatrách, rok 1965. Kromě veselých návštěvníků vidíme i trojici osobních automobilů, od shora dolu tam je Škoda Octavia, Wartburg 311 a Moskvič 407.
Wartburg 311 s bratislavskou espézetkou na tehdejším hraničním přechodu Łysa Polana na pomezí Vysokých Tater
Hotel v Nitře, na kterém se doba podepsala nehezkým jménem Stalingrad. Posledním vozem v řadě je Wartburg 311.
Náměstí hrdinů ve slovenském městě Levice, kde před výborem zastavil wartburg.
Maďarští turisté dojeli se svým wartburgem bez problémů až k hranici okresu Liptovský Mikuláš. Po menším zdržení technického rázu budou samozřejmě pokračovat dále.
Wartburg 311 byl však určen především pro uspokojování potřeb domácích obyvatel, což se ovšem zdaleka nedařilo jako ostatně se všemi osobními vozy přicházejícími na tamní trh. Zde vidíme jeden wartburg před typickými německými domky.
Wartburg 311 na Stalinově třídě (Stalinallee) ve východním Berlíně. Tenkrát se řada hlavních ulic ve Východním bloku jmenovala po velkých zločincích. Zde nás mimo jiné zaujme neobvyklý počet aut, moc jich tam tehdy zkrátka nebylo.
Zajímavý snímek z Drážďan z roku 1966 a Wartburgem 311
Wartburg 311 Combi v Drážďanech
Pohled na Katedrálu Panny Marie v Erfurtu, kdy vpravo tam ještě zpoza ní decentně vystupuje sousední Kostel svatého Severa. A vpravo stojí dva světle šedé Wartburgy 311, před nimi je IFA F9 a na druhé straně ulice VW Brouk.
Stará radnice v Lipsku. Pokud nepočítáme vpravo vzadu čajku tak automobily zaparkované v levé partii snímku jsou zprava GAZ M21, Wartburg 312, GAZ M21, Wartburg 311, …
Zde jsme v Altenbergu na německé straně Krušných hor. Autobus nám známých tvarů je polská mutace ertéóčka, vedle stojí Wartburg 311 v provedení sedan, dále užitkový Garant ve verzi autobus a ještě Wartburg 311 Combi.
Provoz na východoněmeckém sídlišti, Saská Kamenice roku 1975 (v letech 1953 až 1990 mělo toto město nehezké jméno Karl-Marx-Stadt). Vidíme oranžovou multikáru, modrou čtyřtunku IFA S4000, vpravo je Wartburg 311 Camping-Limousine a vlevo vedle sušáků na prádlo stojí Barkas B1000.
Východoněmečtí soudruzi na dovolené, vlevo wartburg a před ním trabant. Zde je třeba upozornit na jednu zajímavost, až do roku 1974 melo Východní Německo stejnou mezinárodní poznávací značku pro motorová vozidla jako Západní Německo, tedy písmeno D. Až od roku 1974 se používala značka DDR, kterou bude mít většina čtenářů asi zažitější.
Nákladní loď Bernburg v přístavu Warnemünde. Vlevo se skví Wartburg 311.
Východní Němci u Balatonu s wartburgem a karavanem tovární výroby zvaným Dübener Ei
Wartburg se zapřaženým stanovým přívěsem
Wartburg 311 východoněmeckých dovolenkářů na Petőfiho promenádě v Siófoku na břehu jezera Balaton
U výstaviště ve východoněmeckém Lipsku, kde se konaly známé veletrhy (i v době pořízení této fotografie), vidíme parkující Wartburg 311 Camping-Limousine a za ním GAZ M-21.
Maserati 3500 GT švýcarského majitele vyfotografované před luxusním hotelem v Lipsku (Hotel Stadt Leipzig), ovšem v této galerii je fotka kvůli taxíku Wartburg 311 stojícímu kus za ním.
Drážďany, pohled přes Wartburg 311 a náměstí Altmarkt na Kostel svatého Kříže. Wartburg je verze s otvorem ve střeše se shrnovacím plátěným krytem. Vlevo je tahač těžkých přívěsů Tatra 141 i se zapřaženým podvalník. Pozorný pozorovatel si všimne i v pohybu rozmazané Škody Felicia s nataženou plátěnou střechou.
Wartburg 311 Combi na prospektu výrobce zapalovacích svíček Letoun je Iljušin Il-14.
Wartburg 311 Combi
Na druhém místě v exportu Wartburgů 311 do zemí Východního bloku stálo po Československu Polsko. Zde právě vidíme jeden vůz ve Varšavě s typicky polskou espézetkou s černým pokladem.
Pohled z Varšavy, automobil vlevo je Wartburg 311 Combi, v nápadné budově sídlí ministerstvo spravedlnosti. V porovnání s ostatními vozy na fotografii byl vyloženě netypickým na polských silnicích Citroën z typové řady DS/ID.
Wartburg 311 v zasněžené Varšavě. Vidíme i polskou tramvaj Konstal 13N, která konstrukčně vycházela z československé tramvaje Tatra T1.
Kostel svatého Kazimíra na Novoměstském náměstí ve Varšavě. Z řady osobních automobilů vidíme i dva Wartburgy 311, zcela vpravo jeden v provedení sedan a od něj směrem ke kostelu další ve verzi Camping-Limousine.
Wartburg 311 v polském Krakově, vlevo si můžeme všimnout vozu FSO Warszawa v sanitní verzi.
Radost z Wartburgů 311 měly i mnohé maďarské rodiny. Maďarsko zaujímalo objemem exportu těchto vozů třetí pozici ze zemí Východního bloku.
Bílý Wartburg 311 s maďarskou espézetkou. Zde neurčíme konkrétnější oblast, písmena vycházela z kategorie vozu, konkrétně písmena CI (a většina s písmenem C na první pozici) patřila mezi varianty určené pro osobní automobily soukromých uživatelů.
Zajímavý snímek wartburgu z maďarského města Miskolc z roku 1966. A co je zde tedy zajímavé? Na vrcholu vysokého paneláku vidíme hvězdárnu.
Maďarské město Pécs, Széchenyiho náměstí, rok 1965. Mezi skupinkou děvčat a sakrální stavbou stojí Wartburg 311. Ta stavba je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl adaptací mešity Kásima Paši.
Zasněžený Wartburg 311 maďarského občana
To je radosti s wartburgem v Maďarsku. Ale všimněme si i typické střechy domu v maďarské pustě, kde se pro střešní krytinu uplatňoval místní přírodní materiál rostlinného původu (bohatší používali zpravidla rákos, chudší slámu).
Wartburg 311 (vůz vzadu) s původní maskou v Budapešti, jedná se tedy o vůz z prvních let sériové výroby.
Wartburg 311 u Zbojnického hostince ve Vámosu
Nábřeží pod Budínským hradem v Budapešti, rok 1975. Parkující automobily jsou (zprava): Wartburg 312, VAZ-2101, Porsche 911 a obytný Ford Transit.
Modrý Wartburg 311 a před ním Škoda Octavia na Náměstí svatého Gellérta v Budapešti. Gellértovo jméno tam nese i luxusní hotel a lázně. Komu neříká nic svatý Gellért, tak česky to je svatý Gerard, vlastním jménem Giorgio di Sagredo, jestli to trochu pomůže.
Zde při pohledu na silnici v Budapešti opět vidíme dva wartburgy. Při tramvajové trati je výhybkářská budka.
Wartburg 311 při výjezdu z trajektu na Balatonu, operujícího mezi obcemi Szántód a Tihany
Před svatostánkem na degustaci vín v maďarském Egeru stojí Wartburg 311 a malý Austin A35.
Bufetové zátiší s trabantem a wartburgem
Tyto wartburgy se exportovaly i do dalších zemí Východního bloku. Na fotografii z roku 1965 vidíme vůz v Bukurešti s tehdejší rumunskou mezinárodní poznávací značkou R (od roku 1981 má Rumunsko značku RO). V paláci vlevo sídlí Národní historické muzeum Rumunska.
Fotografie z rumunského Brašova z roku 1967. Parkující Wartburg 311 má brašovskou espézetku.
Hlavní třída v bulharském městě Varna, vpředu vidíme pomník protitureckého povstalce Stefana Karadži (1840 - 1868), my si však všimneme především modrého vozu Wartburg 311, ale i trojice škodovek před ním.
Wartburgy 311 se exportovaly i do zemí rozvinutější části světa. Zde musíme jmenovat především Finsko, kde se jich prodalo více než 13,5 tisíce, tedy téměř stejně jako v Polsku. Na idilickém snímku z finského venkova právě jeden Wartburg 311 vidíme.
Wartburg 311 v Helsinkách, vůz tmavě šedé barvy je zachycen vpravo dole.
Někteří finští automobiloví závodníci jezdili s wartburgy na domácí Hankiralli. Zde si prohlédneme trojici snímků z ročníku 1960.
Wartburgy se na Hankiralli musely vypořádat s náročnými zimními podmínkami.
Bezpečnost práce tohoto fotografa na Hankiralli je tristní, hrozí mu odspoda nastydnutí centrálií.
Mezi stěžejní západní cíle exportu Wartburgů 311 samozřejmě patřilo i Západní Německo. Zde například vidíme coupé se západoněmeckou značkou z Neustadt an der Weinstraße.
Wartburg 311 Coupé
Wartburgy 311/312 jsou dnes ceněnými veterány, zde vidíme jeden při jedné ze Svatováclavských jízd v Mladé Boleslavi.
Wartburg 311 při jedné Svatováclavské jízdě v Mladé Boleslavi jede ulicí Pražská brána (tenkrát se jelo netradičně k letišti).
Opět v nejlepším stavu udržovaný starý wartburg, tentokrát v zatáčce kousek od mladoboleslavského hradu.
Wartburg 311 s otvorem ve střeše a shrnovacím textilním krytem
Wartburg 311 Coupé jako účastník veteránského závodu
Wartburg 313 Sportwagen
