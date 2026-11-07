Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výrobce autodílů propustí v Evropě 3460 zaměstnanců, zavře pět závodů

,
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Také společnost Schaeffler vstupuje do sektoru humanoidní robotiky s cílem...

Také společnost Schaeffler vstupuje do sektoru humanoidní robotiky s cílem zvýšit efektivitu v autoprůmyslu. Mercedes očekává jejich nasazení na linkách do roku 2030. Schaeffler je připraven masivně navýšit výrobu, jakmile vzroste tržní poptávka po těchto pokročilých strojích. | foto: Schaeffler

Volkswagen Golf Hybrid
Schaeffler Production CZ, dříve INA Lanškroun, slavnostně otevřela nový výrobní...
Schaeffler Production CZ, dříve INA Lanškroun, slavnostně otevřela nový výrobní...
Schaeffler Production CZ, dříve INA Lanškroun, slavnostně otevřela nový výrobní...
10 fotografií
Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých závodech v Evropě zrušit 3460 pracovních míst, z toho zhruba 2660 v Německu. Uzavře také pět výrobních závodů, z toho čtyři v Německu.

Firma, která působí i v České republice, to oznámila ve čtvrteční tiskové zprávě. Schaeffler má po celém světě téměř 109 tisíc zaměstnanců. Aktivit v Česku by se podle sdělení firmy změny dotknout zatím neměly, propouštění však zřejmě zasáhne závody firmy na Slovensku.

„Lokalit společnosti Schaeffler v České republice se snižování počtu pracovních míst ani uzavírání závodů oznámené 3. listopadu netýká,“ uvedla Jana Ožanová ze společnosti Schaeffler Motion Technologies CZ.

VW má konečně hybrid. Golf s ním jede slušně, ale ne zrovna úsporně

Firma Schaeffler reaguje na slábnoucí poptávku po autech se spalovacím motorem, pomalejší přijímání elektrických vozů a silnou konkurenci v odvětví. Cílem propouštění je snížit nadměrnou kapacitu a náklady na zaměstnance a zjednodušit organizaci.

Z celkového počtu zrušených pracovních míst jich bude zhruba 50 procent ve výrobě, 30 procent ve výzkumu a vývoji a 20 procent v ostatních oblastech. Škrty se dotknou 16 lokalit.

Volkswagen Golf Hybrid
Také společnost Schaeffler vstupuje do sektoru humanoidní robotiky s cílem zvýšit efektivitu v autoprůmyslu. Mercedes očekává jejich nasazení na linkách do roku 2030. Schaeffler je připraven masivně navýšit výrobu, jakmile vzroste tržní poptávka po těchto pokročilých strojích.
Schaeffler Production CZ, dříve INA Lanškroun, slavnostně otevřela nový výrobní závod ve Svitavách (19. 10. 2017).
Schaeffler Production CZ, dříve INA Lanškroun, slavnostně otevřela nový výrobní závod ve Svitavách (19. 10. 2017).
10 fotografií

Mimo Německo bude firma propouštět v závodech ve Francii a na Slovensku – ve Skalici a Kysucích. Uzavřen bude výrobní závod v belgickém Herstalu, kde má firma asi 15 zaměstnanců.

Opatření by měla zajistit, aby firma mohla i nadále konkurenceschopně vyvíjet a vyrábět produkty v Německu a v Evropě, navzdory výrazně vyšším pracovním nákladům, řekl agentuře Reuters generální ředitel Klaus Rosenfeld. Upozornil, že mzdové náklady firmy v Německu jsou zhruba 2,5krát vyšší než v dalších evropských zemích.

Elektrovozy přinesou 344 tisíc míst, tvrdí ekologové. Spíš neumí počítat

Škrty odrážejí rostoucí tlak v celém německém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Dodavatelé se tam musejí přizpůsobit nižší výrobě aut, pomalejšímu růstu trhu s elektromobily, než se čekalo, a rostoucí konkurenci od výrobců z Číny.

Schaeffler

Německá skupina Schaeffler má v 55 zemích více než 250 podniků. V České republice působí od roku 1999 a v současnosti zde má zhruba 6 tisíc lidí. Provozuje pět výrobních závodů, v Ostravě-Hrabové má také výzkumné a vývojové centrum. Výroba v České republice zahrnuje automobilové komponenty, ložiska, přesné nástroje, elektroniku a součástky pro elektromobily. Významnou součástí aktivit je také vývoj a výroba termoregulačních modulů.

Řada zákazníků Schaeffleru, včetně významných výrobců aut, jako je Volkswagen, Mercedes-Benz a Porsche, přistoupila k programům snižování nákladů, jejichž cílem je posílit ziskovost na klesajícím trhu.

Rosenfeld nevyloučil další propouštění po roce 2028. Firma však musí nejprve vyjednat a uskutečnit současný program, teprve pak bude možné posoudit, zda jsou nutná další opatření.

V rámci restrukturalizace si také představenstvo společnosti sníží v příštích dvou letech mzdy o deset procent, řekl Rosenfeld při telekonferenci s analytiky. „Není to jen signál pro zaměstnaneckou radu a naše zástupce zaměstnanců, ale také signál toho, že chceme okamžitě přispět k řešení problému s náklady,“ dodal. Firma však potvrdila, že bude vyplácet dividendu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood

Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

Výrobce autodílů propustí v Evropě 3460 zaměstnanců, zavře pět závodů

Také společnost Schaeffler vstupuje do sektoru humanoidní robotiky s cílem...

Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých závodech v Evropě zrušit 3460 pracovních míst, z toho zhruba 2660 v Německu. Uzavře také pět výrobních závodů, z toho čtyři v...

7. listopadu 2026

Boom karavaningu neutichá, přestal být komunitní záležitostí, říká šéf asociace

LifeStyleCamper X-RID

Cestování s karavanem a obytným vozem stále nabírá na oblibě, přestalo být komunitní záležitostí. Boom, který tento způsob trávení volného času nabral za covidu, podle předsedy Asociace kempování a...

7. listopadu 2026

Hranice 500 km/h na běžné silnici padla. Čínský hypersport přežil i děsivou havárii

Yangwang U9 Xtreme při rekordní jízdě po dálnici v poušti Al Dhafra. Čínský...

Čínská automobilka BYD dosáhla s luxusní značkou Yangwang historického milníku. Elektrický hypersport U9 Xtreme uháněl po dálnici v Emirátech rychlostí 503,17 km/h. Získal čtyři oficiální rekordy,...

7. listopadu 2026

Autozápisník: Nafukovací honda, létající tesla a ponorková škoda

Autozápisník říjen 2026

Automobilový svět se v říjnu změnil na cirkus. Auta létala, potápěla se a trhala všelijaké rekordy. Na říjnové události v branži na čtyřech kolech jsme se podívali s lehkou nadsázkou, a mnohdy...

6. listopadu 2026,  aktualizováno  16:20

Stočený tachometr má až 40 procent ojetých vozů na trhu

ilustrační snímek

Na trhu ojetých aut je 33 až 40 procent vozů se stočeným tachometrem. Počet ujetých kilometrů je nejčastěji snížený o 100 000 až 115 000 kilometrů.

6. listopadu 2026

Europoslanci podpořili mírnější emisní cíle aut. Spalováky vyhráno nemají

První plenární zasedání nového europarlamentu ve francouzském Štrasburku (16....

Europoslanci z výboru EP pro životní prostředí (ENVI) podpořili zmírnění emisních cílů pro nová osobní auta a dodávky. V roce 2035 by výrobci museli snížit emise CO2 u osobních aut o 87,5 procenta a...

6. listopadu 2026

Test dětských sedaček. Dvě selhaly v crashtestu, další obsahují jedy

Premium
Německý autoklub ADAC testoval dětské autosedačky

Nový podzimní test dětských autosedaček, který připravily německý autoklub ADAC, rakouský ÖAMTC a jejich partnerské organizace, ukázal, že ani dražší výrobek nemusí automaticky znamenat bezpečnou...

5. listopadu 2026

Pneuservisy čekají nápor. Čínské gumy zdražily, prémiové naopak zlevnily

ilustrační snímek

Na zimní nebo celoroční pneumatiky mělo na konci října přezuto 54,7 procenta řidičů, což je o 7,5 procentního bodu méně než loni. Z toho 43,7 procenta řidičů má přezuto na zimní a 11 procent na...

5. listopadu 2026

Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood

Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...

5. listopadu 2026

Automobilky vyzývají zákonodárce v USA k trvalému zákazu čínských aut

ilustrační snímek

Skupina reprezentující významné automobilky působící ve Spojených státech vyzvala americké zákonodárce, aby příští týden schválili trvalý zákaz čínských automobilů v USA.

4. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

4. listopadu 2026  11:30

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×