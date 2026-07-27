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Popelníček, manuál i rezerva. Z aut mizí běžné i kdysi prestižní věci

Martin Šidlák
Ceníky aut, čítající dříve často i několik stránek příplatkové výbavy, se poslední dobou zjednodušují. Kvůli zkrácení dodacích lhůt a zjednodušování výroby se jednotlivé prvky výbavy často skládají do paketů, některé části výbavy či různých doplňků mizí úplně, ať už jde o popelníky, manuální převodovky nebo noční vidění. Důvody jsou různé.

Z výbav automobilů mizí některé výbavové prvky ať už proto, že se technicky přežily, jsou moc drahé na výrobu nebo o ně zákazníci neměli velký zájem. A týká se to jak prémiových, tak i mainstreamových značek.

Kožená sedadla vyšší výbavy dobře vedou I pěkně vypadají
Chevrolet Corvette C3: Výbava této C3 je zajímavá. Nechybí v ní kožené čalounění, otáčkoměr ani elektrické spouštění dveřních skel.
S novým modelovým rokem dostala Octavia také další prvky výbavy, třeba parkovací kameru.
Standardní výbavou je trochu překvapivě skleněná střecha, tedy prvek, který kvůli své váze a nezbytným výztuhám zvyšuje celkovou hmotnost i těžiště.
V interiéru přibyla nová výbava a také ještě větší přístrojový panel, dodávaný na přání. Jiný je také volant s řadou ovládacích prvků.
15 fotografií

„Díky širokým možnostem konfigurace vozů Volkswagen dochází k průběžným úpravám nabídky jednotlivých prvků výbavy a příslušenství. Některé položky proto již není možné objednat, a to zpravidla z důvodu nízké poptávky ze strany zákazníků nebo ukončení jejich výroby ze strany výrobce,“ vysvětluje mluvčí českého zastoupení značky Lenka Vaňková.

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„Na českém trhu jsme v posledních letech z těchto důvodů ukončili například možnost objednání nezávislého topení pro model Touran nebo kuřácké sady pro model T‑Roc. U menších modelů, jako jsou Polo, Taigo či T‑Cross, zákazníci dlouhodobě neprojevovali zájem například o kožená sedadla nebo ochranný kryt převodovky. Pro všechny osobní modely Volkswagen již rovněž není možné objednat celoroční pneumatiky. V některých případech jsou změny v nabídce dány přímo rozhodnutím výrobce. To se týká například manuálních převodovek u modelů T‑Roc, Tiguan, Tayron a nového Passatu, které jsou nyní standardně dodávány výhradně s automatickou převodovkou DSG.“

Důvodů je ale víc. „Obecně ubývá chromu všude, ať již z venku, nebo zevnitř. Nahrazují jej osvětlené LED pásky, hlavní důvod je udržitelnost,“ přidává jeden důvod u designového doplňku mluvčí BMW Česká republika David Haidinger. „Ubývá také manuálních převodovek. BMW obecně říká – rádi je budeme nabízet, ale musí je někdo kupovat. To se bohužel v Evropě neděje. Méně se také používají pneumatiky s run-flat technologií, místo toho jsou jiné „tyre repair kity“, které umožňují dofukovaní i za jízdy. Zákazníci obecně negativně hodnotili komfort, což je logicky dané konstrukcí pneumatiky. Nadále se nerozvíjí ovládání gesty.“

Škrty přicházejí z Japonska

Pohled na komfortní a čistě funkční prvky výbavy, které v posledních letech tiše opustily ceníky, může být zajímavá sonda do toho, jak se mění automobilový svět a preference zákazníků. „U značky Subaru je tento vývoj specifický, a myslím že nejen u Subaru. Tento třend se objevuje u všech japonských či zámořských výrobců, protože zde se povětšinou sází na tzv. pevné stupně výbavy (u nás Active, Comfort, Executive, Touring) přímo z výroby, neexistuje možnost velké personifikace, protože je logistika delší a je tak málo prostoru na customizaci pro konečného zákazníka. Takže k žádnému velkému „vyškrtávání“ prvků na přání pro český trh nedochází u nás na lokálním importu, ale změny přicházejí spíše globálně z Japonska,“ popisuje specifický pohled na věc Zdeněk Zikmund z českého zastoupení značky,

„Když se podíváme na poslední roky, tak kromě klasické ruční brzdy zmizely třeba klasické zapalovače a popelníky. To je plošný trend, který neminul ani Subaru. Zapalovače nahradily 12V zásuvky a masivní nástup USB portů. Popelník jako vestavěný prvek zcela zmizel, v případě zájmu ho však stále dokážeme zákazníkům nabídnout jako přenosný prvek příslušenství do držáku nápojů. S příchodem nejnovější generace multimediálních systémů s velkými vertikálními displeji v modelech Outback, Forester a Crosstrek CD mechaniky uvolnily místo plné konektivitě a sdílení CarPlay a Android Auto. V drtivé většině případů jsou důvodem změn moderní trendy a kombinace nižšího zájmu ze strany moderních řidičů (v případě CD a zapalovačů) a technologického pokroku, kdy starší řešení uvolňují prostor pokročilé bezpečnostní elektronice a vykazují zároveň nižší náklady (CD přehrávače),“ vysvětluje.

Další pohled přidává mluvčí Kia Czech Kateřina Vaňková Jouglíčková: „Obecně platí, že z nabídky mizí hlavně prvky, o které je nižší zájem, nebo které již neodpovídají současnému způsobu používání moderních vozidel. Nahrazují je technologie, které přinášejí vyšší komfort, lepší konektivitu, bezpečnost nebo efektivnější využití prostoru,“ popisuje.

„Na českém trhu můžeme jako ilustrativní příklady uvést například tyto prvky: Klasické USB porty postupně ustupují modernějšímu standardu USB-C. AUX vstup je dnes už v podstatě minulostí. V době bezdrátového připojení telefonů, streamovacích služeb a pokročilé konektivity ztratil význam a nahradilo jej především Bluetooth připojení, USB porty a moderní infotainmentové systémy. Kuřácká sada z nabídky postupně mizí, protože o ni dlouhodobě výrazně klesá zájem. Ruční mechanická parkovací brzda je v řadě novějších vozů nahrazena elektronickou parkovací brzdou. Klasické žárovkové osvětlení (sada žárovek) postupně nahrazují LED technologie, které jsou úspornější, mají delší životnost a zároveň umožňují modernější světelný podpis vozidla,“ popisuje.

„Klasické střešní antény byly v mnoha případech nahrazeny takzvanou žraločí ploutví. Chladicí schránka před spolujezdcem dnes není tak častá jako dříve. Její význam klesl s tím, jak se změnily priority ve využití interiéru a jak se zlepšily samotné klimatizační systémy. V praxi ji tak spíše nahrazují efektivnější systémy klimatizace a jiné komfortní prvky. Schránka na brýle se u některých modelů či generací dostala do pozadí ve prospěch jiných technologií a funkcí v prostoru stropního modulu,“ dodává Kateřina Vaňková Jouglíčková.

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Konec nočního vidění

Další detaily doplňuje Radka Matthey z českého Peugeotu: „Nemáme žádná oficiální data o tom, že by se nějaké doplňky výbavy přestaly nabízet z nedostatku zájmu. Nicméně důvody pro vyřazení určitých doplňků z nabídky mohou být různé – nahradí je jiné technologie, ekologické důvody, vysoká cena apod. Příkladem je například kožené čalounění, které jsme dříve nabízeli i u malých modelů jako 208 nebo 2008, dnes už jej nenabízíme ani u modelů segmentu C jako 308 a 408. Důvod je nejen ekologický ale i změna preferencí zákazníků a vysoká pořizovací cena. Dále se jedná o park assist – automatické parkování, které jsme nabízeli napříč modelovou řadou. Dnes už není v nabídce, protože zákazníci preferují spíše parkovací kamery se záběrem 180 či u některých modelů i 360 stupňů. Zmizela také béžová a další světlá čalounění. Důvodem může být i to, že nebyly moc praktické na údržbu a z toho důvodu je klienti neobjednávali. U modelů 508, 3008 a 5008 jsme v minulosti nabízeli systém nočního vidění, který už nemáme. Důvodem k zrušení mohla být vysoká cena. Například v roce 2020 u modelu 3008 stál systém 38 tisíc korun a dal se objednat pouze k verzi GT, která tvořila jen cca 5 % prodeje 3008.“

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Konec nočního vidění jako příplatkové výbavy potvrzuje i Jiří Rozkošný z Audi: „Aktuálně noční vidění nabízí jen model Q8, případně v doprodeji druhá generace Q7 – ale tam už jsou k dispozici jen skladové vozy. Mizí také manuální převodovky, světla s halogenovými žárovkami a končí laserové světlomety – v tomto případě je trend směrem k dokonalejším digitálním matrixům, které sice nemají takovou dosvitovou vzdálenost, ale pokrývají širší a častější spektrum využití.“

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