Martin Macík, František Tomášek a David Švanda to zvládli, dojeli silně do cíle a v průběžném pořadí se posunuli na druhé místo. Poslední desítky kilometrů dojížděli po třetím defektu na ráfku.
Mezi kamiony se přetahovali o vítězství Aleš Loprais s Martinem Macíkem, nakonec byl nejrychlejší Nizozemec Mitchel van den Brink, který si tak upevnil vedení. Loprais byl druhý, Macík čtvrtý a Martin Šoltys šestý. V průběžném pořadí ztrácí Macík na loni druhého Van den Brinka 8:21 minuty, Loprais je o dalších 33 sekund zpět.
„Od začátku jsme nasadili tempo, docela jsme to rvali, ale pak přišel z ničeho nic defekt. Vyměnili jsme gumu a myslíme, že jsme byli pořád na druhém místě,“ uvedl Macík.
Následně jej ovšem přibrzdily další dva defekty. A protože posádky mají jen dvě náhradní pneumatiky, musel zkoušku dojet na ráfku. „Posledních 27 km po ráfku, sevřené prd... A nebyl za námi nikdo, kdo by nám pomohl. Jsme rádi, že jsme to dovalili do cíle, protože to byl souboj nervů,“ řekl Macíkův navigátor František Tomášek.
Dakarská rally má letos 13 etap, 7 906 km celkové trasy, z toho 4 748 km ostrých měřených úseků. Dobrodružství napříč saúdskou pouští odstartovalo 3. ledna v přímořském městě Yanbu, kde bude také cíl o dva týdny později, 17. ledna. Na závodníky čekají dvě maratonské etapy, náročné duny, kamenité pasáže i nové formáty bivaků.
„Pro 7. ročník Dakaru v Saudské Arábii organizátoři připravili jednu z nejnáročnějších tras v historii – nejen co do délky, ale i rozmanitosti terénu, fyzického a technického nasazení. Vůbec poprvé budou mít motorky a auta oddělené tratě během čtyř etap a zároveň se opět vrací koncept tzv. refuge bivouac, tedy maratonských etap s minimálním zázemím,“ dodává Macíkův tým MM Technology.
