Firma, která působí i v České republice, to oznámila ve čtvrteční tiskové zprávě. Schaeffler má po celém světě téměř 109 tisíc zaměstnanců. Aktivit v Česku by se podle sdělení firmy změny dotknout zatím neměly, propouštění však zřejmě zasáhne závody firmy na Slovensku.
„Lokalit společnosti Schaeffler v České republice se snižování počtu pracovních míst ani uzavírání závodů oznámené 3. listopadu netýká,“ uvedla Jana Ožanová ze společnosti Schaeffler Motion Technologies CZ.
|
VW má konečně hybrid. Golf s ním jede slušně, ale ne zrovna úsporně
Firma Schaeffler reaguje na slábnoucí poptávku po autech se spalovacím motorem, pomalejší přijímání elektrických vozů a silnou konkurenci v odvětví. Cílem propouštění je snížit nadměrnou kapacitu a náklady na zaměstnance a zjednodušit organizaci.
Z celkového počtu zrušených pracovních míst jich bude zhruba 50 procent ve výrobě, 30 procent ve výzkumu a vývoji a 20 procent v ostatních oblastech. Škrty se dotknou 16 lokalit.
Mimo Německo bude firma propouštět v závodech ve Francii a na Slovensku – ve Skalici a Kysucích. Uzavřen bude výrobní závod v belgickém Herstalu, kde má firma asi 15 zaměstnanců.
Opatření by měla zajistit, aby firma mohla i nadále konkurenceschopně vyvíjet a vyrábět produkty v Německu a v Evropě, navzdory výrazně vyšším pracovním nákladům, řekl agentuře Reuters generální ředitel Klaus Rosenfeld. Upozornil, že mzdové náklady firmy v Německu jsou zhruba 2,5krát vyšší než v dalších evropských zemích.
|
Elektrovozy přinesou 344 tisíc míst, tvrdí ekologové. Spíš neumí počítat
Škrty odrážejí rostoucí tlak v celém německém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Dodavatelé se tam musejí přizpůsobit nižší výrobě aut, pomalejšímu růstu trhu s elektromobily, než se čekalo, a rostoucí konkurenci od výrobců z Číny.
Schaeffler
Německá skupina Schaeffler má v 55 zemích více než 250 podniků. V České republice působí od roku 1999 a v současnosti zde má zhruba 6 tisíc lidí. Provozuje pět výrobních závodů, v Ostravě-Hrabové má také výzkumné a vývojové centrum. Výroba v České republice zahrnuje automobilové komponenty, ložiska, přesné nástroje, elektroniku a součástky pro elektromobily. Významnou součástí aktivit je také vývoj a výroba termoregulačních modulů.
Řada zákazníků Schaeffleru, včetně významných výrobců aut, jako je Volkswagen, Mercedes-Benz a Porsche, přistoupila k programům snižování nákladů, jejichž cílem je posílit ziskovost na klesajícím trhu.
Rosenfeld nevyloučil další propouštění po roce 2028. Firma však musí nejprve vyjednat a uskutečnit současný program, teprve pak bude možné posoudit, zda jsou nutná další opatření.
V rámci restrukturalizace si také představenstvo společnosti sníží v příštích dvou letech mzdy o deset procent, řekl Rosenfeld při telekonferenci s analytiky. „Není to jen signál pro zaměstnaneckou radu a naše zástupce zaměstnanců, ale také signál toho, že chceme okamžitě přispět k řešení problému s náklady,“ dodal. Firma však potvrdila, že bude vyplácet dividendu.