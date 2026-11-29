Řezník z Rüsselsheimu, škrtič z Wolfsburgu, Mozart snižování nákladů, velký inkvizitor, Superlópez. José Ignacio López de Arriortúa dostal řadu přezdívek. Tento asketický a na první pohled nenápadný Španěl byl učiněným postrachem dodavatelů dílů.
Přesně před třiceti lety – tedy na konci listopadu 1996 – si však muž, před kterým se třásli manažeři po celém světě, musel ve Wolfsburgu sbalit věci z pracovního stolu. Byl tehdy nucen rezignovat na své vysoké funkce v koncernu Volkswagen, a to pod drtivým tlakem jedné z největších špionážních afér v dějinách automobilového průmyslu.
Americký gigant General Motors ho vinil, že při svém dramatickém odchodu z Detroitu do Německa v březnu 1993 odnesl sedmdesát kartonů důvěrných dokumentů s podrobným rozpisem cen šedesáti tisíc dílů, kalkulací nákladů i plánů na stavbu úsporné továrny. Z přestupu hvězdného manažera se stala otevřená korporátní válka s politickým přesahem.
Modely trpěly rychle se množící korozí, úniky oleje, závadami elektroniky nebo praskajícími rozvody a zadírajícími se vodními pumpami.