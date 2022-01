Brazilský boreček se bude líbit. VW Taigo vymyslela dvojčata ze Sao Paula

Volkswagen nabízí na evropském trhu dvacítku osobních modelů, z toho sedm z kategorie SUV. Řadu dalších SUV prodávají ostatní značky ze stejného koncernu. Pokud nevidíte prostor pro další model, díváte se asi jinam než manažeři z Wolfsburgu. Někam mezi Polo, T-Cross a T-Roc vmáčkli ještě další vůz. Taigo má karoserii SUV coupé a jeho původ je třeba hledat v Brazílii, kde se velmi podobný vůz prodává pod jménem Nivus.

Volkswagen Taigo v číslech 1.5 TSI DSG R-Line délka/šířka/výška/rozvor: 4269/1757/1499/2566 mm

Zavazadlový prostor: 440 l

Max. výkon: 110 kW/150 k

Max. točivý moment: 250 Nm

Max. rychlost: 212 km/h

Zrychlení na 100 km/h: 8,3 s

Průměrná spotřeba dle výrobce: 5,1 l / 100 km

Základní cena: 499 900 Kč (1.0 TSI 70 kW)

Cena testovaného modelu: 671 900 Kč

Práce pro dvojčata

Hlavním důvodem, proč se Volkswagen rozhodl pro další model, je design. Taigo totiž zavádí do třídy malých aut karoserii SUV coupé, kterou proslavilo BMW X6. S designem se pojí jeden zajímavý životní příběh. Mají ho totiž „na svědomí“ dva bratři, dvojčata. Marco Pavone, vedoucí vnějšího designu u značky Volkswagen, a José Carlos Pavone, vedoucí designu značky Volkswagen pro Jižní Ameriku.

Už jako školáci se před 35 lety rozhodli, že chtějí pracovat v týmu designérů značky Volkswagen. Ke své žádosti o zaměstnání přiložili první designové skici budoucích automobilů. A sen se jim splnil.

Taigo tedy má koncept zvýšené karoserie typu SUV, ale se splývavou zádí ve stylu coupé. Svou logiku to má, protože zákazníci taková auta chtějí. U obra typu BMW X6 může takový designový koncept někomu pořád přijít příliš arogantní, menšímu autu možní sluší mnohem víc.

Ostatně Taigo v Česku jen v předprodeji nastřádalo 400 zákaznických objednávek, přičemž podobně velké SUV T-Cross jich za celý loňský rok má 1 223. Otázkou ovšem je, nakolik přitáhne Taigo úplně nové zákazníky a nakolik se budou zájemci rekrutovat z těch, co by si koupili právě T-Cross, T-Roc nebo případně i klasické Polo.

Je pravdou, že Taigu to sluší. Díky nápadnému vzhledu, dynamickým proporcím a neokoukané tváři patří mezi nejhezčí auta značky s dvojitým W na kapotě. Rozvor náprav, 2566 mm, je oproti modelům Polo a T-Cross o 14, resp. 15 milimetrů větší. S vnější délkou 4266 mm ale překonává nejen oba zmíněné sourozence, ale i další SUV v modelové řadě, T-Roc, který je jen 4240 mm dlouhý.

S objemem kufru 440 litrů sice překonává jen Polo, ale i tak je to velmi slušná hodnota, lepší než třeba u Škody Kamiq. Je pravidelný, dobře využitelný a po sklopení zadních sedadel naroste přepravní kapacita na 1 222 litrů. Jedinou podstatnější výhodou T-Crossu je posuvná zadní lavice.

Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line

Dva tříválce a jeden čtyřválec

Přístrojový štít je podle očekávání plně digitální a může mít úhlopříčku 8 nebo 10,25 palce. Centrální obrazovka infotaimentu pak má tři různé velikosti, od 6,5 přes 8 až po 9,2 palce. Dvě větší obrazovky patří ke třetí generaci koncernové platformy MIB, jenž umožňuje využívat třeba online navigaci nebo její aktualizaci „vzduchem“.

Čitelnost i přehlednost je tradičně volkswagenovsky dobrá. Ovládání klimatizace digitálně je mor dnešní doby, kterým onemocněl i obr z Wolfsburgu, na druhou stranu zde má klimatizace aspoň vlastní ovládací panel. Chválím, že Taigo má i několik klasických tlačítek pro nejčastěji používané funkce, například start-stop, i ovládací tlačítka na volantu zůstala klasická.

Pro pohon jsou na výběr dva tříválce a jeden čtyřválec, vše benzinové, o výkonech 70, 81 nebo 110 kW. I litrové tříválce jsou pro pohon auta zcela dostačující, my jsme však vyzkoušeli nejsilnější čtyřválec 1.5 TSI. Když už jezdit stylově, tak s co nejvíc koňmi. S tímto agregátem mimochodem Taigo utáhne bržděný přívěs o váze až 1 200 kg, i když úplně nevím, kdo bude takovou pošetilost dělat. Maximální rychlost auta je 212 km/h a zrychlení na stovku za 8,3 sekundy.

Díky hmotnosti jen něco málo přes 1 300 kilogramů je to příjemné dynamické svezení, jehož výhody proti litrovému motoru budou nejvíce patrné především na dálnici. S agregátem výborně spolupracuje automatická 7stupňová převodovka DGS a celé je to dohromady i docela úsporné, když není problém jezdit se spotřebou okolo 6 litrů na 100 km.

Klidnému řidiči nabídne Taigo příkladný komfort díky výborně nastavenému podvozku, majiteli se sklonem k dynamičtější jízdě pak v případě testované výbavy R-Line pomůže sériové zahrnutý systém XDS, který v případě potřeby přibrzďuje v zatáčce vnitřní přední kolo, a skvěle omezuje nedotáčivost. Odpružení je sice tvrdší, ale s nerovnostmi si zvládne poradit velmi dobře. I díky přesnému a čitelnému řízení tak byla jízda s Taigem až překvapivě radostná. Jen s většími koly trochu narůstá hlučnost v interiéru.

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že Taigo je takové větší Polo nebo hezčí T-Cross. V obou případech by člověk čekal, že si za styl nechá Volkswagen pořádně připlatit. Ovšem překvapivě tomu tak úplně není. Základní cena pro Taigo s motorem 1.0 TSI 70 kW je 499 900 Kč. Polo se stejným motorem a ve stejném stupni výbavy vyjde sice na 421 900 Kč, ovšem T-Cross na 503 900 Kč. To rozhodně není pravidlem ve všech zemích, třeba ve Velké Británii je Taigo v průměru o 1 000 liber dražší. A ne o moc prostornější T-Roc už zákazníka vyjde na nejméně 630 900 Kč.