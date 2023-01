Powerbanka je skoro zázrak. Malá krabička nastartuje i úplně „mrtvé“ auto

Říká se jim startovací powerbanky a nejsou o moc větší než staré známé krabičky, z nichž si občas dobíjíme mobily, když jsme mimo civilizaci s elektrickými zásuvkami. Dvě klíčové věci však mají jinak: disponují mnohem větší kapacitou, a hlavně speciálním konektorem pro připojení startovacích kabelů. Ty jsou kratičké, aby proudové ztráty byly co nejnižší, a na konci mají zubaté svorky, jimiž se přicvaknou na póly baterie.

V nabídce internetových obchodů jich najdete mnoho, nejlevnější přitom stojí jen kolem 1 300 Kč. To bývají ty nejjednodušší powerbanky, většinou bez displeje, který ukazuje míru nabití; třeba v případě námi zakoupeného výrobku značky Baseus displej supluje svítící kroužek se čtyřmi výsečemi, plné nabití znamená svítící všechny čtyři. V praxi to funguje, displej bychom ovšem přece jen přivítali víc. K samotnému nabití postačí obyčejný USB kabel připojený k počítači nebo k mobilní nabíječce (ostatně k mnoha powerbankám nic jiného než kablík nedostanete), do plna to trvá tři až čtyři hodiny.

Powerbanka obsahuje lithium-polymerovou baterii Li-Pol s kapacitou 10 tisíc miliampérhodin (mAh), která umí pro nastartování vygenerovat proud 1 000 ampérů, což je dostatečná hodnota pro nastartování benzinového motoru o obsahu šesti litrů nebo 3,5litrového dieselu. Výrobce tvrdí, že na jedno nabití zvládne powerbanka až 50 startů. A bát se není třeba ani práce v mrazu (jinak by koneckonců takový výrobek nedával smysl), garantována je funkčnost do minus 20 stupňů Celsia. Nehrozí ani, že byste dostali nějakou ránu, startovací zdroje jsou vybaveny systémem ochrany proti přetížení a zkratu.

Takzvané jump startéry umožňují kromě startování i nabíjení telefonů nebo tabletů, k některým powerbankám dostanete i sadu nejrůznějších koncovek k nabíjení notebooků. Ty k našemu Baseusu přiloženy nebyly, umožňuje pouze nabíjení pomocí USB kabelu (výstup USB-A a USB-C). Ten druhý slouží i k nabití powerbanky. Powerbanka disponuje také vestavěnou svítilnou, abyste na připojování k baterii viděli i za tmy.

Lepší powerbanky nabízejí ještě vyšší startovací proud, třeba 4 000 ampérů, ochranu proti nepřízni počasí (IP 65), nízké samovybíjení (30 procent za rok) a až 80 startů na jedno nabití baterie. Třeba přístroj za pět tisíc korun dokáže vygenerovat startovací proud 2 000 ampérů, výrobce tvrdí, že nastartuje diesely do obsahu šesti litrů, benzinové motory do osmi litrů objemu, což už stačí i na nahození dodávky či náklaďáku. Pokud máte jen běžné osobní auto, není nutné příliš utrácet, svou práci odvede i ta nejlevnější powerbanka, jak vidíte ve videu.

Jednoduché připojení zvládne úplně každý

Výrobci se chlubí, že jejich přístroje zvládnou mezi jedním až třemi tisíci nabíjecími cykly, v praxi takovou výdrž nepředpokládáme, po zkušenostech s běžnými powerbankami jim nedáváme životnost delší než dva tři roky. To je však s ohledem na cenu víc než akceptovatelné. Samozřejmě, že aby powerbanka mohla plnit svou funkci, bude nutné udržovat ji nabitou, a hlavně ji mít v případě potřeby u sebe.

Samotná manipulace s nabíječkou je prajednoduchá, jak ukazuje i video. Nejprve připojíte konektor nabíjecích kabelů (výrobce používá termín svorka) do zdířky v powerbance. Na minidispleji kabelů začnou problikávat dvě diody, zelená a červená – to však zatím ještě nic neznamená. Podíváte se, který pól na baterii je plusový (+) a který minusový (−), a jako první připojíte plusový (červený) kabel k plusové svorce, jako druhý analogicky černý kabel k minusové svorce. Sednete do auta, nastartujete a okamžitě powerbanku odpojíte. A to je vše – teď bude třeba s autem ujet alespoň pár kilometrů, aby se baterie dobila. Kdyby vám auto náhodou „chcíplo“, nic se neděje, máte přece s sebou tuto „zázračnou“ powerbanku...

Pozor na skutečné důvody vybíjení

„Tyto power boostery, tedy vlastně kumulované zásobníky energie, jsou neocenitelné ve chvíli, kdy je startovací moment baterie natolik nízký, že už neroztočí startér. Ale pozor, neslouží pro oživení nebo opravu autobaterie. Ani ji nenabijí, energie z nich směřuje k alternátoru, nikoliv do baterie. Ta je pouze místem pro připojení powerbanky,“ vysvětluje Jindřich Krejčí, šéf projektu servisů ProfiAuto.

Po každém takovém „powerbankovém“ startu je podle něj dobré buď absolvovat delší trasu, aby se akumulátor stihl dobít, nebo jej po příjezdu domů nechat alespoň 12 hodin nabíjet na k tomu určené nabíječce.

Každý výrobce powerbanky uvádí, na jaký typ baterie se jeho zařízení hodí (baterie olověné, gelové, AGM s pevným elektrolytem). „Vysoký proud, který jde například do olověné baterie s kyselinou, může po několika opakovaných startech nastartovat sulfataci baterie,“ upozorňuje Krejčí. A právě časté starty slabších baterií lidé v praxi často praktikují, svědčí o tom recenze na powerbanky na internetových fórech. Často se tak zastírá skutečná příčina vybíjení autobaterie. „Baterie se vybíjí z nějaké příčiny, často to bývají dodatečně montované GPS sledovače, špatně zapojené osvětlení a podobně. Je potřeba navštívit servis, který speciálním zařízením přesně zjistí poslední maximální nabití, v jaké kondici je baterie pod zátěží, kvalitu jejího dobíjení i stav alternátoru. Může to být drobnost, na kterou nebereme moc zřetel, třeba znečištěné plusové a minusové svorky,“ uzavírá Krejčí.