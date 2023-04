Parádní náklaďák VW postavili ze 75 let starých dílů podle fotek a vzpomínek

Nebo se na to dívejte optimisticky: je to naprosto utilitární konstrukce v té nejčistší formě, bez příkras, maximálně praktická. Postavili ho nanovo ve Volkswagenu.

Svět aut si navždy zapamatoval hipísácké Volkswageny Transporter jako první dodávky značky. Sériové ano, ovšem i „ponorka“, jak se VW T1 říká, má svého prapředka.

Toho postavili brzy po válce, kdy se Volkswagen teprve rozkoukával a Brouk startoval svou kariéru. Pro dopravu v rámci fabriky ve Wolfsburgu postavili tyto „plattenwageny“. Malé transportery s co největší ložnou plochou.

V dílnách divize Volkswagen Užitkové vozy zrekonstruovali první vůz ze vzácných originálních dílů ze 40. let. Na veletrhu Techno-Classica v Essenu má premiéru.

Do detailu propracovaná kopie ctí vzhled vozu z roku 1946 – to byl Volkswagen ještě pod vedením majora Hirsta z britské armády, kterému automobilka vděčí za to, že existuje. Původně měly být plattenwageny dočasným řešením, ve fabrice VW ovšem sloužily jejich různé variace až do devadesátých let. Není přesně známo, kolik z těchto vozidel s pohonem zadních kol bylo vyrobeno, protože se nejednalo o oficiální sériový vývoj. Údajně existuje pouze jeden upravený exemplář z roku 1946, který je prý u sběratele v USA.

Ten „obrácený pickup“ vychází z dílů VW typu 82 („Kübelwagen“) a Porscheho Brouka. Pod místem pro posádku pracuje čtyřválcový vzduchem chlazený boxer o objemu 1,1 litru. Motor v nově postaveném kusu pochází z roku 1944 a má výkon 18 kW (25 k). Výkon se na zadní nápravu přenáší přes 4stupňovou převodovku, která se vyráběla v letech 1943 až 1944.

Všechny ostatní díly – zkrácený rám Kübelwagenu, rychloměr, nápravy, kola a poklice, jakož i světlomety, zadní světla a nádrž – byly vyrobeny v letech 1940 až 1946. Vzácné originální díly pocházejí ze zásob muzea Volkswagenu, skladů divize užitkových vozů Volkswagen a soukromých sběratelů VW.

Myšlenku postavit pratransporter v původní verzi prosazoval od roku 2018 Gerolf Thienel, technologický historik z Volkswagen Užitkové vozy. Nápad oslovil zaměstnance i penzionované pamětníky. Kromě toho byli osloveni očití svědci, kteří viděli vůz v akci. Stavět se začalo v roce 2020.

Původní výkresy plochého vozu neexistovaly – v neposlední řadě proto, že nikdy neexistovala vývojová zakázka Volkswagenu. Stavělo se tedy podle všeho z toho, co bylo po ruce. Vývojář Volkswagenu v důchodu tedy usedl k počítači a převedl různé fotografie a rozměry stávajících vozidel do konstrukčního programu, aby tým mohl vůz přesně zrekonstruovat.

Kromě starých součástek byly nově vyráběny i různé chybějící komponenty – trubkový rám, plechové díly a elektrika. Dřevo pro ložnou plochu pochází z lesa poblíž závodu Volkswagen ve Wolfsburgu.

Vzhledem k tomu, že se vozidla tehdy stavěla ručně, vždy docházelo k určitým odchylkám v rozměrech. Nově postavený plattenwagen má rozvor 1,90 metru, ložná plocha je 1,60 metru široká a 1,94 metru dlouhá. Stavitelé vyzdvihují malý poloměr otáčení sedm metrů – to je ideální pro manévrování v areálu továrny.