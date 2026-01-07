Když dříve nastoupil šéf do čela velké automobilové značky, bylo to skoro jako zvolení papeže. Doba, kdy se v čele automobilek sedělo za zásluhy, ovšem skončila. Dnešní automobilový průmysl je brutální aréna. Žádná zásluha není dost velká a žádné jméno dost zvučné. Křesla generálních ředitelů i šéfdesignérů se třesou v rytmu klesajících prodejů a rok 2025 se do historie zapíše jako rok velkého personálního třesku.
I více než tři roky poté, co odstoupil z funkce šéfa, zůstal jakožto poradce nejlépe placeným zaměstnancem wolfsburského koncernu.