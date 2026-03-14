Jím vedená značka je teď hvězdou německého koncernu VW, je nejvýkonnější ze všech. Škoda je v Evropě třetí celkově a čtvrtá mezi výrobci elektrických vozů.
Za rok 2025 vydělala mladoboleslavská automobilka 2,5 miliardy eur (téměř 61 miliard korun), skoro stejně jako značka Volkswagen (2,58 miliardy eur), ovšem ta vyrobila čtyřikrát tolik aut, co Škoda. Její celosvětové dodávky zákazníkům stouply o 12,7 procenta na 1 043 900 vozů, a po šesti letech tak znovu překonaly milionovou hranici (pro srovnání: značka Volkswagen osobní vozy prodala na celém světě včetně Číny 4,73 milionu aut). V Evropě se Škoda stala třetí nejprodávanější značkou absolutně. V prvních měsících roku 2026 se dokonce krátkodobě posunula na 2. místo. Zellmer připomíná, že v roce 2022 byla Škoda na 10. místě. Za poslední rok automobilka zaznamenala téměř 10% růst, což je nejvyšší tempo růstu mezi deseti nejprodávanějšími automobilovými značkami v Evropě.
„Jsem přesvědčen, že tyto výsledky dokážeme udržet i do budoucna a dále je rozvíjet, a to i díky dvěma důležitým novým elektromobilům, které letos představíme. Modely Epiq a Peaq významně přispějí k udržení úspěchu společnosti Škoda Auto,“ uvedl Zellmer.
Škoda je nyní čtvrtým nejžádanějším výrobcem mezi elektrickými vozy. Nabíjecí vozy (plně elektrických škodovek se loni prodalo 174 900, plug-in hybridů bylo 43 800) dnes tvoří čtvrtinu produkce značky a model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě za Teslou Model Y. Zellmer ovšem přiznává, že elektromobily rozhodně nepřinášejí čtvrtinu zisku; vedení automobilky dlouhodobě naznačuje, že finanční bilance za elektomobilitou je v lepším případě „černá nula“. To tedy znamená, že na elektromobilizaci a vysoké zisky musí značce vydělávat klasické modely se spalovacími motory.
Vozy české značky dnes rozhodně nepatří k levným, zákazníkům to však očividně nevadí, vidí v nich dobrou hodnotu za peníze, velkou výhodou je vysoká zůstatková hodnota aut při následném prodeji; ojeté škodovky si drží cenu.
|
Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW
Tržby Škody vzrostly na rekordních 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy Kč) z 27,8 miliardy eur předloni. Rentabilita tržeb (zisková marže) zůstala na vysoké úrovni 8,3 procenta, což je s přehledem nejlepší výsledek mezi konvenčními značkami koncernu VW. Automobilka loni také zvýšila investice o 14,1 procenta na 2,082 miliardy eur, v přepočtu zhruba 51 miliard korun. Finanční ředitel značky Holger Peters zdůrazňuje, že důležitá je především stabilita výsledků. Škoda si totiž udržuje silnou výkonnost už třetí rok po sobě.
Evropa dnes tvoří asi 80 % prodejů značky. Naopak význam čínského trhu výrazně klesl – prodeje zde mají v budoucnu činit jen asi 10–15 tisíc vozů ročně, zatímco v roce 2019 to bylo více než 300 tisíc škodovek.
V Indii Škoda loni téměř zdvojnásobila dodávky na 70 600 vozů, což jí pomohlo vykrýt výpadek prodejů právě v Číně nebo v Rusku, kde ovšem automobilka i přes vysoké prodeje v minulosti vydělávala jen málo. Indie a Vietnam pro ni podle Zellmera představují nové strategické klíčové trhy pro plánovaný mezinárodní rozvoj společnosti v regionu ASEAN.
Nejprodávanějším modelem zůstala Škoda Octavia, za ní následovaly Kodiaq, Kamiq a Fabia. V první polovině letošního roku Škoda představí nový, plně elektrický městský crossover Epiq (délka 4,15 metru) a poté sedmimístné rodinné SUV Peaq, které se stane největší a pravděpodobně nejdražší škodovkou v nabídce. S těmito dvěma modely Škoda letos zdvojnásobí portfolio plně elektrických vozů.
V rámci koncernu se automobilka také chystá na přechod na nový bateriový systém, který uspoří třetinu nákladů, a mohl by tak vést k větší marži elektrických modelů. V uplynulých dnech značka rozjela nový z více než 80 procent robotizovaný provoz kompletaci baterií pro elektromobily v Mladé Boleslavi. V třísměnném provozu tam bude automatizovaná linka a 600 zaměstnanců vyrábět akumulátory (z dodaných bateriových článků) nejen pro škodovky, ale i pro další značky koncernu VW; roční kapacita výroby je přes 330 tisíc baterií.
|
Vedle toho automobilka připravuje zabudování tzv. mild hybridního pohonu do menších modelových řad Fabia, Kamiq a Scala. Škoda zdůrazňuje, že nechce vsadit pouze na jeden typ pohonu. Podle vedení firmy musí vždy rozhodovat zákazník. Proto automobilka nadále investuje do různých technologií, od spalovacích motorů přes různé formy hybridizace až po čistě elektrické vozy.
Novým milníkem je oznámení nové generace modelu Karoq, která se představí v příštím roce. Škoda původně už neplánovala uvést nové auto se spalovacím motorem, změna situace na trhu s elektrickými vozy jí ovšem pomohla v přesvědčování vedení koncernu VW a nový spalovací Karoq vybojovala. Značka ho odvodí z modelu Kodiaq a představí ho s benzinovým a plug-inhybridním pohonem.
Za rekordními hodnotami hospodářských ukazatelů stojí podle Zellmera především zmodernizované a nejpočetnější portfolio v dějinách automobilky. Kladný vliv měl i úsporný program se zaměřením na optimalizaci nákladů, který má přinést více než 1 miliardu eur úspor, a využívání synergií v rámci koncernových značek Brand Group Core v níž jsou kromě Škody ještě značky Volkswagen, Seat a Cupra. Škoda také rychle pokračuje v zavádění digitalizace, včetně cíleného využití umělé inteligence ve vývoji, výrobě, v nákupu, ve službách pro zákazníky i v administrativě. Jedním z hlavních důvodů úspěchu Škody je podle vedení důraz na efektivitu.
Firma zároveň plánuje do roku 2028 snížit počet nepřímých (nevýrobních) pracovních pozic asi o 15 %, přičemž část kapacit se vrátí v nových rolích spojených s digitalizací a umělou inteligencí. Vedení firmy zdůrazňuje, že změny mají probíhat přirozeně – zejména díky odchodům do důchodu – nikoli hromadným propouštěním.
|
Zatímco cíle emisí CO₂ pro období do roku 2027 považuje Škoda za zvládnutelné, rok 2030 představuje podle Klause Zellmera velkou výzvu. Evropská unie plánuje další výrazné snížení emisních limitů, což může znamenat další tlak na rychlejší elektrifikaci a růst nákladů.
Odbory KOVO ve Škodě Auto zároveň tento týden oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři procenta. Pouhý rok po loňském růstu mezd se tedy mohou zaměstnanci automobilky těšit na další navýšení výplaty i další bonus.
„Výsledkem je vyvážená dohoda, která zajistí jak konkurenceschopnost společnosti, tak také zaměstnanost a velmi atraktivní podmínky pro zaměstnance,“ sdělil předseda podnikové rady Odborů KOVO Jaroslav Povšík. Takzvaný variabilní bonus za výsledky roku 2025 dosáhl výše 120 tisíc korun. Odbory dále vyjednaly jednorázovou platbu 20 tisíc korun, přičemž obě částky budou zaměstnancům vyplaceny ve výplatě za duben, tedy v květnovém výplatním termínu.
Kromě toho dostávají ještě takzvaný zaručený bonus vypočítaný z jejich mzdy. Vyplácena je vždy polovina v létě a polovina před Vánoci. „Podmínky výplaty zaručeného bonusu zůstávají stejné jako v předchozích letech. V průběhu roku 2026 tak získá zaměstnanec s plným nárokem v součtu zaručeného bonusu, variabilního bonusu a vyjednané jednorázové platby mimořádně vysokou částku, která se bude pohybovat blízko magické hranice 200 tisíc korun,“ sdělil Povšík. V prosinci loňského roku škodováčtí odboráři odhalili, že průměrná mzda tarifního zaměstnance ve Škodě Auto dosahuje částky 78 239 Kč.
|
Churavý německý obr
Má to i odvrácenou stranu. Škodováci dobře vědí, že obrovské zisky firmy jdou všechny do Německa. Škoda sama si k tomu naordinovala úsporný program a šetří na každém kroku. Do nevýrobních pozic má už několik let víceméně „stop“ na nabírání zaměstnanců.
Stále je to málo. Německá matka je samozřejmě mnohem větší a peněz potřebuje opravdu hodně. Hlavně na sanaci problémů, které se na ni teď nahrnuly.
Výsledky samotné Škody tak ostře kontrastují s bilancí celého německého automobilovému koncernu Volkswagen, jehož je česká značka součástí od roku 1991. Za rok 2025 klesl provozní zisk skupiny o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy Kč), čistý zisk se propadl o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy Kč). Druhý největší automobilový koncern světa (za Toyotou) pokles zisku přičítá dopadům amerických cel, nákladům souvisejícím s úpravou produktové strategie dceřiné automobilky Porsche a měnovým vlivům.
Tržby koncernu se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur. Počet vozů dodaných zákazníkům globálně klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu. V Evropě skupina VW zaznamenala nárůst prodeje, ten však nevyrovnal pokles prodeje v Číně a Severní Americe.
Automobilka uvedla, že vedení navrhne za loňský rok výplatu dividendy 5,26 eura na akcii pro majitele prioritních akcií a 5,20 eura pro držitele kmenových akcií. V obou případech jde o meziroční pokles o 17 procent.
Ve čtvrtém čtvrtletí skupině klesl provozní zisk o 44,6 procenta na 3,46 miliardy eur a čistý zisk o 1,7 procenta na 3,5 miliardy eur. Poslední tři měsíce roku si skupina vedla lépe než v předchozím čtvrtletí, kdy zaznamenala ztrátu přesahující miliardu eur.
Důvodem byly především náklady dceřiné společnosti Porsche v souvislosti se změnou strategie prodloužení životnosti spalovacích motorů, které se promítly do výsledků mateřské společnosti. Tyto náklady Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur.
|
Německý výrobce luxusních vozů chystá další propouštění a zaměří se více na auta s vyšší marží. Uvedl nový šéf automobilky Michael Leiters. Automobilka uvedla, že za loňský rok jí klesl provozní zisk o 93 procent na 413 milionů eur (10,1 miliardy Kč). Tržby za celou skupinu klesly o 9,5 procenta na 36,27 miliardy eur (883,9 miliardy Kč). Celosvětově automobilka Porsche loni dodala o deset procent aut méně. Pokles registruje ve všech regionech kromě Spojených států, kde prodej stagnoval. Porsche v letošním roce očekává mírné zlepšení provozní návratnosti tržeb, a to na 5,5 až 7,5 procenta. Loni marže klesla na 1,1 procenta ze 14,1 procenta v předchozím roce.
Propouštění
Dopady amerických cel koncern stanovil na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur ve druhém čtvrtletí 2025.
Finanční ředitel Arno Antlitz uvedl, že skupina výrazně pokročila v restrukturalizaci. Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Magazín Autoweek nyní cituje z nového dopisu akcionářům, v němž generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume uvedl: „Celkem má být do roku 2030 v celém koncernu Volkswagen v Německu zrušeno 50 000 pracovních míst.“
„Navzdory restrukturalizačnímu programu automobilka uvedla, že bude pokračovat v rozšiřování své produktové řady. Spolu s plány na snižování počtu zaměstnanců Volkswagen uvedl, že v roce 2026 hodlá uvést na trh více než 20 nových modelů po celém světě.“
Letos v lednu koncern VW ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto. V únoru média informovala, že Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent.
|
„Dosáhli jsme pokroku? Ano. Splnili jsme naši misi? Ne,“ řekl generální ředitel značky Volkswagen a celé skupiny Core (Volkswagen + Škoda + Seat + Cupra) Thomas Schäfer a zdůraznil nejen již dosažený „hmatatelný pokrok“, ale také „mimořádné nepříznivé faktory“ na trhu, které vyžadují „přísnou nákladovou disciplínu“ a ještě více „další zlepšení efektivity“.
Schäfer uvedl, že je třeba provést další zlepšení, zejména v plánu výkonnosti: úspor ve výši 5 miliard eur již bylo dosaženo, ale cíl pro rok 2030 je stanoven na 11 miliard eur. „Celkově jsme na správné cestě, ale stále jsme daleko od cílové čáry,“ varoval manažer. Stejné sdělení zopakoval i finanční ředitel David Powels: „Jdeme správným směrem, ale musíme dále snižovat výrobní náklady, prosazovat program efektivity a udržovat přísnou disciplínu.“