Solární panel a lithiová baterie musí odpovídat skutečné spotřebě
Základem energetické soběstačnosti je správný výpočet. Výkon ve wattech (W) vynásobený dobou provozu v hodinách udává celkovou spotřebu v watthodinách (Wh). Zatímco běžný notebook (spotřeba cca 300 Wh za 5 hodin) nebo střešní ventilátor (240 Wh za 8 hodin) baterii příliš nezatíží, klimatizace (až 5 600 Wh za 8 hodin) nebo indukční plotýnka (600 Wh za 20 minut) vyžadují enormní množství energie.
Rozdíly panují také u akumulátorů. Běžná LiFePO4 baterie s napětím 12,8 V a kapacitou 100 Ah uloží přibližně 1 280 Wh využitelné energie a váží kolem 14 kg. Při instalaci lithia je však nutné hlídat dvě věci:
- Ochrana před mrazem: Mnohé lithiové baterie se nesmí nabíjet při teplotách pod 5 °C, jinak hrozí jejich trvalé poškození. Pro zimní provoz je nezbytná vyhřívaná baterie nebo teplotní čidlo s blokací nabíjení.
- Ochrana alternátoru: Nízký vnitřní odpor lithia způsobuje velký odběr proudu během jízdy. Systém proto vyžaduje DC–DC nabíječku (booster), která proud usměrňuje a chrání alternátor před přehřátím.
O dobíjení na stání se starají solární panely řízené MPPT regulátorem. Pevný střešní panel vyrábí energii bez obsluhy i za jízdy, jeho výkon ale klesá při zastínění stromem. Přenosný skládací panel lze postavit přímo na slunce, zatímco auto zůstává ve stínu, nevýhodou je však nutnost rozkládání a riziko krádeže.
Tip
Výnos solárních panelů výrazně mění roční doba, sklon i zeměpisná poloha. Pro přesné plánování off-grid systému se vyplatí využít oficiální modelovací nástroj Evropské komise PVGIS, který zohledňuje sklon, baterii i denní spotřebu.
Powerstation, nebo pevná instalace? Každé řešení má jiné slabiny
Při vybavování elektroinstalace volí karavanisté dvě cesty:
- Přenosná bateriová stanice (powerstation): Spojuje baterii, BMS, MPPT regulátor i měnič napětí v jedné skříni. Výhodou je rychlá instalace bez nutnosti zásahů a možnost využití mimo auto (např. na chatě). Nevýhodou bývá vyšší hmotnost, horší opravitelnost (porucha jedné součásti vyřadí celý přístroj) a často omezený 12V výstup. Pro napojení na centrální rozvod auta je nutné hlídat výstupní proud alespoň 30 A.
- Pevná modulární instalace: Skládá se ze samostatných komponent. Nabízí dimenzování přesně na míru, snadnější servis jednotlivých dílů i napojení na palubní sítě. Vyžaduje však odborný návrh, kvalitní kabeláž a jištění.
Pro spolehlivý chod 12V i 230V okruhů je klíčový správný návrh kabeláže i oživovací fáze. Pokud plánujete svépomocnou vestavbu nebo přestavbu, profesionální servis a montáže doplňků zajistí, že celá soustava bude fungovat bezpečně a bez rizika požáru.
Klimatizace, Starlink a indukce přinášejí komfort, ale rychle vyčerpají baterii
Vysoký komfort na cestách si žádá odpovídající energetické zázemí.
- Kompresorová lednice: Nabízí spolehlivé chlazení i v náklonu se spotřebou kolem 45 W během provozu. Pro celoroční off-grid provoz je dnes standardem.
- Klimatizace: Střešní nebo vestavná klimatizace dokáže interiér reálně ochladit, její vysoký příkon (500–700 W) ale rychle vyčerpá běžné baterie. Bez obří bateriové banky (nad 4–5 kWh) nebo připojení k 230V síti v kempu funguje jen krátkodobě.
- Internet Starlink Mini: Přenosný satelitní terminál zajišťuje rychlé připojení v místech bez mobilního signálu 4G/5G se spotřebou přibližně 15 až 30 W. Potřebuje však přímý výhled na oblohu a napájení přes USB-C Power Delivery.
- Vaření na indukci: Eliminace plynu v autě vyžaduje výkonný čistě sinusový měnič (alespoň 2 000 W) a dimenzované bateriové rozvody pro proudy přesahující 160 A při 12V architektuře.
Nezapomeňte na hmotnost, bezpečnost a chytré úložné prostory
Při instalaci doplňků vyvstávají tři často opomíjené faktory:
- Užitečná hmotnost a nápravy: Pevné markýzy, střešní klimatizace, nosiče kol a motorek i baterie váží desítky kilogramů. Snadno tak překročíte legislativní limit 3,5 tuny nebo povolené zatížení zadní nápravy. Stav naloženého auta je nutné pravidelně kontrolovat na váze.
- Bezpečnost v interiéru: Všechny těžké předměty a bateriové stanice musí být pevně ukotveny. Uvnitř vozu by nikdy neměl chybět samostatný kouřový hlásič, náležitě certifikovaný CO detektor a tlakové čidlo TPMS na ventilkách kol.
- Fyzická úložiště: Přehlednost v garáži a obytném prostoru zajistí výsuvná plata, zásuvky v podlahách, modulární boxy a protiskluzové vložky. Pro ochranu před vlhkostí a poškozením citlivé elektroinstalace se vyplatí provádět pravidelné revize a servis obytných vozů, které odhalí případné netěsnosti v konstrukci dříve, než napáchají škody.
Budujte obytný vůz na míru svým cestám, ne trendům
Nezávislost na cestách není o tom nakoupit nejstarší nebo nejvyspělejší techniku na trhu, ale přesně trefit poměr mezi vlastní spotřebou, hmotností auta a rozpočtem. Pokud cestujete hlavně od jara do podzimu a stačí vám svítit, chladit pivo a nabít telefon, postačí vám kompaktní solár a lithiová baterie se základní kapacitou. Jestliže ale v autě pracujete, chcete v létě chladit klimatizací a vařit na indukci, bez promyšlené bateriové banky a odborného návrhu se neobejdete.
Ať už se pustíte do drobného vylepšení, nebo kompletní přestavby, myslete na to, že elektřina a plyn v obytném voze vyžadují maximální preciznost. Pokud si nejste jistí správným dimenzováním kabely či zapojením, profesionální servis a montáže doplňků vám ušetří spoustu nebezpečných pokusů a omylů.
Obsah vznikl ve spolupráci s Nomivans.