V Evropě je zralých na zavření až osm autotováren, jedou na půl plynu

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.

Automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent, uvádí poradenská společnost. A zdůrazňuje, že závody, které pracují na méně než tři čtvrtiny kapacity, firmám snižují zisky. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity.

„Evropští výrobci automobilů v příštích letech ztratí jeden až dva miliony vozidel ve prospěch čínských značek,“ uvedl generální ředitel AlixPartners v Německu Fabian Piontek. „Čínští výrobci automobilů dosáhnou letos v Evropě tržního podílu kolem pěti procent,“ dodal.

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

„Studie společnosti Jefferies předpověděla, že čínské značky budou do roku 2028 pravděpodobně představovat až 6 % evropské automobilové produkce, což znamená asi 860 000 vozidel. BYD, která dokončuje továrny v Maďarsku a Turecku, a Chery, která přebírá bývalou továrnu Nissanu v Barceloně, zvýší svou produkci nejrychleji,“ uvádí magazín Autoweek.

Zavřít továrnu je nákladné a vyžaduje dlouhá vyjednávání s vlivnými zástupci zaměstnanců. AlixPartners odhaduje, že uzavření velké továrny s přibližně 10 000 zaměstnanci s sebou nese náklady přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy Kč). Celý proces může trvat jeden až tři roky, připomíná Bloomberg.

„V Německu mohou rozhodnutí blokovat i zástupci zaměstnanců, kteří zasedají v dozorčích radách společností, jako jsou VW Group a Mercedes-Benz. Vedoucím pracovníkům VW loni trvalo měsíce, než dosáhli dohody s odborovými představiteli o úsporách nákladů, a nakonec ustoupili od plánů na první uzavření továren VW v Německu. Konečná dohoda zahrnovala snížení kapacity a snížení počtu zaměstnanců o 35 000,“ píše Autoweek.

ANALÝZA: Německý obr ničí sám sebe. Boj Volkswagenu o přežití a válka s odbory

Evropské automobilky po desítkách let trvajícího růstu ruší tisíce pracovních míst a omezují výrobu, poptávka se nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19. Volkswagen tento měsíc na týden uzavřel závod v německém Zwickau, zatímco Stellantis dočasně pozastavuje výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že odbyt aut v Evropě se loni zvýšil pouze o 0,9 procenta na necelých 13 milionů vozidel. Pro srovnání, v předcovicových letech vystoupaly evropské prodeje až na patnáct milionů aut. Čínské značky jako BYD a SAIC Motor by do roku 2030 mohly získat desetiprocentní podíl na trhu, což zvýší tlak na snižování kapacit, uvádí AlixPartners.

Podle poradenské firmy jsou automobilové továrny obecně ziskové, pokud jsou navrženy tak, aby ročně vyrobily alespoň 250 000 vozidel. Pokud by čínští výrobci do roku 2030 prodávali v Evropě přibližně dva miliony automobilů ročně, přebývalo by na kontinentě podle výpočtů AlixPartners asi osm továren.

