|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...
Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila
V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...
Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie
Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...
KVÍZ: Co jsou „džersejky“ a kdo řídí jako Stevie Wonder? Jak se vyznáte ve slangu řidičů?
Silnice mají vlastní jazyk – ať už jde o „retardéry, pangejt nebo chlupatý“. V tomto kvízu si vyzkoušíte, jak dobře rozumíte hantýrce řidičů, kamioňáků a silničářů. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...
Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova
Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...
EXKLUZIVNĚ: Veteránské lahůdkářství večer před otevřením. Jsme na pařížském Retromobile
Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 28. ledna do 1. února. Redakce Auto.iDNES.cz už je na místě, a tak vám...
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...
Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU
Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574. Téměř 1 000 z nich bylo takzvaných rychlonabíječek, což přestavuje podíl 12,8 procenta dobíjecích bodů....
Čínský útok je úspěšný. Prodej aut v Česku stoupl o 28 procent na 10 160 vozů
V Česku se v minulém roce prodalo 10 160 nových osobních vozů vyrobených v Číně. Jde o meziroční nárůst o 28 procent. Čínské vozy tak tvořily čtyři procenta všech osobních aut prodaných v Česku. O...
Mistr destrukce a anděl bezpečnosti. Jak Pan Patent naučil auta dělat harmoniku
Změnil svět víc než kdokoli jiný, přestože jeho jméno dnes zná jen málokdo. Béla Barényi je autorem programově deformovatelné karoserie aut, na kterou podal patent 23. ledna 1951, ale i tisíců...
Našli jsme český supertalent. Autodesignér si právě balí kufry, jde do Číny
Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz odhalila vycházející hvězdu. A také naprosto pregnantně ukazuje, jak se dnes věci v autoprůmyslu mají. Vítězství Milana Láníka se svou vizí aerodynamické...
Audi Q3: diesel není mrtvý, favoritem je však plug-in hybrid
Fanoušky Audi se spalovacím motorem pod kapotou potěšila loni nová generace modelů A6 a Q5, nyní do České republiky přišly první kusy nové generace prémiového kompaktního SUV Audi Q3. Zůstávají dva...
Japonská megatoyota čekala na příležitost 30 let. Narukovala na Ukrajině
Robustní Toyota Mega Cruiser byla po léta spíše kuriozitou než plnohodnotným bojovým vozidlem. Stroj, původně určený pro japonské obranné a záchranné síly, se však skutečného nasazení přeci jen...
Dakarská fotka roku ukazuje preciznost moderní techniky
Ne, není to výtvor umělé inteligence, ale člověkem pořízený záběr. Dost možná snímek, který si vydobude prestižní cenu za Foto roku v sekci motosportu. Co to ale v těch rozvířených spirálách písku...
Smyk na zdánlivě suché silnici. Černý led je strašákem pro všechny řidiče
Silnice vypadá, že je naprosto suchá, přesto to v zatáčce najedou uklouzne a nejde s tím skoro nic udělat. Přesně tak to vypadá, když je komunikace pokrytá takzvaným černým ledem. Ve zmrzlých zimních...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila
V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...
Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova
Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...