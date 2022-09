Čína a Kalifornie vypínají nabíječky autům na baterky, je málo elektřiny

Evropu omezení nabíjení nemine Evropská komise tento týden detailněji popsala svůj plán na řešení současné energetické krize. Počítá s povinným snížením spotřeby v těch nejvytíženějších hodinách. Strategie představená hlavním ideologem Bruselu v otázce Green Dealu Fransem Timmermansem chce snížit celkovou spotřebu elektřiny a zavést její povinné omezení ve vybraných částech dne. Navrhuje proto, aby členské země Evropské unie v nejvytíženějších hodinách povinně omezily spotřebu elektřiny o pět procent. Celkovou spotřebu doporučuje snížit o desetinu. Základním kritériem je totiž podle Evropské komise citelné snížení poptávky (čtěte dále). Švýcarští Zelení po letech mohutné propagace elektromobilů nyní nově doporučují řidičům, aby auta nechali doma a šli pěšky nebo na autobus. Magazín Ticinonline cituje Kurta Eggera: „Pokud bude v budoucnu ještě větší potřeba elektřiny, majitelé elektromobilů by neměli mít možnost dobíjet svá auta. Třetinu nebo polovinu roční spotřeby elektřiny rodiny mají na svědomí elektromobily,“ řekl Egger s tím, že roční spotřeba elektřiny se u aut na baterie zvýšila o 10 až 15 procent. Podle švýcarského politika nastal čas zvrátit trend: „Musíme šetřit elektřinou a musíme to udělat, aniž bychom někomu ublížili“. K Eggerovi se přidala i jeho stranická kolegyně Katharina Prelicz-Huberová, podle níž „bez ohledu na to, zda jde o škodlivý spalovací motor, nebo o ekologičtější elektromobil, musí obyvatelstvo přejít na veřejnou dopravu, na kola. Nebo chodit, kdykoli je to možné, pěšky.“