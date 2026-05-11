Jeho rukopis poznáte i poslepu. Je to ta linka, která začíná u předního světlometu, táhne se bokem jako napnutý sval atleta a končí přesně tam, kde se oko chce zastavit. Walter de Silva v sobě nese italské slunce a smysl pro drama. Byl to on, kdo naučil chladné Němce, že auto může být víc než jen precizní soubor dokonale lícujících plechů. Před ním byly vozy Audi sice technicky dokonalé, ale trochu odměřené – jako profesor matematiky v čerstvě vyžehlené košili. De Silva jim dal tvář. A ne ledajakou.
Všechno to začalo v roce 1972 u Fiatu. Bylo mu jednadvacet, měl čerstvý diplom z londýnské Královské umělecké akademie a první úkoly byly, přiznejme si, trochu přízemní. Pracoval na interiérech modelů jako Mirafiori nebo Uno. Jenže de Silva chtěl víc než jen vybírat plasty na palubní desky. Přes studio I.DE.A. (1979–1986) se nakonec propracoval až k Alfě Romeo. A tam to teprve začalo.
Alfa byla tehdy v krizi a hledala novou identitu. A de Silva jí milánské značce opět vrátil. Model 156 z roku 1997 byl jako zjevení. Skryté kliky zadních dveří, které dělaly ze sedanu kupé, přední značka posunutá ke straně kvůli dominantnímu „srdci“ masky. Není tedy divu, že drtivým způsobem získalo prestižní titul evropského Vozu roku 1998 a Ferdinand Piëch, tehdejší všemocný vládce Volkswagenu, byl z Alfy 156 tak u vytržení, že udělal to, co uměl nejlépe: Itala prostě přetáhl do Německa. Mimochodem, později v nákupní horečce chtěl Piëch koupit i samotnou milánskou automobilku. Na to ovšem Italové nepřistoupili.
Emoce pro Seat a Singleframe pro Audi
První štace u VW Group? Seat. Španělská značka byla tehdy šedou myší koncernu. De Silva dostal za úkol vtisknout jí „auto emoción“. Výsledkem byly koncepty Salsa, Tango a později sériové Altea, Leon a další modely. Dodnes z jeho odkazu Seat, a dnes hlavně Cupra, čerpají.
Pak přišlo Audi. V Ingolstadtu udělal de Silva revoluci, na kterou si mnozí zvykali těžko, ale dnes si bez ní značku neumíme představit – masku Singleframe. Obrovský gril, který sjednotil tvář všech modelů. „Audi musí přestat být jen technické, ale musí vypadat prestižně,“ vysvětloval tehdy. A jeho mistrovské dílo? Audi A5. Sám de Silva o něm říká: „Nic na tom autě bych nezměnil. Je to nejkrásnější auto, jaké jsem kdy navrhl.“ Ta vlna na boku, ta elegance... To je čistý de Silva. Prsty měl ale i v prvním supersportu Audi – R8 a druhé generaci Audi TT.
V roce 2007 usedl na nejvyšší designérský trůn – stal se šéfem designu celého koncernu Volkswagen. Pod jeho dohledem vznikaly škodovky, bentley, lamborghini i bugatti. Zatímco jeho předchůdce Murat Günak miloval barokní tvary, de Silva naordinoval koncernu dietu. Jeho rukopisem je odstranění zbytečného balastu. Jeho přístup se vyznačoval minimalismem a nadčasovostí – odstraněním nadbytečných linií ve prospěch čistých ploch.
Žádné zbytečné linky
Pod jeho taktovkou vznikly Golf VI a VII, Polo V či Scirocco III. Auta, která jsou tak čistá, že v podstatě nestárnou. Zatímco korejská nebo japonská konkurence mění tvary každé tři roky, de Silvovy výtvory vypadají moderně i po dlouhých letech. To je ten jeho purismus. Žádné zbytečné linky – pokud linka nemá funkci, nemá na autě co dělat.
I když de Silva pracoval pro největší německý koncern, zůstal Italem každým coulem. Traduje se, že když nastupoval, řekl vedení jasně: „Buď budu navrhovat auta, nebo se budu učit německy. Na obojí nemám dost času, a basta!“
V roce 2015 sice Walter de Silva odešel z VW do důchodu, ale designéři jako on neodpočívají. S okruhem blízkých spolupracovníků založil studio Walter de Silva & Partners, které se následně transformovalo na Walter de Silva Automotive. Tato společnost se etablovala jako prestižní poradenské centrum, které výrobcům automobilů nabízelo strategický rozvoj identity značky a definování nového vizuálního jazyka.
Nejen auta, ale i dámské lodičky
Návrat na velkou scénu automobilového designu stvrdil de Silva v roce 2019 na autosalonu v Ženevě, kde představil koncept ECF pro čínskou značku Arcfox. Tento projekt se stal jasným manifestem jeho nového směřování – minimalismu zbaveného nadbytečných dekorů, zaměřeného na čistotu elektrické mobility. Na tento úspěch navázal v roce 2021, kdy pro firmu Silk-FAW navrhl hypersport Hongqi S9. Tento vůz, který se měl vyrábět v Itálii, představoval vrcholnou syntézu italské elegance a extrémního výkonu. Do výroby to ale nakonec nedotáhl.
De Silvova tvorba ale překračovala i hranice automobilové branže a zasahovala do oblasti luxusního životního stylu. V roce 2016, poháněn rodinnou tradicí a vzpomínkou na svého dědečka ševce, založil spolu s manželkou Emmanuelle vlastní značku dámské obuvi Walter de Silva Shoes. Jeho řada jehlových bot v sobě nezapřela inženýrský přístup, kde se důraz na konstrukční detail snoubil s vysokou estetikou. „Boty jsou jako malá auta, musí mít správné proporce, styl a musí se v nich dobře jezdit... tedy chodit.“ Tento mezioborový přesah doplňují i další ikonické počiny z oblasti industriálního designu, jako je technologicky precizní fotoaparát Leica M9 Titanium nebo návrhy nábytku pro renomovanou značku Poltrona Frau (ještě v době působení u značky Audi). Spolupracoval i s výrobcem průmyslového a architektonického osvětlení Gewiss.
Walter de Silva ztělesňuje renesančního tvůrce, který navíc nově navázal spolupráci s designérským studiem Pininfarina na projektu Unicum, který má být moderní interpretací italské tradice zakázkové stavby karoserií, přenesené do digitálního věku. Spojením de Silvova autorského rukopisu a technologické platformy studia Pininfarina vzniká unikátní možnost stavby aut přesně na míru bohatým sběratelům a automobilovým fanouškům.