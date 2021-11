Horší než autoprůmysl: výroba čipů je emisní pohroma, potřebuje uhlí a plyn

K výrobě čipů, které se skrývají ve všem, od stíhaček a automobilů až pro rychlovarné konvice a domovní zvonky, je zapotřebí obrovské množství energie, píše zpravodajský server CNBC.



Tým vědců z Harvardovy univerzity v roce 2020 napsal, že výroba čipů představuje většinu produkce oxidu uhličitého z elektronických zařízení. Několik částí procesu výroby polovodičů potřebuje velké množství elektřiny. Část elektřiny potřebné pro výrobu sice pochází z obnovitelných zdrojů, ale převážná část je z fosilních paliv, jako je uhlí a plyn. Někteří výrobci čipů tak dokonce vypouštějí více oxidu uhličitého než známé automobilky.



Většina čipů se vyrábí v Asii. Zvlášť významné postavení má Tchaj-wan díky společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která vyrábí více čipů než kterákoliv jiná firma na světě.

Výzkumnice Greenpeace na Tchaj-wanu Jung-žen Čen CNBC řekla, že firma TMSC vypouští více emisí než kterýkoliv jiný výrobce čipů. Firma, která vyrábí čipy například pro firmy Apple a Tesla, potřebuje podle Greenpeace ročně více elektřiny než hlavní město Tchaj-pej.

V roce 2017 TSMC vypustila šest milionů tun oxidu uhličitého, loni už to bylo 15 milionů tun. V posledních letech v emisích skleníkových plynů překonala podle údajů agentury Bloomberg i automobilového giganta GM. A emise TSMC také stále rostou kvůli pokračující expanzi. Firma mimo jiné nyní staví obří továrny na Tchaj-wanu a v Arizoně, které zvýší nabídku čipů, ale také spotřebu elektrické energie.



Největší znečišťovatelé slibují omezení emisí

Z dalších firem mají v polovodičovém odvětví velkou uhlíkovou stopu také Samsung a Intel, upozornil analytik firmy Gartner Alan Priestley. Stejně jako u jiných odvětví je důvodem velikost jejich podnikání. Firmy však slibují, že omezí své emise.



TSMC v létě oznámila, že chce do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí. Do roku 2030 také chce, aby 40 procent elektřiny, kterou spotřebuje, bylo z obnovitelných zdrojů energie. CNBC však upozorňuje, že vzhledem ke složení energetického mixu na Tchaj-wanu to nebude snadné. V roce 2019 zde bylo 91,5 procenta elektřiny vyrobeno z fosilních paliv.

Samsung je druhým největším emitentem skleníkových plynů v čipovém odvětví. Firma sice neoznámila vlastní cíl nulových čistých emisí, ale je důležitou součástí plánu Jižní Koreje, která chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Konkurenčnímu Intelu se však v posledních letech podařilo snížit emise. Loni 82 procent spotřebované energie firmy pocházelo ze „zelených“ zdrojů, jako jsou sluneční a geotermální elektrárny.