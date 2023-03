VW získá v USA dotaci 30 miliard na továrnu na elektrické terénní Scouty

Zákon schvalující téměř třicetimiliardovou státní pobídku v pondělí podepsal guvernér státu Jižní Karolína Henry McMaster. Projekt by také mohl získat až 180 milionů dolarů na daňových úlevách na rozvoj pracovních míst, řekl podle agentury Reuters ministr obchodu Jižní Karolíny Harry Lightsey.

Volkswagen loni v květnu sdělil, že ve Spojených státech znovu uvede off-roadovou značku Scout. Bude nabízet nové elektrické pick-upy a SUV. Firma doufá, že tak nakonec vytvoří 4 000 pracovních míst a ročně bude vyrábět 200 000 vozidel Scout.

Stavět by se mělo začít v polovině letošního roku a zahájení výroby se předpokládá do konce roku 2026. Volkswagen naposledy prodával pick-up ve Spojených státech na začátku 80. let.

Volkswagen se rozhodl oprášit jméno Scout, na které pro USA vlastní práva od doby, kdy získal výrobce užitkových vozů Navistar. Někdejší americkou značku International Harvester Scout, která v 60. až 80. letech vyráběla robustní off-roady a pick-upy.

Značka Scout bude znovu jako nezávislá společnost se sídlem v USA, první prototypy mají být představeny v letošním roce a sériová výroba by se měla rozeběhnout v roce 2026.

V Jižní Karolíně už sídlí americká divize německé automobilky BMW, která tam má co do objemu největší závod. V tomto státě se nachází také více než 500 společností souvisejících s automobilovým průmyslem, který tam dává práci 75 000 zaměstnanců.

Volkswagen posiluje přítomnost na americkém kontinentě. Minulý týden firma oznámila, že v kanadské provincii Ontario postaví svou první továrnu na baterie pro elektromobily v Severní Americe.