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Máte správný a platný řidičák? Zkontrolujte si to před dovolenou s předstihem

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V Česku řidičáky u sebe vozit nemusíme. Ale když ho zapomenete doma před dovolenou, může to být problém. A ne na každou cestu vám stačí kartička, kterou máte doma.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Využíváte možnosti nevozit u sebe doklady od auta? V Česku takovou možnost máme, ostatně, policie si veškeré údaje o vás a vozidle umí najít podle registrační značky. Během pár sekund tak ví, zda máte vůz pojištěný, zda máte platný řidičák, ale třeba i to, jestli máte platnou STK.

Nicméně v zahraničí to takto nefunguje. V prvé řadě připomínáme, že veškeré doklady od auta, tedy řidičák, techničák a ideálně i zelenou kartu musíte mít u sebe. A vše musí být platné. Ohledně zelené karty je pravdou, že by vám při cestách po EU měla stačit její elektronická verze. Doporučujeme ale vzít s sebou i její klasickou, tedy papírovou podobu.

A ještě před cestou, a v dostatečné době, si zkontrolujte, zda vám náhodou nekončí platnost řidičáku. Do konce prázdnin čeká výměna na skoro půl milionu motoristů. Nejvíce dokladů skončí v srpnu, konkrétně 54 216, dále v červnu (52 729) a v říjnu (51 306). Vysoké počty připadnou také na červenec (48 950), září (47 895) a listopad (47 556).

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Z regionálního pohledu se výměna letos nejvíce týká Středočeského kraje, kde zbývá vyměnit 65 394 průkazů. Následují Jihomoravský kraj s 49 573 doklady, Praha s 49 076 a Moravskoslezský kraj s 46 994 průkazy. Naopak nejnižší počet evidují v Karlovarském kraji, kde do konce roku skončí platnost 11 745 řidičských průkazů.

Někde klasický řidičák nestačí

Po cestách v rámci EU vám stačí běžný řidičák, který máte. Ovšem mimo EU stačit nemusí, záleží ale na tom, zda daná země uznává český řidičský průkaz nebo zda je signatářem alespoň jedné z mezinárodních úmluv o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949) či nikoliv.

Vídeňská úmluva (z roku1968)

Země, které jsou signatáři Vídeňské úmluvy, uznávají mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle této úmluvy. Platnost tohoto mezinárodního řidičského průkazu je maximálně 3 roky. Mezi tyto země patří například Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Izrael, Jihoafrická republika, Egypt, Vietnam, Thajsko, Kuba, Maroko, Rusko a další.

Ženevská úmluva (z roku 1949)

Země, které jsou signatáři Ženevské úmluvy, uznávají mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle této úmluvy. Platnost tohoto mezinárodního řidičského průkazu je maximálně jeden rok. Mezi tyto země patří například Austrálie, Japonsko, Nový Zéland, Jižní Korea, Kanada, Spojené státy americké a další.

„V některých zemích je nutné mít mezinárodní řidičský průkaz i přesto, že uznávají český řidičský průkaz. Například v Monaku je pro vjezd dostačující český řidičský průkaz, ale v autopůjčovnách může být vyžadován mezinárodní průkaz. Pokud plánujete cestu do země, která není signatářem ani jedné z úmluv, je nutné se řídit místními zákony, které mohou vyžadovat místní řidičský průkaz nebo splnění dalších podmínek,“ upozorňuje ministerstvo dopravy.

Při výměně českého řidičáku dnes už nemusíte na úřad. Kvůli mezinárodnímu řidičáku se ovšem návštěvě nevyhnete. Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je totiž nutné podat osobně. Můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt zde.

S sebou musíte mít platný řidičák, občanku a jednu průkazovou fotografii. Ano, pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále nutné předkládat papírovou fotografii. Na místě jen vyplníte žádost a doklad vám bude vydán na počkání. Jen počítejte se správním poplatkem 200 Kč. A závěrem připomínáme, že na místě vaší dovolené budete potřebovat oba doklady, jak mezinárodní řidičák, tak ten český. Mějte tedy u sebe oba.

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