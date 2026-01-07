Přestupný rok automobilových šéfů. Měnili se jako letní gumy za zimní

Premium

Fotogalerie 38

Rok 2025 se do historie zapíše jako sezona velké personální obměny šéfů automobilek. | foto: AI/Gemini

Vladimír Löbl
Pozice automobilového šéfa byla v loňském roce možná ještě méně bezpečným řemeslem než práce pyrotechnika. V top managementech sice panuje „náledí“ celoročně, ale uplynulá sezona již hodně připomínala spíše reality show Survivor. Rok 2025 se do historie zapíše jako rok velkého personálního třesku. Kde všude nastaly změny a „tekla krev“?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když dříve nastoupil šéf do čela velké automobilové značky, bylo to skoro jako zvolení papeže. Doba, kdy se v čele automobilek sedělo za zásluhy, ovšem skončila. Dnešní automobilový průmysl je brutální aréna. Žádná zásluha není dost velká a žádné jméno dost zvučné. Křesla generálních ředitelů i šéfdesignérů se třesou v rytmu klesajících prodejů a rok 2025 se do historie zapíše jako rok velkého personálního třesku.

I více než tři roky poté, co odstoupil z funkce šéfa, zůstal jakožto poradce nejlépe placeným zaměstnancem wolfsburského koncernu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Nejčtenější

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana...

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu...

7. ledna 2026

Přestupný rok automobilových šéfů. Měnili se jako letní gumy za zimní

Premium
Rok 2025 se do historie zapíše jako sezona velké personální obměny šéfů...

Pozice automobilového šéfa byla v loňském roce možná ještě méně bezpečným řemeslem než práce pyrotechnika. V top managementech sice panuje „náledí“ celoročně, ale uplynulá sezona již hodně...

7. ledna 2026

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

Ceny roku 2025 podcastu V autě

Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili...

6. ledna 2026

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

5. ledna 2026,  aktualizováno  13:01

Hybrid s manuálem Honda CR-Z je unikát každým coulem. Bazarovky se nebojte

Premium
Honda CR-Z

Japonské automobilky jsou známé svým neortodoxním přístupem k řešení různých technických požadavků. Někdy se z toho stane hit, jindy šlápnou vedle. Například Toyota a její hybridní Prius vlastně...

5. ledna 2026

Změny pro řidiče 2026: méně papírování a zbytečných návštěv úřadů

Autoškola pro řidiče motocyklů, aut, autobusů, náklaďáků a zemědělských strojů

Od nového roku mohou prvořidiči usednout za volant hned po úspěšném složení zkoušky. To je jedna z mnoha změn pro řidiče v roce 2026, které připravilo ministerstvo dopravy. Většina přináší méně...

5. ledna 2026

Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu

Tu pozitivní bilanci si majitelé nazdobených náklaďáků dokázali udržet....

Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...

4. ledna 2026

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

3. ledna 2026

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

3. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslouchejte, jak řve

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Martin Prokop odstartuje v sobotu třetího ledna do své další dakarské rally. Český závodník, kterému čte itinerář navigátor Viktor Chytka, patří mezi absolutní špičku v kategorii automobilů. Letos...

2. ledna 2026

Autovidea, která vás baví: svezení unikáty a návštěva v mučírně škodovek

Škoda 200 RS

V autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve většině z nich bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se na výběr těch, která vás zaujala.

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.