V Brně je k vidění bydlení na kolech od 20 tisíc do 20 milionů

Na mezinárodní výstavě karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno už tradičně převládají klasické obytné vozy tří typů, tedy vestavby do běžných dodávek, polointegrované stavby i integrované obytné vozy, které už si s dodávkou nespletete a jsou od základu stavěné jako malé hotely.

Naopak z nabídky pomalu mizí v minulosti oblíbené polointegrované obytňáky s velkou alkovnou nad předními sedadly, protože jejich vysoká stavba byla náročnější na manévrování a zvyšovala spotřebu. Velkou popularitu stále mají profesionální vestavby do běžných dodávek, které nabídnou lepší jízdní vlastnosti i kompaktnější celkové rozměry než integrály i polointegrály. V průměru jsou také za dostupnější pořizovací cenu pod dva miliony včetně daně.

Zajímavým trendem mezi vestavbami je například postel v zadní části, která se dá elektricky vysunout až nahoru ke stropu. Pod ní je tak za jízdy volné místo, kam lze naložit sportovní výbavu nebo i přikurtovat menší motocykl či skútr. Toto řešení už pro vestavby se zadními dveřmi nabízí většina vystavovaných značek, některé typy už ovšem rovnou počítají s nájezdovou plošinou případně s hydraulickou kolejnicí pro naložení velkého motocyklu. Výsledkem je pak garáž kombinovaná s dílnou, kterou doplňují jen velmi jednoduchá sklápěcí lůžka po stranách kabiny.

Se čtyřkolkou za dobrodružstvím

Zajímavým trendem je rostoucí podíl robustních obytných vozů na platformách 4×4. Na důvody jsme se zeptali paní Ireny Rauch, prodejce značky Hymer ze společnosti Centrum Moravia: „I na náš trh se pomalu dostává trend, který v současné době určuje směr v Německu, Itálii či Holandsku. Tamní zákazníci hodně přecházejí na čtyřkolky s vestavbami, protože je lákají hlavně oblasti, které ještě nejsou tak turisticky vytížené a umožňují neomezené cestování s obytným vozem v přírodě. To znamená třeba balkánské státy, Rumunsko či Gruzie. Typickým zástupcem této kategorie je na trhu řada Hymer Venture S na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4×4. Tento vůz nabízí nadstandardní obytnou plochu, dvoučlenná posádka spí ve vyklápěcím horním patře s nafukovacími stěnami.“

Na podobný trend reagují i enduro minikaravany, lehké nízké přívěsy pouze s ložnicí, u kterých je většina dalšího příslušenství a kuchyně řešená pomocí výsuvných modulů. Tyto obytné přívěsy se většinou vejdou do 750 kg provozní váhy, takže není nutné rozšíření řidičského průkazu a lze je zapojit za jakýkoli automobil. Ještě větším lákadlem ale je atraktivní design a snadná manipulace. Po doplnění třeba o chytré vějířové markýzy a předstany nabídnou srovnatelný komfort jako větší obytný vůz.

Podobný styl bydlení nabízejí odnímatelné kabiny k pick-upům, které dovolují odstavení v kempu a následné výlety automobilem nalehko s večerními návraty na základnu. I to je lákavé řešení pro každého, kdo hledá optimální poměr ceny a výkonu a nechce k mobilnímu bydlení pořizovat samostatný automobil. A protože pick-upy si velký podíl majitelů pořizuje už v provedení 4×4, toto řešení se díky dobré prostupnosti také hodí pro náročnější výpravy mimo civilizaci a expediční typ turistiky.

Klasických karavanů jen pomálu

Na výstavě je překvapivě jen malý podíl klasických karavanů, výjimkou je hala F a expozice společnosti Caravan Metropol s desítkami obytných přívěsů. A kromě klasických řešení jsou vystaveny i roztomilé retro karavany s překvapivě kompaktními rozměry.

Důvody takového složení expozice nám prozradil zástupce společnosti Petr Nikodém: „Obytná auta mají spoustu zájemců, ale jejich ceny hodně narostly. Karavany tento typ turistiky zpřístupňují většímu okruhu zájemců, protože jsou několikanásobně levnější než klasické obytky. My děláme přívěsy dlouhodobě a naše značky už jsou lety prověřené. Karavany Bürstner nabízejí v podstatě stejný komfort a funkce jako luxusní obytné vozy, přestože v poslední době už zmizely ty největší dvouosé modely. To souvisí s vývojem v automobilové oblasti v EU, kde už není tolik modelů s velkými motory na tahání několikatunových přívěsů. To pak platí i pro menší karavany Eriba v retro stylu. Eriba spadá pod koncern Hymer a liší se například i sklopnou střechou. Tato značka se totiž připravuje na budoucnost a myslí i na stále rostoucí podíl majitelů elektrických automobilů, které na delších cestách uvítají nižší aerodynamický odpor. Jde o produkty pro specifickou kategorii zájemců, kteří ocení jedinečný design.“

Caravaning láká také na opravdové luxusní jachty na čtyřech nebo více kolech s cenami vysoko přesahujícími deset milionů korun a celkovou hmotností atakující deset tun. Ty největší jsou obvykle postavené na kamionových podvozcích, například z modelů Mercedes-Benz Atego a Mercedes-Benz Actros.

Luxusní hotely na kolech

Na výstavě jsou v tomto segmentu zastoupené třeba značka Concorde, hned vedle jsou zaparkované francouzské koráby Le Voyageur. Vrcholem prezentace a velkým lákadlem pro návštěvníky je pak 18tunový Concorde Liner s délkou přes 12 metrů, který je vzadu vybavený garáží pro MINI. Větší luxus než vozit si vzadu v garáži ještě malý automobil si už opravdu lze jen těžko představit.

Ještě větší mobilní hotel ovšem čeká ve vedlejší výstavní hale v expozici jičínské konstrukční dílny vestaveb Vejny Wood. Expediční speciál s náhonem kol 8×8 má celkovou délku 11 metrů i se sklopenou rampou na čtyřkolku a výšku 4 metry. Základem je off-roadový nákladní podvozek Mercedes Arocs vybavený šestiválcovým motorem 12,8 litru s maximálním výkonem 390 kW a točivým momentem 2 600 Nm, na který navazuje šestnáctistupňová manuální převodovka.

Provozní hmotnost tohoto mamuta je 20 tun a s doložností zde rozhodně problém nebude, maximální celková váha je 41 tun. Kabina spolu se sedadly vzadu umožňuje cestování pro osm osob a nálepka na předním skle naznačuje, že se tento speciál letos chystá na soutěž Dakar do Saúdské Arábie.

Samostatnou kategorii výstavy tvoří speciální sekce Travel Adventure, která osloví hlavně začínající cestovatele, kteří by si svůj stávající automobil rádi upravili na bydlení s větší či menší mírou luxusu. Skládací moduly do dodávek, vícedílné postele s rozložením před sklopené zadní sedačky, to vše může z běžného automobilu udělat mobilní hotel, nechybí ani externí sprchy, přenosné nouzové toalety, výsuvné kuchyně či externí baterie se solárním dobíjením. Stále rozšířenější jsou také střešní stany, které s rostoucí nabídkou zahrnují i levnější řešení již od dvaceti tisíc korun v nafukovacím řešením, které se upevňují přímo na plochu střechy dodávky.