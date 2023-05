O výměnu řidičáku raději zažádejte online, úřady jsou přetížené

Návštěva úřadu je něco, co si každý raději odpustí. Někdy však není zbytí. Naštěstí je možné návštěvu co možná nejvíce zkrátit, a to pomocí online žádosti. O nový řidičák je možné požádat až tři měsíce před koncem platnosti toho starého.