Čína škrtí vývoz vzácných kovů. Evropský autoprůmysl bije na poplach

  12:01
Výrobci aut kvůli rozhodnutí Číny zpřísnit pravidla vývozu kovů vzácných zemin bijí na poplach. Německý svaz VDA se obává, že v dodavatelských řetězcích kvůli tomu nastane chaos, který bude mít dalekosáhlé dopady, napsal finanční server CNBC. Podle expertů hrozí, že se vyčerpají i zbývající zásoby těchto kovů. Ty jsou při výrobě aut a jejich dílů klíčové.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Audi

Ministerstvo obchodu v Pekingu minulý týden oznámilo, že Čína rozšíří dosavadní omezení vývozu kovů vzácných zemin a souvisejících technologií. Zdůvodnilo to snahou zabránit zneužívání těchto nerostů k výrobě zbraní a v dalších citlivých odvětvích.

Peking od té doby toto rozhodnutí obhajuje a prohlašuje, že obchodní války se Spojenými státy se neobává. Americký prezident Donald Trump totiž Pekingu za další omezení vývozu vzácných zemin pohrozil zavedením stoprocentních cel na dovoz čínského zboží do USA.

Navzdory dohodě z července, jejímž cílem je urychlit dodávky těchto kovů do EU, zažívá evropský automobilový průmysl značné problémy. Omezení vývozu kovů vzácných zemin Čína zavedla od začátku dubna, než oznámila další zpřísnění.

Svaz německého automobilového průmyslu VDA očekává, že nová omezení na vývoz kovů z Číny budou mít dalekosáhlé dopady na dodávky dotčených produktů do Německa i do celé Evropy, stejně jako na jejich další přepravu. Svaz VDA je hlavní lobbistickou skupinou v německém automobilovém průmyslu.

Brusel musí jednat

Mluvčí VDA sdělil, že nejnovější omezení vývozu kovů z Číny „obzvláště tvrdě zasáhnou odvětví baterií a polovodičů, a tedy i automobilový průmysl“. Svaz už vyzval politiky v Bruselu i Berlíně, aby se touto otázkou začali s čínskou stranou rázně zabývat a aby se snažili urychleně najít schůdné řešení.

„Faktem je, že omezení vývozu vzácných zemin a permanentních magnetů z Číny zavedená letos v dubnu už výrazně zhoršují situaci v dodávkách vzácných zemin a strategických materiálů. Nová opatření jdou teď ještě dál,“ uvedl mluvčí VDA.

Kovy vzácných zemin jsou důležitými součástmi pro výrobu elektromobilů, stejně jako pro různé vyspělé technologie v elektronice a v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Očekává se, že poptávka po vzácných zeminách a klíčových minerálech v nadcházejících letech exponenciálně poroste s tím, jak nabírá na obrátkách transformace energetiky a přechod k čistším zdrojům.

Do skupiny kovů vzácných zemin patří 17 nerostů. Jsou to převážně prvky ve spodní části Mendělejevovy tabulky, mezi které patří neodym, praseodym, europium či terbium. Některé z nich se používají například při výrobě obrazovek, kde fungují jako luminofory. Jiné hrají nezastupitelnou roli při výrobě laserů, magnetů, bateriových článků pro hybridní a elektrické vozy nebo při výrobě systémů k produkci energie z obnovitelných zdrojů.

Čína vládne

Čína je nesporným lídrem v dodavatelském řetězci klíčových minerálů a na světové produkci kovů vzácných zemin a minerálů se podílí zhruba z 60 procent. Američtí představitelé už dříve varovali, že to představuje strategický problém v situaci, kdy svět přechází k udržitelnějším zdrojům energie.

Předseda italské lobby výrobců automobilových dílů ANFIA Roberto Vavassori v úterý prohlásil, že zatímco výrobci byli schopni výrobu udržet, když Čína v létě omezila dodávky, v současné době už hrozí, že se zásoby kovů vzácných zemin vyčerpají. Zásoby, kterých by bylo možné v případě nutnosti využít, už podle něj neexistují, řekl podle agentury Reuters na konferenci v Miláně.

Hlavní ekonom pro dopravu a logistiku v nizozemské bance ING Rico Luman uvedl, že nové zásahy čínské vlády proti exportu jsou z pohledu dodavatelského řetězce naléhavé. „Čína má pod kontrolou 90 procent globální zpracovatelské kapacity, a proto je skutečným úzkým hrdlem,“ napsal Luman v e-mailu CNBC. „V celém dodavatelském řetězci jsou stále zásoby, například ve velkém skladovacím zařízení společnosti Tradium poblíž Frankfurtu, takže velké dopady bezprostředně neočekávám,“ dodal.

Mezi vzácné zeminy však patří mnoho prvků, u některých proto nedostatek může hrozit, připouští Luman. Další uvolnění exportu je podle něj velmi závislé na nadcházejících jednáních s Čínou.

