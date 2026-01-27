Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Radek Folprecht
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry výjimečného vozu byla zahájena před sedmdesáti lety, přesněji 2. ledna 1956. V USA potom zabodoval sportovně střižený Wartburg 313.
Wartburg 1000 Wartburg 311 DC-7 Wartburg 311 Wartburg 311 Wartburg 1000 Wartburg 311 Wartburg 311 Wartburg 311 Wartburg 311 Wartburg 311 Wartburg 1000

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Wartburg 1000

Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...

Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila

Nissan GT-R modelový rok 2017

V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...

Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie

Karlos Terminátor Vémola vozový park

Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...

KVÍZ: Co jsou „džersejky“ a kdo řídí jako Stevie Wonder? Jak se vyznáte ve slangu řidičů?

Soutěž
Jaguar

Silnice mají vlastní jazyk – ať už jde o „retardéry, pangejt nebo chlupatý“. V tomto kvízu si vyzkoušíte, jak dobře rozumíte hantýrce řidičů, kamioňáků a silničářů. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova

Laika Ecovip H 2109 nabízí v zadní části velké dvojlůžko, které je přístupné po...

Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...

EXKLUZIVNĚ: Veteránské lahůdkářství večer před otevřením. Jsme na pařížském Retromobile

Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském...

Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 28. ledna do 1. února. Redakce Auto.iDNES.cz už je na místě, a tak vám...

27. ledna 2026  20:12

Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Wartburg 1000

Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...

27. ledna 2026

Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574. Téměř 1 000 z nich bylo takzvaných rychlonabíječek, což přestavuje podíl 12,8 procenta dobíjecích bodů....

27. ledna 2026

Čínský útok je úspěšný. Prodej aut v Česku stoupl o 28 procent na 10 160 vozů

Česká premiéra plug-in hybridu BYD Seal 5 DM-i

V Česku se v minulém roce prodalo 10 160 nových osobních vozů vyrobených v Číně. Jde o meziroční nárůst o 28 procent. Čínské vozy tak tvořily čtyři procenta všech osobních aut prodaných v Česku. O...

27. ledna 2026

Mistr destrukce a anděl bezpečnosti. Jak Pan Patent naučil auta dělat harmoniku

Premium
Dne 23. ledna 1951 podala společnost Daimler-Benz AG patentovou přihlášku na...

Změnil svět víc než kdokoli jiný, přestože jeho jméno dnes zná jen málokdo. Béla Barényi je autorem programově deformovatelné karoserie aut, na kterou podal patent 23. ledna 1951, ale i tisíců...

26. ledna 2026

Našli jsme český supertalent. Autodesignér si právě balí kufry, jde do Číny

Exkluzivně
Práce automobilového designéra Milana Láníka

Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz odhalila vycházející hvězdu. A také naprosto pregnantně ukazuje, jak se dnes věci v autoprůmyslu mají. Vítězství Milana Láníka se svou vizí aerodynamické...

26. ledna 2026

Audi Q3: diesel není mrtvý, favoritem je však plug-in hybrid

Audi Q3

Fanoušky Audi se spalovacím motorem pod kapotou potěšila loni nová generace modelů A6 a Q5, nyní do České republiky přišly první kusy nové generace prémiového kompaktního SUV Audi Q3. Zůstávají dva...

26. ledna 2026

Japonská megatoyota čekala na příležitost 30 let. Narukovala na Ukrajině

Japonsko je už nepotřebuje, rezerv i náhradních řešení má dost. Proto také...

Robustní Toyota Mega Cruiser byla po léta spíše kuriozitou než plnohodnotným bojovým vozidlem. Stroj, původně určený pro japonské obranné a záchranné síly, se však skutečného nasazení přeci jen...

25. ledna 2026

Dakarská fotka roku ukazuje preciznost moderní techniky

Pastva pro oči. A peklo pro závodní řidiče. Rallye Dakar je o posouvání hranic...

Ne, není to výtvor umělé inteligence, ale člověkem pořízený záběr. Dost možná snímek, který si vydobude prestižní cenu za Foto roku v sekci motosportu. Co to ale v těch rozvířených spirálách písku...

24. ledna 2026

Smyk na zdánlivě suché silnici. Černý led je strašákem pro všechny řidiče

ilustrační snímek

Silnice vypadá, že je naprosto suchá, přesto to v zatáčce najedou uklouzne a nejde s tím skoro nic udělat. Přesně tak to vypadá, když je komunikace pokrytá takzvaným černým ledem. Ve zmrzlých zimních...

23. ledna 2026  9:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila

Nissan GT-R modelový rok 2017

V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...

23. ledna 2026

Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova

Laika Ecovip H 2109 nabízí v zadní části velké dvojlůžko, které je přístupné po...

Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...

23. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.